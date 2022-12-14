ПРОСВЕЩАЯ – РАЗВРАЩАЙ: РАСТЛИТЕЛИ ОБОСНОВАЛИСЬ В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ

В России грянул новый скандал, связанный с очередной попыткой "просветить" детей в сексуальном плане. Общественники из "Ассоциации патриотических сил юга России" написали заявления в Минобрнауки и Минкульт с требованием изъять из продажи книгу "Секспросвет для детей 5–8 лет" и вовсе прекратить её издание.

Граждане определённой ориентации (во всех смыслах), разумеется, объявили активистов мракобесами, противниками всего прогрессивного, пытающимися лишить детей столь необходимых им знаний. К ним присоединились "доброхоты", которые "не читали, но поддерживают".

Так о чём же рассказывает книга?

Пособие по растлению

Издание в подробностях описывает, так сказать, процесс зачатия – и это сопровождается соответствующими картинками. Кстати, весьма отталкивающими. Также детям говорится о мастурбации – мол, действуйте, пока родители не видят. Ну и как водится – изучайте свои половые органы. Просвещайтесь, одним словом.

В книге ещё много чего интересного – например, малышам зачем-то рассказывают о процедуре ЭКО, до них доносится очевидная истина, что тело человека с возрастом стареет (и опять-таки в сопровождении неприятных картинок). Впрочем, после изображения полового акта в деталях и советов по самоудовлетворению такие "мелочи" уже можно и не обсуждать.

В Сети книгу назвали "пособием по растлению детей". Автор этого просветительско-педагогического "шедевра" – Дарья Рахманинова, основатель проекта по сексуальному образованию для подростков и родителей "Неудобный разговор", научный сотрудник ИБХ (Института биоорганической химии) РАН. Как уже писал Царьград, данных о наличии у "авторки" психологического либо сексологического образования найти не удалось. Зато особо подчёркивается, что "продукт" создан в полном соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО.

В общем, развращение наших детей идёт полным ходом, при активном участии сетей книжных магазинов и самой Академии наук,

– пишет Telegram-канал "Неудобная правда"

Последствия развращения

Многие психологи (кстати, не только православные) крайне негативно относятся к идее раннего полового просвещения. Считается, что это провоцирует преждевременные желания и, как следствие, сексуальные отношения. Меж тем, по мнению специалистов, возраст, когда человеческий организм готов к этому, – 18-19 лет. Если интимные контакты случаются раньше – это может быть чревато нарушением гормонального баланса, замедлением роста и нормального формирования гениталий.

Вдобавок, как мы знаем, у подростков мало чего бывает в меру, и зацикленность на сексуальных вопросах, как правило, приводит к снижению интеллектуальных способностей: ухудшается память, ребёнок хуже концентрируется, он менее внимателен.

Период полового созревания – это именно период созревания, а не зрелости! Не срывают плод, пока он не созреет, иначе он горек и вреден для пищеварения. Так зачем же подталкивать детей к половой жизни, когда они лишь только начали взрослеть, а может, ещё и не начали?

– считает священник Дмитрий Выдумкин.

Однако лучше всего последствия преждевременного полового просвещения отражают цифры. Вот статистика ВОЗ по абортам, которые делаются женщинами в возрасте до 20 лет. Данные 2019 года, однако вряд ли они существенно изменились за прошедшее время. За точку отсчёта возьмём Россию – у нас на 1000 рождённых младенцев приходится 344 аборта, сделанных совсем юными женщинами.

Теперь посмотрим, как обстоят дела в странах победившего секспросвета. Нидерланды: на 1000 рождений приходятся 2363 аборта среди молодых. Норвегия: 2108 абортов среди подростков на 1000 рождений. В Швейцарии этот показатель равен 2332, в Швеции – 2655, а в Дании – 3205. В крохотной Дании! Акцентируем внимание: в то время как тысяча гражданок страны родили младенцев, 3205 датчанок в возрасте до 20 лет сделали аборт.

Число искусственных прерываний беременности среди юных женщин год от года растёт. "Просвещение" приносит свои плоды.

На этом, пожалуй, все разговоры о пользе раннего сексуального воспитания можно закончить. Очевидно, что цель у него одна: развращение детей, которое, в конечном счёте, приводит к катастрофическому падению рождаемости. И если мы не хотим, "как в Европе", нам следует выкорчевать у себя все ростки этой заразы.

Растлители из США

Царьград уже рассказывал в подробностях, откуда "растут уши" у подобных "просветителей". Автор рассматриваемой книги Дарья Рахманинова параллельно с работой в ИБХ РАН трудилась в московском отделении международного еврейского молодёжного сообщества "Гилель". Собственно, именно там она и реализовала проект "Неудобный разговор".

"Гилель" же, в свою очередь, был создан в Иллинойском университете в 1923 году. Сейчас его отделения имеются в 550 вузах. В России его представительства работают в обеих столицах, а также в Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Саратове, Красноярске, Пензе и Новосибирске.

Напомним, "авторка" пособия по растлению детей говорит, что оно написано в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО. Что же это за рекомендации? Ещё в 2009 году организация выпустила первое Международное техническое руководство по сексуальному образованию. В качестве консультирующего органа выступил Совет США по информации и образованию в области половой жизни. В общем-то не скрывалось, что одни из основных интересантов пособия – представители содомского лобби.

В первом издании детишкам 5-8 лет предлагается "изучать интимные части своего тела", ребятам постарше уже предлагается перейти к практике, то есть к мастурбации. Во втором издании, появившемся спустя 10 лет, уже прямо говорится, что "гендерная идентичность может не соответствовать биологическому полу". Даются и другие "полезные" знания. К каким катастрофическим последствиям они приводят – говорилось чуть выше.

Не прекращаются попытки ввести секспросвет и в России, однако здоровые силы общества не позволяют это сделать. Хочется надеяться, что и не позволят: недавнее принятие закона о полном запрете пропаганды половых извращений внушает осторожный оптимизм.

Что с того?

Никто в здравом уме не говорит, что просвещать детей в тонких вопросах не нужно. Напротив, очень нужно. Вопрос – с какого возраста и как. Очевидно, что до начала периода полового созревания говорить об этом не только бессмысленно, но и вредно. А потом?

В наш класс приходили врачи из областного кожно-венерологического диспансера и просто рассказывали о своей работе. Девочек и мальчиков разводили по разным аудиториям и знакомили с реальными ситуациями. Мы слушали, и от рассказанного волосы вставали дыбом. Нам прививалась очень правильная мысль, что за всё придётся платить. До сих пор благодарен тем врачам, что не ленились ходить по школам,

– вспоминает священник Александр Дьяченко.

Наверное, именно так должен выглядеть секспросвет здорового человека. Ответственность – вот главная мысль. Думать нужно головой, а не другими частями тела.

Ну а всяческая просветительская литература, вне всяких сомнений, должна проходить обязательную профессиональную экспертизу, и только при её положительном заключении допускаться до широкого круга читателей. В противном случае "просветители" и дальше будут заваливать книжные прилавки изданиями, растлевающими наших детей.