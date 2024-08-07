Что должен уметь ребенок в 5, 10 и 15 лет

Современные дети не умеют делать простейшие вещи
Сегодня многие дети уже в три года умеют скачивать приложения для мобильного телефона, используют в повседневной речи английские слова, посещают развивашки. Реалии современного мира диктуют свои тренды, и родители вкладывают колоссальные ресурсы в образование и всестороннее развитие своих детей.
Довольно часто я наблюдаю такую картину: ребенок может прочитать «Алису в стране чудес» на языке оригинала, но при этом не в состоянии обслужить себя – разогреть еду и самостоятельно поесть, одеться и даже почистить зубы. Это говорит о том, что его развитие негармонично – какие-то сферы очень хорошо развиты, а какие-то сильно отстают. В будущем это может привести к серьезным проблемам.
К самостоятельности нужно привыкать уже с 2 лет
Меня часто спрашивают, в каком возрасте можно поручать ребенку первые домашние дела? Чем раньше начнется школа «самостоятельной жизни», тем лучше.
Уже с двух лет ребенок может сам убирать игрушки, помогать раскладывать грязное белье по цветам, поливать комнатные растения, добавлять корм в миску домашним питомцам и многое из того, что обычно делает мама, «потому что так быстрее». Конечно, поначалу сделать все за ребенка и правда быстрее, но со временем он научится справляться быстрее и снимет с вас часть работы по дому.
Чем раньше вы начнете привлекать детей к домашним делам, тем легче у них пройдет формирование привычки быть полезным для семьи. Тем более, в этом возрасте дети сами хотят помогать. Воспользуйтесь моментом, иначе очень скоро он будет упущен.
Что плохого в том, что сын умеет стирать футболки?
Я не думаю, что стоит делить домашние обязанности по гендерному принципу. Каждый член семьи вносит свой посильный вклад в общее хозяйство. Более того, неизвестно, как сложится жизнь у наших детей в будущем. Что плохого в том, что сын будет уметь готовить обед, пришивать пуговицы и стирать футболки?
Девочке тоже не лишним будет понять принципы работы бытовой техники и уметь заменить перегоревшую лампочку. Чем больше бытовых навыков и умений получит ребенок, тем спокойнее будет маме. В конце концов, он вырастет, станет студентом, возможно, уедет жить в другой город.
Давайте посмотрим на три ключевых возраста – 5, 10 и 15 лет – и проверим, что могут ваши дети из того, что должны бы уметь.
5 лет: расширяем круг обязанностей
Пятилетке можно смело поручить простые домашние дела, однако пока что – под контролем родителей. Он уже умеет убирать свои игрушки, складывать грязное белье в корзину, класть домашнему питомцу корм, вытирать пролитое, пыль с мебели.
В этом возрасте можно расширить его домашние обязанности. Например, приучить заправлять постель, выносить мусор, помогать накрывать на стол и убирать после. Не составит труда и приготовление простого завтрака – налить молоко в хлопья, помочь маме взбить омлетную массу, сделать тосты и тому подобное.
Также важно приучить ребенка прибирать за собой, если он что-то разлил, рассыпал, раскидал. Это очень дисциплинирует.
10 лет: умеет почти все, что умеет мама
К 10 годам посильный список дел по дому увеличивается еще пунктов на 30: подметать, мыть посуду, загружать и выгружать посуду из посудомойки, разбирать и складывать покупки из магазина по местам, мыть и чистить овощи и фрукты, самостоятельно готовить простые блюда и помогать с ужином, складывать постиранное белье, гулять с собакой (кроме крупных пород), менять постельное белье, присматривать за младшими братьями и сестрами и так далее.
Важное уточнение: старший ребенок никогда не виноват, если что-то случается с младшим (упал, ударился, ушибся). Не ругайте и не наказывайте его за это.
15 лет: полная самостоятельность
К 15 годам формируется базовый набор хозяйственных навыков, ребенок готов к бытовой самостоятельной жизни без родителей. Он может пришить пуговицу, приготовить обед, сделать уборку, помыть окна, постирать, погладить, закупить продукты и так далее. То есть он не пропадет, если на какое-то время останется один. По сути единственное, чего он пока делать не должен, – это обеспечивать себя финансово. За материальные вопросы пока отвечают родители.
Платить или не платить?
Иногда родители пытаются мотивировать ребенка помогать по дому карманными деньгами. На мой взгляд, это не самая здоровая ситуация. Ведь взрослым за домашнюю работу никто не платит, они ее выполняют по необходимости и во благо всей семьи.
Зачем придумывать оплату похода за хлебом, мытья посуды, подметания пола для детей? Выдавайте ребенку карманные деньги просто так, потому что ему нужно научиться обращаться с деньгами, но не в оплату каких-то услуг.
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