Что делать, если ребенок спит только на руках

Нет ничего удивительного в том, что новорожденные с удовольствием засыпают на руках, прямо во время кормления или сразу после него. Ведь от вас исходит такое тепло и чувство безопасности! А при перекладывании в холодную кроватку малыш всего этого лишается. Но в идее постоянного ношения спящего ребенка на руках нет ничего хорошего.