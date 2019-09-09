ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ У ДЕВОЧЕК: ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

Каждый из нас проходил через этот жизненный этап, но время стирает воспоминания о трудностях и неурядицах, поэтому наступление этого не простого времени у вашей дочери может вызвать шок и излишнее напряжение в семье. Вчерашняя умница вдруг становится неуправляемым бунтарём. Поэтому стоит задаться вопросом: переходный возраст у девочек – со скольки он начинается, в чём проявится?

ПРИЗНАКИ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА

Их существует множество, но можно выделить несколько самых очевидных:

Перепады настроения. Довольно быстро оно может меняться от грусти и тоски до радости и эйфории.

Повышенная активность работы сальных и потовых желёз, которая проявляются как угри и засаленные волосы.

Появление волос в подмышечных впадинах и на внешних половых органах.

Начало менструации.

Повышение массы жировых отложений на 15-20%.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ У ДЕВОЧЕК?

Во сколько у девочек начинается переходный возраст? Как правило, в 10-11 лет. Это начало больших изменений, которые длятся около 5-6 лет. Но существуют допустимые отклонения от нормы в один-два года. Всё очень индивидуально и зависит от конституции девочки, физического состояния, экологической обстановки и т.п. Поэтому родителям, спрашивающим «До скольки переходный возраст у девочек может продолжаться?», осторожно отвечают: как правило, до 18 лет.

КАК ПРОИСХОДИТ ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ У ДЕВОЧЕК?

Перепады в настроении и раздражительность обусловлены радикальными переменами в организме девочек. Яичники, гипофиз, щитовидная железа выделяют целый спектр гормонов, заставляют тело меняться. Одни органы могут расти быстрее других, и даже кости скелета растут с разной скоростью, что придаёт непропорциональный вид телу девочки.

Агрессия, апатия, импульсивность – совершенно нормальные симптомы переходного возраста. Не стоит ругать вашу дочь, ведь все проходят через подобные потрясения, и ей самой непонятно, что же с ней происходит.

Выделяют несколько этапов в переходном возрасте девочек, конечно, они весьма индивидуальны. Выделение таких периодов связано с перестройкой всех систем организма, а также изменения душевной организации.

ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ В 10-12 ЛЕТ

Первый этап начинается с активизации желёз, производящих гормоны. Это приводит к сбоям во многих системах организма, но больше всего это проявляется в виде прыщей, угрей, повышенной потливости, сальных волосах. Детское тело постепенно приобретает женственные черты – начинает появляться грудь, бёдра становятся более округлыми. Но изменения происходят не равномерно, и когда-то милый ребёнок начинает чувствовать себя гадким утёнком.

Важно в этот период приучить девочку строго следовать правилам личной гигиены – принимать душ, менять бельё каждый день. Правильное питание, использование средств для ухода за кожей помогут справиться с угрями и прыщами быстрее.

ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ В 13-14 ЛЕТ

Основная особенность данного периода – начало менструации. Как правило, она начинается на два года позже появления волос в подмышечных впадинах и на внешних половых органах. Некоторые девочки эмоционально переживают этот этап в жизни. Важно поговорить о месячных заранее, чтобы их появление, а потом период нормализации не были сюрпризом. Поговорите с дочерью о физиологии этого процесса и об особенностях личной гигиены, которые с ним связаны.

Если месячные не начались в этот период или они вызывают сильный дискомфорт, боль в нижней части живота или другие отклонения, то лучше обратиться к врачу, он поможет преодолеть эти трудности.

ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ В 15-16 ЛЕТ

Этот период характерен быстрым увеличением роста, порой девочки могут прибавлять на 10-13 см в год. В это время не все части тела растут с одинаковой скоростью, поэтому фигура может стать непропорциональной. Это нормальный процесс развития организма.

Но девушки рассматривают себя со стороны привлекательности для мальчиков, поэтому фигура может стать причиной многих проблем и даже психологических расстройств. Излишнее стремление похудеть может приводить к анорексии или булимии. Стоит объяснить дочери, что излишки жира скоро превратятся в мышечную ткань, а умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание ускорят этот процесс.

Педиатры отмечают, что в этом возрасте возможен функциональный сбой, который проявляется как повышенная утомляемость, скачки давления и сердцебиение. Если вы заметите эти симптомы, то лучше обратиться к специалисту, который поможет решить проблему.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ВОЗРАСТА В 17-18 ЛЕТ

Гормональные штормы проходят, эмоциональное состояние выравнивается, появляется плавность и женственность изгибов тела – гадкий утёнок превращается в прекрасного лебедя. От детства девочки переходят к взрослой жизни со всей полнотой ответственности и обязанностей.

На этом этапе важно эмоционально и морально поддерживать свою дочь, помогать ей принимать правильные решения и убедить придерживаться верных нравственных ориентиров. Ведь взрослая жизнь полна соблазнов и препятствий.

Главное стать для неё не только мамой, но и лучшей подругой, с которой можно поделиться всем самым сокровенным, посмеяться и поплакать.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

Важно знать, к чему нужно быть готовым, что является условной нормой, какие допустимы отклонения от неё и в каких случаях нужно бить тревогу. И конечно, доверяйте интуиции, прислушивайтесь к ней, вы знаете свою дочь лучше любых специалистов, педиатров и экспертов.

Но важнее всего выстраивать со своим ребёнком доверительные отношения, чтобы она могла вам доверять, тогда в преодолении любых трудностей вы будете союзниками и вместе сможете справиться со всеми проблемами. Окружите свою дочь заботой и лаской, постоянно говорите, как она прекрасна и как вы ее любите. И тогда этот сложный период вы все вместе пройдете с наименьшими жертвами. Помните, что от вашей поддержки и помощи зависит ее будущее.