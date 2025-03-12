Как уберечь маленького ребенка от ожогов

Советы о том, как уберечь ребенка от ожогов на кухне, в спальне, ванной, гостиной или на природе
Ежедневно в больницы поступают десятки малышей с ожогами. Младенцы и дети младшего возраста имеют такую нежную кожу, что могут обжечься гораздо быстрее и легче, чем взрослые.
Знаете ли вы о том, что:
- Чашка чая может быть самым опасным предметом в вашей комнате.
- Ваш выпрямитель для волос (или плойка) может раскаляться так же, как утюг. Ребенок может получить ожог, если прикоснется к нему, даже если он был отключен 15 минут назад.
На кухне
На кухне есть не только плита, но и чайник, чашки с горячими напитками и кастрюли. И все это может обжечь ребенка. Маленькие дети могут забираться на стулья и столы и доставать руками гораздо выше и дальше, чем вы рассчитываете.
- Кастрюли могут показаться ребенку интересной забавой. Отверните кастрюли ручками от края стола или кухонной плиты и зафиксируйте их так, чтобы ребенок не смог их перевернуть или потянуть на себя.
- Шнур от чайника также может представлять опасность, но если вы смотаете его и спрячете за ограничителем на подставке или будете использовать чайник с коротким шнуром, то снизите риск того, что ребенок потянет за него и выльет на себя кипяток.
- Дети могут легко опрокинуть горячие напитки, к тому же чашка чая может обжечь даже через время. Поэтому, когда вы берете свой горячий напиток, держите ребенка на расстоянии, убедитесь, что вы не несете чашку над головой малыша, и поставьте ее в недоступном для детей месте.
- Конфорки плиты, кастрюли, а также дверцы духовки могут оставаться горячими даже после выключения. Хоть вы и можете научить детей, как безопасно вести себя рядом с ними, но они не всегда смогут понять или вспомнить об опасности, так что лучше держите их подальше от этих мест.
- Микроволновая печь нагревает продукты не так, как плита. Избегайте разогревать бутылочки с молоком для младенцев в микроволновой печи, так как молоко может нагреваться неравномерно, образовывая очень горячие слои, которые могут обжечь ротик ребенка. Вместо этого лучше использовать кувшин с горячей водой. Хорошо встряхните бутылочку после разогрева и проверьте, что молоко теплое, а не горячее.
- Фритюрницы могут легко привести к пожару. Если вы не хотите переходить к использованию плиты или использовать электрическую фритюрницу, убедитесь, что рабочая емкость заполнена только на 1/3, и следите за ней.
- Спички, зажигалки и свечи – это предметы только для взрослых. Малыши могут забавляться ими. Поэтому безопаснее держать спички, зажигалки и свечи вне их поля зрения и досягаемости, а еще лучше запирать такие предметы на ключ. Помните, что даже если зажигалки имеют предохранители, многие 3–4-летние малыши смогут управиться с ними в течение нескольких секунд; защитные механизмы не станут препятствием также и для детей старшего возраста.
В спальне
Выпрямитель для волос и щипцы для завивки (плойки). Выпрямитель для волос действительно может раскаляться и все еще оставаться горячим даже после отключения от тока. Если эти приборы надежно хранятся на высокой полке или будут спрятаны в теплозащитную сумку, ваш малыш будет лучше защищен от того, чтобы случайно на них наступить, прикоснуться к ним или попытаться с ними поиграть.
В ванной
Купание – неотъемлемая часть жизни каждого ребенка. Кожа ребенка в 15 раз тоньше, чем у взрослых, так что горячая вода может представлять реальную опасность для детей.
- Включайте холодную воду перед горячей. Вы можете убедиться, что вода нужной температуры, наливая в ванну сначала холодную воду. А когда холодная вода наберется в достаточном объеме, добавляйте горячую, чтобы получить нужную температуру.
- Испытание локтем – это самый быстрый способ проверить температуру воды. Погружение локтя в воду дает хорошее представление о том, какой вода будет для малыша. Локоть должен ощущать тепло, а не горячее или холодное.
- Термостатические смесительные клапаны – великое изобретение. Они контролируют температуру горячего крана, так что вы сможете наполнить ванну горячей водой, но дети при этом не ошпарятся. Эти устройства должен устанавливать только профессионал.
- Время купания. Много случаев ошпаривания происходит тогда, когда ребенок попадает в ванну, прежде чем она будет окончательно готова, он играет со струей горячей воды или наклоняется за игрушкой в воде и падает в горячую воду. Горячая вода может вызвать настолько серьезные ожоги, что у детей уходят годы на лечение и остаются шрамы на всю жизнь. Поэтому неотлучно находитесь возле малыша во время купания, чтобы обезопасить его, а также хорошо провести время вместе.
В гостиной
Вот где малыши могут почувствовать относительную свободу. Гостиная может быть полна сюрпризов и интересных предметов для исследований. Даже если ребенок только начал ползать, вы удивитесь тому, куда он может добраться в считанные секунды.
- Так же как и на кухне, в комнате нельзя забывать об опасности, исходящей от горячих напитков. Поставьте кружку на верхнюю полку, а не на низкий журнальный столик. Если вы хотите отдохнуть за чашкой чая, попросите кого-нибудь подержать ребенка или посадите его в собственное кресло.
- Обогреватели и камины. Танец языков пламени привлекает внимание младенцев и детей младшего возраста. Защитный щиток предотвратит контакт детей с огнем.
- Утюг. Утюг остается горячим после того, как был отключен. Даже старшие дети могут совершить ошибку и прикоснуться к горячему утюгу. После того как вы закончили им пользоваться, безопаснее будет поставить прибор подальше – вне досягаемости и поля зрения ребенка.
На природе
Гриль, мангалы и костры вполне заслуженно являются предметом беспокойства родителей. Но под хорошим присмотром дети могут наслаждаться летними развлечениями без какого-либо риска для себя.
- Гриль и мангалы остаются горячими в течение длительного времени, даже когда на них давно нет еды. Одноразовый мангал можно опустить в ведро с холодной водой, чтобы он охлаждался быстрее за то время, пока детей увели от них подальше.
- Дети очень любят костры. Несмотря на то что такое радостное для малышей явление обычно происходит только раз или два в году, лучше все же научить детей оставаться на безопасном расстоянии от огня и тщательно присматривать за ними.
- Фейерверки беспокоят родителей по совершенно очевидным причинам, особенно под новый год, когда каждый считает долгом запустить в небо свою ракету.
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