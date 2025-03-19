Детская депрессия. Как не проглядеть весеннюю хандру у детей

Наступила весна. Совсем скоро солнце начнёт пригревать, а природа – просыпаться. И, казалось бы, это то время, когда настроение должно быть на подъёме.

Несерьёзное отношение

Однако психологи предупреждают: именно весной дети часто хандрят или даже впадают в депрессию. Почему это происходит? Что укажет на проблему? Как действовать родителям?

Хандра при смене сезона может начаться и у взрослых, и у детей. Однако психика ребёнка в этом случае в гораздо большей опасности. Во-первых, потому, что жизненного опыта у него намного меньше. Что делать в таких случаях, дети часто просто не знают. Во-вторых, усугубляет ситуацию усталость маленького организма от нескольких месяцев интенсивной учёбы в школе, к которой могут добавляться секции и кружки.

«Хандра может начаться при любой смене сезона, но чаще всего она появляется осенью и весной. В большей степени ей подвержены ученики старших классов, особенно девятых и одиннадцатых – они готовятся к государственным экзаменам, волнуются, перенапрягаются. У них колоссальная нагрузка. Это, можно сказать, уже «хроническая» история для современного общества. Каждый год психологи сталкиваются с этой проблемой. У детей возникает повышенная тревожность, наблюдается нарушение сна и аппетита. Эмоциональное и психологическое истощение к весне – это распространённое явление, – рассказывает Вероника Кантеева. – Также причиной подавленного состояния может стать то, что весной дети начинают больше гулять, встречаться со сверстниками. Иногда из-за этого страдает учёба, оценки ухудшаются. Ребёнка начинают критиковать и наказывать родители. Он расстраивается и переживает, хандрит».

У детей возникает повышенная тревожность, наблюдается нарушение сна и аппетита. Эмоциональное и психологическое истощение к весне – это распространённое явление

На психологическое состояние может влиять и обстановка в школьном коллективе. К весне обычно у детей копится внушительный «багаж» из обид на сверстников. Отношения накаляются. Одной искры достаточно для того, чтобы вспыхнула ссора. В таких ситуациях иногда происходят драки. Обычно до рукоприкладства доходит, когда у одного из участников конфликта заканчиваются словесные аргументы и не хватает ресурса, чтобы выйти из неприятного диалога другим способом.

«За время летних каникул дети забывают о конфликтах и обидах, расслабляются. Потому в первые после начала учёбы месяцы обстановка в школе обычно спокойная. Ближе к концу года всё меняется. Очень ярко дети реагируют на ситуации позора (к примеру, когда их обзывают, унижают каким-то другим способом), неудачи в первых романтических отношениях», – говорит психолог.

Другой фактор, негативно влияющий на настроение и здоровье детей – простудные заболевания, которые поднимают голову как раз по весне, когда многие школьники дружно перестают носить шапки и перчатки, не застёгивают верхнюю одежду, «делятся» друг с другом вирусами.

Можно проследить три стадии ухудшения состояния ребёнка. Первая – это усталость, вторая – хандра (то есть плохое настроение, подавленность), третья – самая опасная – депрессия

По словам психолога, можно проследить три стадии ухудшения состояния ребёнка. Первая – это усталость, вторая – хандра (то есть плохое настроение, подавленность), третья – самая опасная – депрессия. Причём, дети часто пытаются сказать своим родителями, что что-то не так, попросить о помощи. Однако не все взрослые готовы услышать своих детей. Многие из них просто отмахиваются, используя фразы по типу «Ох, какая ерунда!» или «Не страшно, пройдёт». Но для ребёнка всё это имеет огромное значение. Это его жизнь. В результате он начинает думать, что его проблемы не интересуют родителей и помощи от них ждать не стоит.

Что укажет на проблему

Как родителям понять, что с ребёнком не всё в порядке? Некоторые проявления хандры и депрессии легко заметить. Например, ребёнок много спит или вообще не спит, слишком эмоционально реагирует на простые ситуации, становится плаксивым или агрессивным.

« Также мы можем заподозрить депрессию, если он замыкается в себе, апатично реагирует на происходящее вокруг, перестаёт гулять или общаться со сверстниками, теряет аппетит или, наоборот, начинает есть очень много, – рассказывает Вероника Кантеева.

Ещё один признак хандры – плохие оценки и нарекания на поведение в школе. Депрессивное состояние влияет на мотивацию и успеваемость. Если ребёнок скатился на тройки или двойки, конфликтует с другими ребятами и учителями – это тоже повод задуматься и спросить, не нужна ли ему ваша помощь. Критиковать и ругать в этом случае – не вариант. Иначе между вами и вашим чадом может возникнуть высокая стена.

– Нередко родители думают, что ребёнок жалуется, пытаясь манипулировать взрослыми. Но в большинстве случаев это не так, и дети действительно страдают, в том числе от непонимания со стороны пап и мам», – говорит Вероника Кантеева.

Как помочь

К сожалению, волшебной таблетки от хандры и депрессии не существует, говорят психологи. Первостепенная задача родителей – почаще «выныривать» из повседневной суеты, работы и не только слушать, но и слышать ребёнка, а не отмахиваться от него. Нужно обращать внимание на изменения в поведении, интересоваться жизнью любимого чада, оказывать поддержку.

Если наладить контакт и исправить ситуацию своими силами не получается, то необходимо обратиться к психологу. Он поможет ребёнку справиться со сложностями, подскажет взрослым, как себя вести, даст другие полезные советы.

«Часто ребёнку может казаться, что та или иная проблема – это фатальная история. Он не понимает, что это лишь одна из множества сложных ситуаций, которые периодически возникают в жизни человека. Родитель должен развеивать эти мифы, объяснять, что всегда есть выход», – советует специалист.

Лучше профилактика, чем лечение

Существует и профилактика хандры, причём, не требующая сверхъестественных усилий.

«Необходимо ежедневно разговаривать с ребёнком, не ограничивая общение дежурными вопросами по типу «Как дела?» или «Всё хорошо?» (хотя некоторые родители, к сожалению, и этого не делают). Нужно интересоваться его чувствами, ощущениями, спрашивать, как он спал, чем занимался, что его расстраивает, как отношения с одноклассниками. При этом следует демонстрировать уважение к эмоциям и переживаниям ребёнка», – рассказывает Вероника Кантеева.

В жизни детей должен присутствовать семейный досуг, когда они занимаются чем-то интересным вместе с родителями. Такое времяпрепровождение помогает переключиться с проблем на позитивные события. Можно вместе гулять, посещать достопримечательности, ходить в театр или кино, кататься на лыжах или велосипедах, играть в настольные игры, заниматься спортом или рукоделием, разгадывать кроссворды, что-то мастерить. Вариантов очень много. Кстати, во время семейного досуга как раз проще всего заметить изменения в поведении ребёнка, подавленное состояние.

В жизни детей должен присутствовать семейный досуг, когда они занимаются чем-то интересным вместе с родителями. Такое времяпрепровождение помогает переключиться с проблем на позитивные события

«Но самое важное родительское оружие – выстраивание доверительных отношений с детьми. Это необходимо для того, чтобы ребёнок в сложной ситуации не впадал в крайности, а приходил к папе или маме и рассказывал о том, что его беспокоит, не стеснялся просить совета или помощи. Как раз семейный досуг и ежедневное общение способствуют формированию доверительных отношений», – объясняет Вероника Кантеева.

Поддержать психику ребёнка и защитить его здоровье в целом поможет и соблюдение режима дня. Это значит, что нужно вставать и полноценно питаться примерно в одно и то же время, высыпаться, не забывать о перерывах во время учёбы. Это первичные потребности организма, от которых в том числе зависит настроение.

КСТАТИ

Проверить здоровье, сдать анализы

Иногда причина хандры и депрессии кроется не в усталости или, к примеру, конфликтах в школе. Подавленное состояние может стать результатом пониженного уровня гемоглобина в крови. Это уже доказано врачами. Потому с ребёнком, у которого появились соответствующие проблемы, можно обратиться не только к психологу, но и к педиатру. Он выдаст направление на анализы.

Какая нижняя граница нормы по содержанию гемоглобина в крови?

По словам врачей, для взрослых мужчин это 130 г/л. У женщин и детей нижняя граница – 120 г/л. Если показатель ниже, нужно уделить внимание здоровью. Причиной пониженного уровня гемоглобина чаще всего становятся заболевания желудочно-кишечного тракта, онкопатологии. Иных причин для утраты железа у мужчин обычно нет;

У девочек риск потери железа появляется в 12-14 лет. Это связано с началом менструаций (кровопотеря идёт каждый месяц и продолжается до пяти дней), говорят врачи. Важно знать, что по статистике дефицит железа наблюдается почти у 30% подростков. В целом же анемией страдает около 10 % населения.

Что укажет на нехватку железа в организме?

По словам специалистов, пациент чувствует, что изменился вкус тех или иных продуктов, могут начать нравиться химические запахи, появляется привередливость в еде. В некоторых случаях человек даже испытывает к ней отвращение. Другие признаки: немотивированная слабость, высокая утомляемость, неспособность сконцентрироваться, ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи, снижение когнитивных способностей и настроения. Кроме того, из-за нехватки железа иногда появляются тахикардия (быстрый пульс), боли в области сердца.