Не пускают в школу без Манту: почему это незаконно и что делать

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Почему можно посещать детский сад и школу без пробы Манту? Образовательные организации по закону не вправе отказывать таким детям. За небольшим исключением. Разбираемся в вопросе вместе с экспертом. Всё чаще в России родители отказываются от пробы Манту для своих детей. Считают её небезопасной, так как в организм вводится туберкулин – антиген, полученный из микобактерий туберкулёза. И возникают проблемы: в школу без Манту ребёнка не пускают и в детский сад тоже… Количество заражённых выросло в 1990-е Начнём с истории вопроса. Туберкулёз существует с незапамятных времён. Немецкий физиолог Пауль Бартельс опубликовал монографию, в которой описали туберкулёзное поражение позвонков у человека, жившего 5000 лет до н. э. В 1880-х годах в Российской Империи от туберкулёза умирал каждый десятый житель. В начале XX века французский учёный Манту описал инъекционное введение туберкулина в человеческий организм. Туберкулин – это экстракт бактерий, которые заносят в организм животных или человека для того, чтобы понять, есть ли у них иммунитет к этой болезни. Своеобразное кожное образование, появляющееся после такой инъекции, свидетельствует о том, что организм готов бороться с этой болезнью. В 90-е годы XX века из-за падения уровня жизни в России заболеваемость по сравнению с предыдущим десятилетием выросла. Среди детей с 1992 по 2001 год показатели увеличились в два раза: с 9,4 до 19,1 случая на 100 тысяч. Но в 2000-х ситуация стабилизировалась. В 2008-м уже фиксировали 15,3 случая заражения на 100 тысяч. По данным Росстата, в 2018 году в России активную форму туберкулёза выявили у 2200 детей в возрасте от 0 до 14 лет. А в 2019 году – у 2000 детей. Притом что в стране проживает около 26 миллионов детей, – говорит помощник сенатора Маргариты Павловой Тимур Рябоконь. Всё это, впрочем, не мешает детским садам и школам до сих пор требовать, чтобы их воспитанники и учащиеся поголовно делали реакцию Манту. Но реакция – это не то же самое, что прививка. Хотя и используется шприц с туберкулином, но медицински и юридически это иммунодиагностика, которая является частью противотуберкулёзной помощи. Её цель – выявить состояние иммунитета, а не выработать его. При этом директора образовательных медучреждений и медсёстры, работающие там, не принимают во внимание, что согласно статье 1 федерального закона № 77-ФЗ, "больным туберкулёзом признаётся заболевший активной (заразной) формой туберкулёза". Таким образом, человек, у которого отсутствует активный туберкулёз, не является больным туберкулёзом. Более того, в соответствии с федеральным законом № 323-ФЗ, а именно пунктом 2 части 9 статьи 20 "допускается медицинское вмешательство без согласия гражданина в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих". Но подавляющая часть детей и школьников к таковым не относятся. Кстати, согласно указанным выше федеральным законам "противотуберкулёзная помощь является добровольной". И всё же без Манту доступ в детсады и школы заказан. Почему? "Требование вырвали из контекста" "В 2013 году был принят СанПиН "Профилактика туберкулёза" № 60. Проблемы начались, так как из пункта 5.7 вырывают второй абзац и распространяют на всех здоровых детей РФ", – рассказывает помощник сенатора Тимур Рябоконь. Здесь мы позволим себе процитировать абзац полностью: Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. Тимур Рябоконь объяснил, в чём тут загвоздка. "Это категорически неверно, потому что в нём, отдельно взятом, даже непонятно, о каком заболевании идёт речь. Там говорится, что дети, у которых не проводилась туберкулинодиагностика, допускаются в детские организации при наличии заключения фтизиатра об отсутствии заболевания. И точка. Но какого заболевания? Поэтому нельзя вырывать второй абзац из контекста. Также СанПиН устанавливает чёткий порядок обследования детей фтизиатром. Первичным звеном является наличие чем-то заболевшего ребёнка. И только если симптомы говорят о возможном заболевании активным туберкулёзом, проводится иммунодиагностика. Если её результаты подтверждают возможное заболевание туберкулёзом, тогда врач в медицинской организации, а не медсестра в образовательной организации, направляет ребёнка с подозрением на туберкулёз по форме 057/у-04 к фтизиатру. Он принимает детей в туберкулёзном диспансере". Не делаешь Манту – плати! Те, кто категорически против Манту, но не готовы переводить детей на домашнее обучение, выкручиваются, как могут. Например, вместо бесплатной пробы Манту делают анализ крови – тест T-Spot (он же "Т-Спот") – за свои деньги. https://vk.com/video-75679763_456259484

Елена из Челябинска раз в год выкладывала из своего кошелька 6 тысяч рублей за T-Spot, чтобы сына пустили в садик. Хотя никаких симптомов туберкулёза у него нет, но заведующая без теста не пускала ребёнка на порог. И всё бы ничего, но теперь Елене приходится делать этот тест два раза в году. Дело в том, что отныне детей без противотуберкулёзной прививки БЦЖ врачи в поликлиниках автоматом записывают в группу риска и требуют с них проводить иммунодиагностику дважды в год.

В медкарте пишут "здоров" и тут же "не привит совсем!!!". Именно так, с тремя восклицательными знаками. Ставят ребёнку вторую группу здоровья, хотя он болел обычным ОРЗ в последний раз три года назад. И требуют с нас второй тест. Обязаны ли мы его делать?

– рассказала Елена корреспонденту Царьграда.

Этот вопрос, кстати, не медицинский, а правовой. Поэтому и комментировать должны не врачи, а специалисты, разбирающиеся в тонкостях законодательства.

Они не обязаны были делать и первый тест, – ответил помощник сенатора. – Действительно, в СанПиНе указано, что не вакцинированным БЦЖ детям иммунодиагностика проводится два раза в год, а вакцинированным – один раз в год. Также мы знаем, что по 157-му федеральному закону вакцинации у нас добровольные. И иммунодиагностика здоровых детей у нас точно так же добровольная,

– заключает Рябоконь.

Таким образом, когда вырывают из СанПиНа второй абзац и переносят на всех детей России, происходит нарушение конституционного права на очное образование здоровых детей. Их объявляют потенциально опасными для окружающих, потому что они не прошли обследование.

При этом дети, направленные к фтизиатру, о которых сказано в первом абзаце пункта 5.7 СанПиНа № 60, ещё месяц почему-то могут ходить в образовательную организацию. Где логика?

Отказ от прививки – претензии от госорганов

На днях Тимур Рябоконь выиграл в ярославском суде дело о законности отказа родителей от иммунодиагностики здоровых детей.

Виктор Сорочан из Ярославля – папа двух школьниц. Одна девочка учится в четвёртом классе, другая – в первом. Им делали пробу Манту до 2017 года, пока у детей не начались аллергические реакции. И делать Манту перестали. Но в школе обязали обследовать детей и принести справку от фтизиатра, врача, специализирующегося на диагностике и лечении туберкулёза. Без справки от этого специалиста или без флюорографических снимков девочек отказывались пускать в школу.

Дочкам Виктора пришлось идти на флюорографию, хотя медики не рекомендуют её пациентам до 15 лет. Когда папа не захотел в очередной раз отправлять дочерей на облучение, возник конфликт с администрацией школы. Детям отказали в очном обучении. В декабре 2020 года они были вынуждены заниматься дома.

Более того, директор школы заявила на "нерадивого отца" в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних. За то, что отказывается делать своим детям пробы Манту. Комиссия по делам несовершеннолетних привлекла его к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и вынесла предупреждение.

Мы обжаловали эти действия в районном суде, – рассказывает Тимур Рябоконь. – Доказали, что иммунодиагностика по законодательству РФ является добровольной. Что и было установлено решением суда. В результате производство по административному делу в отношении родителя прекратили, а предупреждение отменили.

Сейчас дочери Виктора учатся очно. Чтобы ускорить возвращение в школу, в январе этого года отец согласился на предложение местных врачей бесплатно (!) сделать им тест T-Spot. Анализ показал, что дети здоровы.

Результаты исследования предъявляли только директору школы. В суде их не использовали. Было доказано именно то, что родители не обязаны проводить своим здоровым детям никакую иммунодиагностику, будь то проба Манту или T-Spot.

Что делать, если не хотите делать Манту?

По закону отсутствие результатов иммунодиагностики – пробы Манту, "Диаскинтеста" (аналог Манту, введённый с 2008 года), T-Spot – у здоровых детей не может являться основанием для недопуска их в образовательные организации.

Так что же делать, если не пускают в школу без Манту?

Вариант 1 – согласиться на иммунодиагностику без туберкулина. Например, T-Spot.

Вариант 2 – обращаться в суд.

Однако отметим, что в суде без знания соответствующих законов вам не выиграть, однако можно заручиться поддержкой специалистов в этой сфере.

Но в скором времени многое может измениться. С 1 сентября 2021 года вступает в силу новый СанПиН.

Команда сенатора Российской Федерации Маргариты Павловой добилась, что Минюст России исключил из раздела по туберкулёзу новых СанПиНов утверждение, что "резервуаром туберкулёзной инфекции являются инфицированные микобактериями туберкулёза люди". Именно к ним относятся люди с незаразной латентной формой. Теперь, в соответствии с новым СанПиНом, источником инфекции являются только больные активной формой туберкулёза, как и указано в федеральном законодательстве.

Кроме того, убрали указание на то, что охват детского населения РФ пробой Манту должен составлять 95%.

– Частично восстанавливается фактическая законность: детей должны перестать отстранять от доступа в образовательные организации в случае отказа от Манту и "Диаскинтеста" здоровыми детьми, а их родителям не будут грозить органами опеки, комиссиями по делам несовершеннолетних и полицией, – говорит Тимур Рябоконь. Однако в тексте нового СанПиНа сохранилась старая формулировка того самого второго абзаца, которую снова будут выдирать из общего контекста. Но мы уже работаем и над этим.