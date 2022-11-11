Что делать, если "безпрививочнику" отказывают в посещении детского сада

Вакцинация – это добровольное медицинское вмешательство, поэтому у каждого родителя есть право отказаться от той или прививки для своего ребенка.
- На практике реализовать возможность посещать дошкольные и школьные учреждения для безпрививочников выливается в бумажную волокиту, ничем не подкрепленные запреты.
В России растет число родителей, которые не делают своим детям прививки согласно официальному календарю.
Поликлиники не имеют специализированных бланков, которые родители могут подписать и тем самым отказаться от прививок.
Все отказы прописываются в бланке о согласии на вакцинацию.
Можно ли посещать детский сад без прививок?
Ситуация с безпрививочниками решается на уровне детского сада. Именно от заведующей зависит, сможет ли ребенок посещать детский сад или его родителям придется заручиться юридической поддержкой.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Самыйпростой вариант, который, к счастью, встречается чаще – эторентген легких и заключение фтизиатра.
Если на руках будут эти два заключения, то заведующая детским садом без проблем примет безпрививочника.
- При этом родителям ребенка нужно быть готовыми к тому, что при вакцинации других детей их ребенок будет вынужден сидеть на карантине.
К примеру, прививку от полиомиелита делают в 4,5 и 6 лет, поэтому, как минимум, 2 раза ребенка отстранят от детсада на два месяца.
Что делать, если отказывают в посещении детского сада?
Согласно ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», прививки – это добровольный выбор человека. В ситуации с детьми, не достигшими 18 лет, вся ответственность ложится на родителей.
Если родители столкнулись с тем, что ребенка-безпрививочника не берут в детский сад, то следует:
- попросить руководство детского сада обосновать свой отказ.
- предложить заведующей детским учреждением оформить свой отказ письменно. Заключение, которое даст заведующая, может служить официальным документом для обращения в департамент образования города.
Чаще всего заведующие не идут на риск и все же принимают ребенка в группу.
Если же родители получили письменный отказ от заведующей МДОУ и департамента образования города, то они могут обратиться с аналогичным заявлением в суд.
Рост числа безпрививочников заставляет руководство детских садов лояльнее относиться к этой категории родителей.
Если раньше ребенок-безпрививочник вызывал резонанс в стенах дошкольного учебного заведения, то сейчас заведующие работают по отработанной схеме, согласованной с департаментом образования.
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