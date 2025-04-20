Формулы сокращенного умножения: как их выучить

Зная формулы сокращенного умножения, можно заметно облегчить себе жизнь как на уроках алгебры, там и на выпускных экзаменах. Но как запомнить все формулы и как их правильно применять? В этой статье мы расскажем о том, что такое формулы сокращенного умножения, когда и зачем их изучают и как их можно легко выучить.