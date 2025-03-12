Как уберечь маленького ребенка от ожогов

Ежедневно в больницы поступают десятки малышей с ожогами. Младенцы и дети младшего возраста имеют такую нежную кожу, что могут обжечься гораздо быстрее и легче, чем взрослые.

Знаете ли вы о том, что:

Чашка чая может быть самым опасным предметом в вашей комнате. Новости СМИ2

Ваш выпрямитель для волос (или плойка) может раскаляться так же, как утюг. Ребенок может получить ожог, если прикоснется к нему, даже если он был отключен 15 минут назад.

На кухне

На кухне есть не только плита, но и чайник, чашки с горячими напитками и кастрюли. И все это может обжечь ребенка. Маленькие дети могут забираться на стулья и столы и доставать руками гораздо выше и дальше, чем вы рассчитываете.

Кастрюли могут показаться ребенку интересной забавой. Отверните кастрюли ручками от края стола или кухонной плиты и зафиксируйте их так, чтобы ребенок не смог их перевернуть или потянуть на себя.

Шнур от чайника также может представлять опасность, но если вы смотаете его и спрячете за ограничителем на подставке или будете использовать чайник с коротким шнуром, то снизите риск того, что ребенок потянет за него и выльет на себя кипяток.

Дети могут легко опрокинуть горячие напитки, к тому же чашка чая может обжечь даже через время. Поэтому, когда вы берете свой горячий напиток, держите ребенка на расстоянии, убедитесь, что вы не несете чашку над головой малыша, и поставьте ее в недоступном для детей месте.

Конфорки плиты, кастрюли, а также дверцы духовки могут оставаться горячими даже после выключения. Хоть вы и можете научить детей, как безопасно вести себя рядом с ними, но они не всегда смогут понять или вспомнить об опасности, так что лучше держите их подальше от этих мест.

Микроволновая печь нагревает продукты не так, как плита. Избегайте разогревать бутылочки с молоком для младенцев в микроволновой печи, так как молоко может нагреваться неравномерно, образовывая очень горячие слои, которые могут обжечь ротик ребенка. Вместо этого лучше использовать кувшин с горячей водой. Хорошо встряхните бутылочку после разогрева и проверьте, что молоко теплое, а не горячее.

Фритюрницы могут легко привести к пожару. Если вы не хотите переходить к использованию плиты или использовать электрическую фритюрницу, убедитесь, что рабочая емкость заполнена только на 1/3, и следите за ней.

Спички, зажигалки и свечи – это предметы только для взрослых. Малыши могут забавляться ими. Поэтому безопаснее держать спички, зажигалки и свечи вне их поля зрения и досягаемости, а еще лучше запирать такие предметы на ключ. Помните, что даже если зажигалки имеют предохранители, многие 3–4-летние малыши смогут управиться с ними в течение нескольких секунд; защитные механизмы не станут препятствием также и для детей старшего возраста.

В спальне

Выпрямитель для волос и щипцы для завивки (плойки). Выпрямитель для волос действительно может раскаляться и все еще оставаться горячим даже после отключения от тока. Если эти приборы надежно хранятся на высокой полке или будут спрятаны в теплозащитную сумку, ваш малыш будет лучше защищен от того, чтобы случайно на них наступить, прикоснуться к ним или попытаться с ними поиграть.

В ванной

Купание – неотъемлемая часть жизни каждого ребенка. Кожа ребенка в 15 раз тоньше, чем у взрослых, так что горячая вода может представлять реальную опасность для детей.

Включайте холодную воду перед горячей. Вы можете убедиться, что вода нужной температуры, наливая в ванну сначала холодную воду. А когда холодная вода наберется в достаточном объеме, добавляйте горячую, чтобы получить нужную температуру.

Испытание локтем – это самый быстрый способ проверить температуру воды. Погружение локтя в воду дает хорошее представление о том, какой вода будет для малыша. Локоть должен ощущать тепло, а не горячее или холодное.

Термостатические смесительные клапаны – великое изобретение. Они контролируют температуру горячего крана, так что вы сможете наполнить ванну горячей водой, но дети при этом не ошпарятся. Эти устройства должен устанавливать только профессионал.

Время купания. Много случаев ошпаривания происходит тогда, когда ребенок попадает в ванну, прежде чем она будет окончательно готова, он играет со струей горячей воды или наклоняется за игрушкой в воде и падает в горячую воду. Горячая вода может вызвать настолько серьезные ожоги, что у детей уходят годы на лечение и остаются шрамы на всю жизнь. Поэтому неотлучно находитесь возле малыша во время купания, чтобы обезопасить его, а также хорошо провести время вместе.

В гостиной

Вот где малыши могут почувствовать относительную свободу. Гостиная может быть полна сюрпризов и интересных предметов для исследований. Даже если ребенок только начал ползать, вы удивитесь тому, куда он может добраться в считанные секунды.

Так же как и на кухне, в комнате нельзя забывать об опасности, исходящей от горячих напитков. Поставьте кружку на верхнюю полку, а не на низкий журнальный столик. Если вы хотите отдохнуть за чашкой чая, попросите кого-нибудь подержать ребенка или посадите его в собственное кресло.

Обогреватели и камины. Танец языков пламени привлекает внимание младенцев и детей младшего возраста. Защитный щиток предотвратит контакт детей с огнем.

Утюг. Утюг остается горячим после того, как был отключен. Даже старшие дети могут совершить ошибку и прикоснуться к горячему утюгу. После того как вы закончили им пользоваться, безопаснее будет поставить прибор подальше – вне досягаемости и поля зрения ребенка.

На природе

Гриль, мангалы и костры вполне заслуженно являются предметом беспокойства родителей. Но под хорошим присмотром дети могут наслаждаться летними развлечениями без какого-либо риска для себя.