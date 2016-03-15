КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ в детском саду "День победы"

ООД Тема: "День Победы"
Задачи
Расширять представления детей о празднике День Победы; о родах войск, которые защищают
нашу землю;
Обогащать словарный запас детей, побуждать детей интересоваться смыслом новых слов;
учить детей пересказу;
Формировать патриотические качества и чувства причастности к истории Отечества;
Оборудование: сюжетные картинки «Рода войск», аудиозапись с мирными и тревожными звуками, ноутбук.
Логика образовательной деятельности
Организационный момент.
Воспитатель: Ребята, послушайте звуки и скажите вы слышали их когда - нибудь в жизни?
(Звучит грамзапись птичьи голоса, смех ребёнка, автоматная очередь, рёв самолётов.)
-Когда можно было их услышать?
Мирные звуки мы слышим часто, а тревожные звуки мы слышим во время войны.
- Какой праздник отмечает наша страна 9 мая?
- Кто защищал нашу родину?
- Кто из ваших родственников участвовал в Великой Отечественной войне?
(Слайд №1)
9 Мая наша страна отмечает День Победы. На Красной площади в Москве проходит Парад Победы. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто воевал, кто погиб на войне, в бою или умер от ран после войны.
Дети и взрослые возлагают цветы к Вечному Огню, другим памятникам, на Мамаевом Кургане. А вечером бывает праздничный салют.
(Слайды №2, 3,4)
Во многих семьях хранятся награды, письма с фронта.
(Слайды №5, 6)
Д/и «Назови рода войск»
Д/и «Объясни слово»
( подвиг, победа, героический поступок, защитник, ветеран.)
Д/и «Скажи правильно»
Солдат (какой?) – смелый, храбрый, отважный. Подвиг (геройский), поступок (героический), ветеран (мужественный, старый), победа (долгожданная, радостная, выстраданная), праздник (весенний, радостный, счастливый) и др.
Физкультминутка-загадка (имитация движений)
Вдруг из черной темноты
в небе выросли кусты.
А на них – то голубые,
Пунцовые, золотые
Распускаются цветы
Небывалой красоты.
И все улицы под ними
Тоже стали голубыми.
Дети сидят, закрыв руками глаза.
Подняв вверх руки, встают.
Руки подняты над головой,
пальцы растопырены.
Снова садятся
и встают.
Чтение рассказа Л. Кассиля «Сестра»:
Вопросы:
– Кто пошёл в бой?
– Что случилось с Иваном Котловым?
– Где лежал Иван?
– Как он был ранен?
– О чём думал солдат?
– Что он услышал?
– Почему он не смог открыть глаза?
– Кого он увидел?
– Что она делала?
– О чём подумал Иван?
– О чём он спросил?
– Что ответила девушка?
– Как её звали?
– Что она сделала потом?
Пересказ рассказа детьми.
Итог занятия:
- О чем мы беседовали сегодня на занятии? (о Дне Победы)
- Когда празднуют День победы? (9 мая)
- Куда возлагают цветы дети и взрослые 9 мая? (к Вечному Огню)
- Как называется рассказ, который мы сегодня прочли? («Сестра»)
- О ком этот рассказ? (о солдате Иване Котлове и медсестру Надю Балашову)
- Что произошло с Иваном? (его ранило на поле боя, Надя его спасла)
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