Что должен уметь ребенок в 5, 10 и 15 лет

Сегодня многие дети уже в три года умеют скачивать приложения для мобильного телефона, используют в повседневной речи английские слова, посещают развивашки. Реалии современного мира диктуют свои тренды, и родители вкладывают колоссальные ресурсы в образование и всестороннее развитие своих детей.

В целом здесь нет ничего плохого, если бы не одно «но».