КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ в детском саду "День победы"

ООД Тема: "День Победы"

Задачи

Расширять представления детей о празднике День Победы; о родах войск, которые защищают

нашу землю;

Обогащать словарный запас детей, побуждать детей интересоваться смыслом новых слов;

учить детей пересказу;

Формировать патриотические качества и чувства причастности к истории Отечества;

Оборудование: сюжетные картинки «Рода войск», аудиозапись с мирными и тревожными звуками, ноутбук.

Логика образовательной деятельности

Организационный момент.

Воспитатель: Ребята, послушайте звуки и скажите вы слышали их когда - нибудь в жизни?

(Звучит грамзапись птичьи голоса, смех ребёнка, автоматная очередь, рёв самолётов.)

-Когда можно было их услышать?

Мирные звуки мы слышим часто, а тревожные звуки мы слышим во время войны.

- Какой праздник отмечает наша страна 9 мая?

- Кто защищал нашу родину?

- Кто из ваших родственников участвовал в Великой Отечественной войне?

(Слайд №1)

9 Мая наша страна отмечает День Победы. На Красной площади в Москве проходит Парад Победы. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто воевал, кто погиб на войне, в бою или умер от ран после войны.

Дети и взрослые возлагают цветы к Вечному Огню, другим памятникам, на Мамаевом Кургане. А вечером бывает праздничный салют.

(Слайды №2, 3,4)

Во многих семьях хранятся награды, письма с фронта.

(Слайды №5, 6)

Д/и «Назови рода войск»

Д/и «Объясни слово»

( подвиг, победа, героический поступок, защитник, ветеран.)

Д/и «Скажи правильно»

Солдат (какой?) – смелый, храбрый, отважный. Подвиг (геройский), поступок (героический), ветеран (мужественный, старый), победа (долгожданная, радостная, выстраданная), праздник (весенний, радостный, счастливый) и др.

Физкультминутка-загадка (имитация движений)

Вдруг из черной темноты

в небе выросли кусты.

А на них – то голубые,

Пунцовые, золотые

Распускаются цветы

Небывалой красоты.

И все улицы под ними

Тоже стали голубыми.

Дети сидят, закрыв руками глаза.

Подняв вверх руки, встают.

Руки подняты над головой,

пальцы растопырены.

Снова садятся

и встают.

Чтение рассказа Л. Кассиля «Сестра»:

Вопросы:

– Кто пошёл в бой?

– Что случилось с Иваном Котловым?

– Где лежал Иван?

– Как он был ранен?

– О чём думал солдат?

– Что он услышал?

– Почему он не смог открыть глаза?

– Кого он увидел?

– Что она делала?

– О чём подумал Иван?

– О чём он спросил?

– Что ответила девушка?

– Как её звали?

– Что она сделала потом?

Пересказ рассказа детьми.

Итог занятия:

- О чем мы беседовали сегодня на занятии? (о Дне Победы)

- Когда празднуют День победы? (9 мая)

- Куда возлагают цветы дети и взрослые 9 мая? (к Вечному Огню)

- Как называется рассказ, который мы сегодня прочли? («Сестра»)

- О ком этот рассказ? (о солдате Иване Котлове и медсестру Надю Балашову)

- Что произошло с Иваном? (его ранило на поле боя, Надя его спасла)