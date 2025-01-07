Как помочь ребенку при укачивании в транспорте

Если ребенка укачивает в транспорте, это может быть симптомом кинетоза (известного, как морская болезнь или болезнь движения). Наиболее часто он встречается у детей от 2 до 12 лет, но может проявляться в любом возрасте.

Некоторые дети более склонны к болезни движения, чем остальные, поскольку ихболее чувствителен к движению.

Укачивание может возникать при поездке на водном транспорте, в поезде или на самолете, особенно, если это первая поездка ребенка, или она проходит в экстремальных условиях (при шторме, турбулентности и т.д.). Ребенка может укачать даже в случае, когда он катается на качелях. Обычно болезнь движения обычно проходит сама по мере взросления малыша.

Причины укачивания

Ребенок начинает чувствовать себя плохо, когда его мозг получает противоречивые сигналы от разных частей тела, которые чувствуют движение – глаз, внутреннего уха, нервных окончаний и суставов.

Например, когда малыш смотрит на игрушку или книжку с картинками в движущейся машине, его глаза посылают сигнал о неподвижности. Но другие органы чувствуют движение и посылают в его мозг противоположное сообщение. Противоречивые сигналы вызывают тошноту.

То же самое может произойти в самолете в зоне турбулентности или на корабле в неспокойную погоду. Стресс и волнение могут усилить симптомы болезни движения.

Как помочь ребенку при укачивании

Проявите терпение к ребенку, который чувствует себя плохо, и следуйте таким рекомендациям:

Будьте внимательны к ранним признакам укачивания. Холодный пот и потеря аппетита обычно появляются раньше, чем рвота. Как только вы заметите данные признаки, при возможности остановите машину и сделайте короткий перерыв. Если вы летите в самолете, позвольте ребенку посмотреть в иллюминатор. При возможности дайте малышу прилечь и положите ему на лоб платок, смоченный холодной водой. Симптомы болезни движения пройдут в течение 15 минут.

Во время движения найдите объект на горизонте и предложите малышу смотреть на него. Отдаленный объект становится для органов зрения отправной точкой, относительно которой движутся остальные предметы. Это поможет упорядочить противоречивые сообщения, которые получает головной мозг.

Обеспечьте приток холодного воздуха. Приоткройте окно или включите кондиционер.

Если в машине два ряда пассажирских сидений, для более плавного движения посадите ребенка в среднем ряду (но, ради безопасности, не садите его рядом с водителем). По такому же принципу выбирайте места в автобусе. Также выбирайте первые вагоны поезда, верхнюю палубу корабля, места, расположенные возле крыльев самолета. Установите высоту сидения так, чтобы ребенок мог смотреть в окно.

Отвлеките малыша. Укачивание может быть вызвано тревожным состоянием, поэтому попробуйте поговорить с ребенком или спеть вместе с ним песенку. Не отвлекайте его с помощью игрушек или книжек – это может усилить симптомы укачивания.

тревожным состоянием, поэтому попробуйте поговорить с ребенком или спеть вместе с ним песенку. Не отвлекайте его с помощью игрушек или книжек – это может усилить симптомы укачивания. Покормите малыша. Инстинкт может подсказать вам, что этого делать не стоит, но все-таки предложите ребенку перекусить перед поездкой. Голод может усилить тошноту (среди врачей нет единого мнения по этому вопросу, поэтому обращайте внимание на то, помогает ли легкий перекус ребенку хорошо чувствовать себя в поездке).

Планируйте поездку на время, когда ребенок спит. В таком случае он менее подвержен укачиванию. Если малыш уже в том возрасте, когда он не спит днем, всё равно предложите ему вздремнуть в дороге.

ребенок спит. В таком случае он менее подвержен укачиванию. Если малыш уже в том возрасте, когда он не спит днем, всё равно предложите ему вздремнуть в дороге. Сведите активность ребенка до минимума. Постарайтесь, чтобы в поездке он был максимально спокойным, а его голова – неподвижной.

Можно использовать браслеты от укачивания, которые, как принято считать, стимулируют биологически активные точки на запястье и тем самым подавляют тошноту. Хотя научного подтверждения лечебному эффекту таких браслетов нет, некоторые люди его подтверждают. Кроме того, если вы скажете ребенку, что браслет поможет ему справиться с укачиванием, такое внушение может сработать. Убедитесь, что браслет соответствует возрасту ребенка.

Если, несмотря на вышеперечисленные рекомендации, у малыша началась рвота, давайте ему пить, чтобы избежать обезвоживания.

Можно ли ребенку принимать лекарства, чтобы избежать укачивания?

Детям от 2 лет можно принимать лекарства от тошноты. Они продаются в аптеках и выпускаются в форме таблеток и каплей. Но перед тем, как давать их малышу, следует проконсультироваться с врачом. У данных лекарств есть побочные эффекты, такие как сонливость, возбудимость, сухость во рту, запор или помутнение зрения.

На всякий случай возьмите с собой в салон полиэтиленовый пакет, салфетки или влажный платок, а также сменную одежду для ребенка.