Дрянные девчонки: издевательства, сплетни и репутации

Издевательства

Мои ученики любят спрашивать, дразнили ли меня в школе. Да, дразнили, но не больше, чем остальных. В седьмом и восьмом классах я была частью могущественной тусовки, но находилась внизу иерархической лестницы. Хотя со стороны могло выглядеть так, будто я была популярной, я себя таковой совершенно не чувствовала. Девочки в моей компании постоянно дразнили меня за то, в чем я и так себя чувствовала наименее уверенно. Я мирилась с этим, потому что боялась, что меня могут исключить из группы. Меня так запугали за все эти годы, что когда я, уже закончив колледж и переехав жить в Сан-Франциско, однажды увидела Девочку-королеву из моей старой компании в продуктовом магазине, то сразу же убежала оттуда.



Почти каждый издевался над кем-то сам и был объектом издевательств. Так насколько это серьезно? Издевательства многогранны. Если хотите завоевать доверие дочери, вы должны в них разобраться. Я очень долго пыталась понять, когда девочки дразнят друг друга, а когда они серьезны. То, что кажется вам серьезным, на самом деле таковым не является, а какое-то случайно оброненное слово может раскрыть истинные чувства вашей дочери. В зависимости от цели и распределения власти между нею и друзьями разговор может подразумевать гораздо больше, чем даже она сама представляет себе. Как понять, что есть что? И как это понимает ваша дочь? Я разделила издевательства на три типа.



1. Беззлобное подтрунивание

Подтрунивание – это один из элементов крепкой дружбы. Кто-то, кто хорошо тебя знает, любит тебя и чувствует себя с тобой комфортно, может смеяться вместе с тобой. В данном случае «вместе» (а не «над») – ключевое слово. Друзья могут беззлобно дразнить друг друга без намерения унизить, четко понимая, над чем смеяться нельзя. В таком случае ваша дочь будет чувствовать, что у друзей нет цели сделать ей хуже. И если вдруг она скажет, что ей это не нравится, подобное поведение сразу прекратится.



2. Ненамеренные злобные издевательства

Очень легко начать дразнить кого-то, не понимая, что задеваешь его чувства. Со всеми нами случалось подобное. Сложно сказать человеку, который тебе нравится, что тебя расстраивают его действия. Девочкам и женщинам тяжело находиться в подобной ситуации, потому что их учат не поднимать шума на ровном месте. Но если у человека нет злых намерений, то, едва поняв, что причиняет боль, он сразу же принесет свои искренние извинения, поскольку сделал неприятно кому-то, кто ему не безразличен. Ваша дочь сама сможет разобраться, что у человека нет цели ее унизить и он не понимает, что задевает ее чувства.



3. Злобные и злонамеренные издевательства

Злобным издевательством тебя пытаются ранить в самые больные и уязвимые места, чтобы причинить как можно больше боли и страданий. В этом случае намеренно затрагиваются темы, над которыми нельзя шутить. А кто лучше знает твои слабости, как не самые близкие тебе люди? Это случается и внутри, и вне компаний, но в любом случае это ужасно и делается для того, чтобы поставить жертву на «место» (то есть ниже задиры в социальной иерархии).



Классическая стратегия подобных атак – постоянное нападение. А когда жертва пытается защититься, мучители заявляют: «Ты что, шуток не понимаешь?», «Почему ты к этому так относишься?» Жутко раздражает, когда тебя осаждают фразой: «Мы просто шутили!» – потому что таким образом обидчик снимает с себя ответственность. А что еще хуже, девочкам, над которыми издевались, иногда самим приходится извиняться («Ой, прости, я веду себя как дура») или терпеть, чтобы не потерять место в компании.



Девочки не могут дразнить тех, кто стоит выше их на социальной лестнице. Если она попробует, то более могущественная девочка ответит так, что сразу поставит ее на место. Иногда эта девочка сама идет на попятную, отпустив самоуничижительный комментарий или извинившись, восстанавливая равновесие в группе. В компании подобные издевательства могут использоваться для поддержания порядка или наказания кого-то, кто посмел нарушить правила. Злобные издевательства за пределами группы – это демонстрация силы компании всему остальному социуму.



Почему девочки так поступают друг с другом, зная, что это неправильно? В раннем подростковом возрасте девочки часто меняют друзей. Когда это происходит, бывшие подруги становятся противниками, и их словесные перепалки могут быть очень жестоки. Если девочка уходит из одной компании в другую, ее подруги чувствуют себя брошенными. Часто они пытаются скрыть эти чувства, убедив себя, что должны злиться на нее за то, что она их «предала». Хотя, возможно, в этом и есть доля истины, подобные чувства скрывают еще более тревожные вопросы: «Почему она бросила меня? Что со мной не так? О чем свидетельствует ее уход? Может быть, другие девочки относятся ко мне точно так же?» Такие проблемы могут как минимум отвлекать от занятий, многие девочки готовы на все, чтобы только не видеть тех, кто их унижает.



Девочки, как и многие из нас, постоянно придумывают друзьям оправдания или убеждают себя, что их это не волнует и поэтому им не нужно ничего делать. Кажется, что из этой ситуации нет выхода. Она продолжает общаться с подругами, которые ее унижают, и злится на себя, потому что не может противостоять нападкам задир, прикидывающихся ее друзьями. Вспомните об этом потом, когда ваша дочь начнет встречаться с кем-то, кто, по вашему мнению, ей совсем не подходит. Она привыкла молчать в ответ на унижения. Ей кажется, проще смириться с издевательствами, чем противостоять им.

Сплетни

Посмотрим правде в глаза. Все мы сплетничаем – по телефону и на вечеринках, за обедом и на семейных торжествах. У девочек все так же. Как вы думаете, почему взрослые так любят этим заниматься? Потому что мы оттачивали эти навыки с юных лет и остановиться практически невозможно. Разве я предлагаю своей подруге прекратить, когда она звонит мне на работу рассказать кое-что интересненькое? Разумеется, нет. Но есть разница. Хотя сплетня и сегодня может испортить вам день, ее влияние на взрослую жизнь поверхностно и мимолетно. И, надеюсь, вы держите рот на замке, узнав то, что может причинить кому-то боль. В подростковом возрасте все иначе. Наряду с издевательствами сплетня – один из основных видов оружия, которое девочки используют, чтобы унизить друг друга и укрепить свое социальное положение.



С развитием технологий возрастает и сила сплетен. Иногда кажется, что дети потеряли какие-то внутренние ориентиры, которые раньше позволяли им не участвовать в пересудах. Чей-то стыд или унижение становится причиной всеобщего веселья или используется, чтобы сделать человеку еще больнее. Сплетни всегда были чем-то унизительным, девочки чувствовали, что буквально весь мир знает о том, что они сделали, и теперь благодаря возможности писать сообщения прямо под носом родителей это стало буквально так.



Девочки часто притворяются, будто просто делятся информацией или просят совета у друга, хотя на самом деле сплетничают. Нет ничего плохого в том, чтобы излить кому-то душу, дабы получить поддержку и совет. Но в чем разница? Сплетни – это когда кто-то распространяет информацию о другом человеке с целью смутить или унизить его. Рассказ – это выражение ваших чувств о том, что произошло. Например, вы сильно разозлились на одну девочку и затем рассказали другой своей подруге о том, что случилось и что вы чувствуете по этому поводу. Это рассказ. А затем ваша подруга пересказала эту информацию другим людям, чтобы вызвать резонанс и сделать так, чтобы другие не любили эту девочку. Это сплетня. Ваша задача как родителя помочь дочери разобраться, в чем разница между выражением своих переживаний и распространением сплетен.





О чем девочки сплетничают?



В четвертом классе

– какая девочка в кого влюбилась;

– кто с кем встречается ;

– кто из девочек заносчива и высокомерна ;

– у кого из мальчиков в классе есть «микробы».



В шестом классе

– дружба ;

– конфликты с друзьями ;

– соперничество внутри и между компаниями;

– мальчики.



В девятом классе

– кто пытается подружиться со старшеклассниками;

– кто популярен ;

– кто у кого увел парня ;

– кого из мальчиков использовали девочки;

– кого из девочек использовали мальчики;

– на какую девочку в классе обращают внимание старшие мальчики;

– на какую вечеринку тебя пригласили, а на какую нет;

– кто пьет, принимает наркотики и занимается сексом.



В одиннадцатом классе

– кто из новеньких девочек влюбился в старшеклассников;

– кто с кем познакомился на вечеринке;

– кто кому изменил;

– кто напился или принял наркотики;

– кто выставил себя дураком на последней вечеринке;

– кого использовали и почему или почему они этого не заслужили.

Репутации

Сплетни и репутация не могут жить друг без друга. Репутации, являясь побочным продуктом постоянных сплетен, вне зависимости от того, хорошие они или плохие, в конце концов подчиняют себе девочек. Большинство девочек младшего возраста считают, что репутацию ты заслуживаешь сам, она уже никогда не поменяется, и сомневаются по поводу того, стали бы они заступаться за друга c плохой репутацией. Подростки постарше понимают, что иногда люди не сделали ничего, чтобы у них сложилась такая репутация, и что можно избавиться от нее, даже если это означает поменять школу.



Влияние репутаций проходит через весь подростковый возраст вашей дочери, потому что в какой-то момент девочки начинают верить, что это правда. Кто они такие (их характер, самооценка и личность) тесно связано с их репутацией. Это одна из причин, по которой девочки порой сами не понимают, зачем они делают что-то глупое и/или опасное. Они будут совершать поступки под стать своему имиджу, потому что хотят угодить своим друзьям, мальчикам и/или вам.



Ниже приводится подборка различных видов репутаций, которые я видела сама или слышала, как их обсуждали девочки. Первые четыре относятся к девочкам до шестого класса. Остальные появляются уже в седьмом и последующих классах.



Королева скандала

Она всегда в центре внимания. Она решает, каким мальчикам нравятся какие девочки. Когда она злится, то может начать распускать руки, чтобы заставить тебя замолчать. Она прекрасно врет и считает себя лучше других. Она постоянно указывает, что тебе делать.



Нежная девчушка

Она обожает розовый и, возможно, пурпурный. Она приходит в ужас, когда видит какое-то насекомое. Она ненавидит пачкаться. У нее всегда красивые и ухоженные ногти. Вокруг нее всегда вьется куча мальчиков. Она хочет быть модным дизайнером и постоянно говорит об одежде. Она любит сайты с принцессами и игры, в которых надо одевать кукол.



Ботаник

Девочки ей не доверяют, и учителя ее тоже не любят. В младших классах она часто делает себе только хуже, заставляя других соблюдать правила. Сверстники считают ее занудой, но могут использовать ее, если им нужна помощь в домашнем задании.



Сорванец

Она не хочет играть в куклы и наборы для макияжа ей не интересны. Она предпочитает играть в вышибалы или футбол с мальчишками.



Идеальная девочка Все считают, что у нее идеальная жизнь, а она постоянно чувствует себя мошенницей и боится, что кто-то отдернет занавес и разобличит ее. Она отчаянно пытается не совершать никаких ошибок и ужасно к себе строга. Она все время находит в себе недостатки, и ей всегда кажется, что она недостаточно старается. Она изо всех сил пытается соответствовать своему образу.



Пацанка

Она все время заявляет, что с мальчиками ей проще. Больше всего раздражает, когда она принимает сторону мальчиков в спорах с девочками о политике или гендерных вопросах. За это мальчики ее любят. Она скрывает свои чувства и притворяется, что «не привязывается» к парням. В конце концов к ней начинают относиться как к сексуальному объекту. Чтобы спокойно спать по ночам, она убеждает себя, что держит все в руках.



Прилежная ученица

Она любит школу, и у нее есть парень, с которым она встречается три года. Она состоит во всех кружках и комитетах. Многим родителям нравится иметь такую дочь, потому что им кажется, что ее жизнь так же чиста и опрятна, как и одежда, которую она носит.





Эмо/гот

Люди называют их по-разному, но такие девочки носят черную одежду, красят волосы (обычно в черный, но не всегда), слушают мрачную музыку и пугают людей, которые не могут оценить их циничный, угрюмый стиль. Таким девочкам не нравится популярность, и они терпеть не могут компашки. Иногда они специально говорят то, что может спровоцировать других людей. Но, несмотря на грубую внешнюю оболочку, они могут быть очень чувствительными и легкоранимыми. Даже если популярные компании делают их жизнь невыносимой, они не пойдут жаловаться взрослым.



Лесбиянка

В шестом классе она играла в футбол с мальчишками, но в восьмом классе они отказались с ней играть, так же как и девчонки. Она неохотно присоединяется к группам, тиха и постоянно чувствует себя не в своей тарелке. Она может высказаться, если потребуется, но потом опять спрячется в свою раковину. Сверстники часто распространяют слухи о том, что она лесбиянка. Родителям и учителям сложно достучаться до нее. Но если вы сможете помочь ей раскрыться, она зачастую оказывается интересным и чувствительным ребенком.



Карьеристка

Она постоянно меняется, чтобы быть под стать девочкам и мальчикам, которые ей нравятся. Она принимает чужое мнение, потому что боится высказать свое собственное. Из-за ее желания угодить и понравиться всем мальчики и девочки часто смеются над ней у ней за спиной.



Жуткая репутация

Проститутка, шлюха или как-нибудь еще. Подобные слова имеют огромный вес и влияние на поведение и решения девочек. Одна из самых сложных задач моей работы – это помочь девочкам гордиться растущей сексуальностью, осознавая, насколько они уязвимы в этом мире, который постоянно хочет использовать их.



Когда речь заходит о типе репутации «шлюха», девочки могут обвинять себя в двух вещах: либо ты ведешь себя как шлюха, либо ты и есть шлюха. Страх, что их могут обвинить, будто они ведут себя как шлюхи, управляет поведением девочек в различных ситуациях. Например, когда ваша дочь выбирает, что бы ей надеть на вечеринку, она пытается найти баланс между сексуальным образом и вульгарным видом (то есть так, чтобы мальчики на нее смотрели, но при этом девочки не осуждали). Таким образом, она пытается добиться невозможного, то есть угодить двум разным группам с противоположными требованиями. Кроме того, вполне возможно, что, перейдя на сексуальный стиль общения, мальчики уже никогда не будут замечать в ней ничего другого. Эти противоречивые эмоции еще больше обостряются, когда девочки начинают обвинять друг друга в том, что одна из них ведет себя как шлюха.



Девочки младшего возраста называют шлюхой ту, которая активно флиртует с мальчиками или одевается слишком провокационно. Их обуревают противоречивые чувства, потому что из маленьких девочек они превращаются в женщин в мире, который зачастую рассматривает их только как сексуальный объект. Это странно, страшно и весело одновременно.



В лучшем случае рядом с жертвами этого статуса другие девочки чувствуют себя некомфортно, а в худшем – обращаются с ними как с грязью, отказываясь иметь что-то общее. В ответ жертва не доверяет девочкам и имеет на это полное право. Она считает, что все девочки плохие, и недоверие к ним заставляет ее доверять мальчикам. На самом деле она ищет людей, которые помогли бы ей чувствовать себя лучше. И самый быстрый и простой способ достичь этого – гулять с мальчиками. Но самое печальное в судьбе таких девочек – то, что часто они романтизируют любовь и секс, хотя и пытаются убедить себя, что ни от кого не зависят и обладают властью над мальчиками. Они обычные девочки, мечтающие, что их кто-то полюбит такими, какие они есть.

Что могут сделать родители

Первое, что нужно, чтобы помочь дочери, – это признать роль сплетен и издевательств в вашей собственной жизни. Как уже было сказано, если вы сами сплетничаете, обижая людей, а потом говорите им: «Я просто шутила», «Не обижайся» или «Ты слишком чувствительна», – то подаете очень плохой пример дочери. Перестаньте смотреть ТВ-шоу, посвященные сплетням, и не покупайте желтую прессу. Я знаю, что многие люди увлекаются пересудами, но речь идет о вашей дочери, и вы должны на собственном примере показать ей, как надо себя вести.





Если ваша дочь – жертва



Даже в такой ситуации находятся родители, которые считают, что лучший выход – не обращать внимания. Такое поведение может казаться вполне зрелой стратегией, но это один из тех родительских советов, которые заставляют девочку думать: ее родители совершенно не понимают, в каком мире она живет. Когда у девочки проблемы, вы должны сразу же ей помочь. Немедленно. Но не произносите таких фраз, как: они завидуют, они не уверены в себе, тебе будет лучше без них, просто будь сильной, просто не принимай близко к сердцу.



Используйте любую возможность поговорить с дочерью, если она расстроена. Помните, вы должны быть готовы к разговору в любой момент, когда она захочет. Если ваша дочь хочет откровенной беседы, но при этом добавляет, что «ничего страшного не произошло», не верьте ей. Если вы знаете, что она расстроена, мягко обратитесь к ней: «Возможно, я не права, но мне кажется, что ты расстроена. Хочешь поговорить об этом?» Если она обратилась к вам, а у вас нет никакой возможности поговорить с ней именно в эту минуту, скажите ей, когда вы сможете. Всегда помните: к тому моменту, когда вы будете готовы, шанс может быть упущен, потому что за это время она может успеть пообщаться со своими друзьями и/или решить, что разговор с вами – не самая лучшая идея. Вы также должны помочь ей разработать эффективную стратегию борьбы с проблемой – и это означает не впадать в панику и не усугублять ситуацию. Помните, что вы никогда не сможете достигнуть второй цели без первой – простого разговора.



Стратегия состоит из пяти пунктов, и, если первый не работает, переходите к следующему. Цель в том, чтобы ваша дочь получила как можно больше контроля над ситуацией. Для краткости я буду называть девочек, которые распускали сплетни, ПГД (По-настоящему Гадкие Девчонки).



Вариант 1: Сопротивление ПГД

Шаг 1 – Подготовка вашей дочери

Оказать сопротивление ПГД – это последнее, что ваша дочь захочет сделать. Однако она может хотя бы приблизиться к цели. Ей необходимо:



• Остановиться и оценить обстановку

• Объяснить, что ей не нравится и чего она хочет

• Подтвердить свое право на существование без унижений со стороны других

• В заключение решить, нужна ли ей эта дружба или нет (или взять тайм-аут)



Шаг 2 – Разговор с ПГД

Если нет угрозы ее физической безопасности, она должна хотя бы попытаться поговорить с ПГД. Необходимо выбрать подходящее место, где ей будет комфортно и другие люди не смогут наблюдать за ними из любопытства. Ни при каких условиях не должна она затевать разбирательства с ПГД в электронном виде. Когда ваша дочь будет готова, она должна начать разговор с ПГД без посторонних, чтобы противнику не нужно было играть на публику.



Любой из этих шагов, предпринятых вашей дочерью, – это уже успех. Главная цель ООПЗ (стратегии «Остановиться, Объяснить, Признать, Заключение») – дать человеку возможность освободиться от своего беспокойства и раздражения. В этом сценарии ваша дочь определилась с тем, что произошло, какие эмоции это у нее вызвало, что она хочет сделать, чтобы прекратить это, и напоследок сказала что-то позитивное.



Вариант 2: Разговор с учителем



Многие дети и подростки весьма неохотно рассказывают учителям о подобных проблемах. Однако ваша дочь должна научиться понимать, когда нужно идти к взрослому и какого взрослого выбрать. Ваша дочь должна выбрать того учителя, который ее выслушает и сдержит свои обещания. Цель вашей дочери – прийти с учителем к взаимному соглашению о том, что тот должен сказать и сделать. После их встречи вы можете написать учителю электронное письмо, в котором благодарите его за беседу с вашим ребенком, и подтвердить, что ваша дочь понимает, каков будет результат их разговора.





Вариант 3: Разговор с родителями ПГД



Как бы вам ни хотелось позвонить родителям ПГД и накричать на них за то, что они вырастили такого ужасного ребенка, – это неэффективный способ справиться с ситуацией. Даже если те родители сделают именно то, о чем вы просите, – наорут на своих дочерей и посадят их под домашний арест на месяц, – знаете, что случится потом? Когда на следующий день ваша дочь пойдет в школу, ПГД начнет ей мстить. Ситуация только усугубится. Ваше вмешательство необходимо, но вы должны вести себя мудро. Предположим, что родители ПГД не знают о том, что сделал их ребенок. Попросите их помочь вам в решении этой проблемы, а не обвиняйте в том, что они плохие родители и что у них вырос ужасный ребенок.



Вариант 4: Разговор родителей с учителем



Если три первые стратегии не принесли результатов, то вам с дочерью нужно встретиться с ее учителем. Представьте, что вы адвокат вашей дочери, а не мама или папа-медведь, готовый растерзать всех вокруг. Обратитесь к любому школьному работнику, будьте готовы к сотрудничеству и уважительному отношению. Во время подготовки к встрече ваша дочь должна использовать стратегию ООПЗ, а вы записывайте все, что она скажет. Также вы должны договориться, чтобы она сама постаралась вести диалог во время встречи. Если она боится, убедите ее: когда понадобится, вы расскажете все, что записали с ее слов. В разговоре вы должны настаивать на том, что ваша дочь должна чувствовать себя в школе безопасно, тогда она сможет полностью сконцентрироваться на учебе.



Вариант 5: Разговор родителей с администрацией



Если вы недовольны действиями учителя, то пришло время общения с директором. Вы должны донести до него следующее: ваша дочь обратилась за помощью к одному из учителей, вы также просили о содействии, но ситуация не изменилась. В результате страдает ее успеваемость.





Если ваша дочь – наблюдатель



Обычно в компании бывает такая девочка, которая принимает частичное участие различных ситуациях в качестве стороннего наблюдателя. Должна ли она была противостоять ПГД и рисковать навлечь на себя ее гнев или продолжать молчать? Какова доля ее ответственности? Скорее всего, обо всем случившемся вы узнаете обо всем от других родителей, или вас саму вызовут в школу. В любом случае, если вы узнали, что друзья вашей дочери участвовали в чем-то подобном, хотя сама ваша дочь не имеет к событию прямого отношения, она все равно об этом знала. И вы должны спросить ее, почему она вам не сказала? Вы должны донести до нее, что не пытаясь прекратить это или рассказать взрослым, она становишься соучастником проблемы. Возможные варианты исправления положения: используя ООПЗ, составить план разговора с ПГД, принести извинения Жертве и ее родителям, ограничить использование интернета/мобильного телефона.





Если ваша дочь – сплетница



Когда вы ругаетесь с дочерью из-за ее плохого поведения, предъявите ей известные вам факты. Ее извинения и оправдания не имеют значения, она все равно должна быть наказана соразмерно тому, что сделала. Трудно признать, что ваша дочь вела себя так ужасно, но даже если вы это признаёте, ее поведение не является следствием вашего плохого воспитания. С точностью до наоборот. Знаете, на каких родителей мне чаще всего жалуются учителя? На тех, которые считают, что их дочери – маленькие ангелы, и обвиняют всех окружающих в том, что к ним предвзято относятся. В такой ситуации ваша прямая обязанность – заставить дочь нести ответственность за содеянное. Затем позвоните родителям Жертвы и спросите, можете ли вы прийти, чтобы извиниться. Если они скажут «да», выберите время на следующий день и идите. Если они скажут «нет», заставьте дочь написать письмо с извинениями, а затем отвезите ее к дому Жертвы, чтобы она сама положила письмо в почтовый ящик.

Искусство извинений

Научить ребенка извиняться – одна из священных обязанностей любого родителя. К сожалению, искренние извинения встречаются очень редко. Наши общественные деятели извиняются только тогда, когда их поймали с поличным, а не когда они сделали что-то плохое. СМИ зачастую изображают извинения как потерю лица и уважения, хотя на самом деле все как раз наоборот. Мы не видели хороших примеров для подражания. И мы должны изменить это.



Извинения имеют силу, потому что это публичная демонстрация раскаяния, признания вредных последствий своего поведения и подтверждение достоинства человека, которого обидели.



Настоящие извинения должны быть:



• Принесены с полным пониманием того, что этот человек сделал. Особенно если ваша дочь еще маленькая, убедитесь в том, что она понимает, за что извиняется. Иначе она может точно так же обидеть кого-то и в следующий раз. Не давайте ей возможности потом отказаться от своих слов («Я не это имела в виду, она неправильно меня поняла»)

• В извинение не должно входить то, что, по ее мнению, сказали или сделали другие

• Не должны содержать скрытых «уколов», когда под видом извинения человеку наносится еще одно оскорбление («Мне жаль, что ты такая чувствительная, что перед тобой нужно извиняться. Но как пожелаешь: «Извини меня». Довольна?»)

• Даны без условий. Это не извинение, если включает в себя: «Но я сделала это только потому...» или «Я бы не сказала этого, если бы ты...»

• Раскаяние должно быть искренним. Нет ничего хуже, когда девочка извиняется только потому, что ей велели извиниться («Мама сказала, что мне следует извиниться» или «Думаю, что мне придется извиниться»)

• Не стоит ожидать ответного извинения. Если ваш слушатель захочет проявить благородство и сказать «И ты меня прости» – это будет бонусом



• Принесены, несмотря на то, что дальше могут последовать дополнительные обвинения («Да, ты правда мне сделала очень неприятно! Не могу поверить, что ты так поступила!»)



Помните, что извинениями можно манипулировать. Девочки, занимающие более низкие социальные позиции, извиняются, если случайно бросили вызов более могущественным девочкам. Они извиняются не за то, что были неправы или кого-то обидели, а за то, что посмели покуситься на право другой девочки унижать их. Просто запомните, что вам придется хорошенько потрудиться, чтобы вырастить порядочного человека. И вы должны стать для нее примером для подражания. Если ваша дочь ведет себя так, будто ей пять лет, отказываясь извиняться, то вам придется обращаться с ней как с пятилетней. Это ее выбор.



Если кто-то извиняется перед вашей дочерью, вот чему вы должны ее научить. Вместо того чтобы сказать: «Да, ладно, не переживай об этом», – должно прозвучать: «Спасибо за извинения». Это важно. Потому что, если вы говорите «все в порядке», получается, что извинения были не нужны. За тот год, что я преподавала группе восьмиклассниц, я поняла одну вещь: можно очень легко понять, кто тебе друг, потому что, когда он извиняется, ты ему веришь. И если ты перед ним извиняешься, он тоже верит тебе.



Вы и ваша дочь могли перепробовать все эти стратегии, но девочки продолжают обижать вашего ребенка. Я бы хотела дать вам волшебное заклинание, от которого девочки сразу прекратят сплетничать и издеваться друг над другом. Но вы знаете, что я не могу этого сделать. Все, что мы можем, – это помочь вашей дочери создать и поддерживать личные границы в отношениях с другими девочками, проходя через тяжелые испытания, такие как это. Мы можем научить ее извиняться и принимать извинения, чтобы изменить ее отношения с другими. И, как я говорю своим ученикам, если в этой ситуации вы можете использовать ООПЗ независимо от того, чем все кончится, жестокие слова перестанут быть ядовитыми, а вы почувствуете гордость и силу, что смогли найти выход даже из самой сложной ситуации.