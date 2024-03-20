Что делать, если ребенок спит только на руках

Ребенок должен уметь спать самостоятельно, ведь родителям тоже нужна передышка.
Многим родителям знакома эта проблема – новорожденный засыпает и крепко спит только пока его держишь на ручках. А стоит переложить малыша в кроватку, и вот на вас, как ни в чем ни бывало, смотрят широко открытые глазки, или раздается плач.
Нет ничего удивительного в том, что новорожденные с удовольствием засыпают на руках, прямо во время кормления или сразу после него. Ведь от вас исходит такое тепло и чувство безопасности! А при перекладывании в холодную кроватку малыш всего этого лишается. Но в идее постоянного ношения спящего ребенка на руках нет ничего хорошего.
Он должен спать в кроватке или колыбельке, потому что сон в положении лежа на спине на плоской поверхности – самый безопасный вариант сна для младенца.
Кроме того, как бы ни было всем трудно в первые недели и месяцы жизни малыша, очень важно уже в это время начать закладывать основы правильных привычек, связанных со сном.
Ребенку придется научиться самостоятельно засыпать, и, не просыпаясь, переходить от одной фазы сна к другой. А когда малыш все время спит на руках, этому научиться трудно. Не говоря уже о том, что все это не дает расслабиться и нормально поспать вам самим.
Пеленать
Как же приучить новорожденного к самостоятельному сну? Многие родители используют для этой цели пеленание.
Заворачивая малыша в пеленку или одеяльце, вы имитируете то тепло и чувство безопасности в ограниченном пространстве, которое он ощущал у вас на руках или когда был еще в животе. Кроме того, пеленание не дает ребенку будить себя хаотичными движениями ручек, которыми он пока еще не умеет управлять.
Если новорожденный уже научился переворачиваться, вместо пеленания можно использовать специальный спальный мешок. Или кладите младенцев спать в маленькую колыбельку, чтобы они чувствовал себя более комфортно и безопасно.
Соблюдать режим
Важно также соблюдать режим, следуя за циклами сна ребенка. Большинство детей способны бодрствовать в течение примерно 45 минут, поэтому в это время нужно успеть поменять подгузник и покормить новорожденного. А как только вы заметите, что малыш начал засыпать, скорее переложите его в кроватку.
Если ребенок проснется, можно время от времени возвращаться. Но постепенно он привыкнет и будет чувствовать себя достаточно комфортно для того, чтобы успокоиться и заснуть самостоятельно.
По материалам сайта moms.com
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