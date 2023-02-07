Вредные продукты, которые мы часто бездумно даем детям

Одним из вреднейших для детей продуктов является сахар. Мы тщательно отслеживаем, чтобы ребенок не ел много конфет и не пил газировку, но чаще всего даем содержащие сахар продукты сами.

Сахар вызывает уменьшение чувствительности вкусовых рецепторов, резкий выброс глюкозы в кровь, что чревато резкой сменой активности и апатии, капризности, да и просто вреден. К тому же, привыкнув к сладости вкуса привычных блюд, ребенок не особенно будет стремиться пробовать что-то не сладкое. Узнать о том, как понять, что вы сами едите слишком много сахара, можно в нашей следующей статье.

Если мы хотим, чтобы ребенок рос счастливым и здоровым, от привычных продуктов придется отказаться или заменить их другими.

Молочные коктейли

Молочные коктейли богаты не только сахаром, но и вредными (теми, которые не усваиваются) жирами. Регулярное употребление молочных коктейлей увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Молочный коктейль

Сок

Дети очень любят сок. Он вкусный, сладкий и содержит, на одну пачку приходится примерно 10 ложек сахара. Даже тот сок, на котором написано «для детского питания» обязательно надо проверять на наличие сахара. В составе сока, который вы даете ребенку, не должно быть лишних компонентов, лучше всего, если там будет значиться только «сок».

Конечно, если у вас есть возможность самостоятельно изготовить сок и дать его ребенку свеженьким, то это будет полезнее любых покупных соков. Если же нет, выбирайте сок без сахара или дайте ребенку свежий фрукт.

Йогурт – очень спорный продукт

Чтобы выбрать подходящий для ребенка йогурт придется потратить много времени. Во-первых, имейте ввиду, что нельзя покупать ребенку те йогурты, которые хранятся на стенде, а не в холодильнике. Во-вторых, тщательно проверьте состав йогурта, там должно быть минимум лишнего и, конечно же, сахар должен или отсутствовать или стоять далеко не на первом месте.

Сладкие йогурты с фруктами содержат много сахара, жира и калорий, что приводит к тому, что дети страдают ожирением и оказываются в группе риска такого заболевания, как диабет.

Шарики, звездочки, подушечки, хлопья из злаков

Такие завтраки на западе считаются нормой, да и у нас набирают популярность благодаря рекламе. Время летит все быстрее, приходится торопиться и на варку каши времени зачастую не хватает. Хорошо, если такая ситуация не повторяется часто, ведь все эти кукурузные хлопья, мюсли и другие схожие продукты содержат просто огромное количество сахара. Все полезные элементы кукурузы, пшеницы и овса удаляются во время производства - остаются только углеводы.

Постарайтесь уделить внимание приготовлению завтрака. Ведь это фактически заряд энергии на весь день. Отлично подходят (и принесут пользу) грубые злаковые каши (не 5 минут и готово) с фруктами. Если ребенку не нравятся фрукты в каше, просто положите их рядом на тарелку.

Виноград

Виноград довольно полезен, но остерегайтесь давать его маленьким детям. Во-первых, они могут подавиться, во-вторых у маленького ребенка отсутствуют ферменты, которые помогли бы ему в достаточной мере разложить и усвоить виноград, так что он может вызвать вздутие. Лучше дайте банан, в нем достаточно много медленно высвобождающихся углеводов, а также масса клетчатки, магний и калий.

Как видно из списка (а это далеко не все), многие из продуктов, которые вроде бы и рекомендованы детям, таковыми не являются, либо же требуют тщательного подбора. Главным в подборе продуктов для детского меню всегда была и остается разумность и обоснованность введения того или иного продукта.