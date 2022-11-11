Что делать, если "безпрививочнику" отказывают в посещении детского сада

Вакцинация – это добровольное медицинское вмешательство, поэтому у каждого родителя есть право отказаться от той или прививки для своего ребенка.

На практике реализовать возможность посещать дошкольные и школьные учреждения для безпрививочников выливается в бумажную волокиту, ничем не подкрепленные запреты.

В России растет число родителей, которые не делают своим детям прививки согласно официальному календарю.

Поликлиники не имеют специализированных бланков, которые родители могут подписать и тем самым отказаться от прививок.

Все отказы прописываются в бланке о согласии на вакцинацию.

Можно ли посещать детский сад без прививок?

Ситуация с безпрививочниками решается на уровне детского сада. Именно от заведующей зависит, сможет ли ребенок посещать детский сад или его родителям придется заручиться юридической поддержкой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Самыйпростой вариант, который, к счастью, встречается чаще – эторентген легких и заключение фтизиатра.

Если на руках будут эти два заключения, то заведующая детским садом без проблем примет безпрививочника.

При этом родителям ребенка нужно быть готовыми к тому, что при вакцинации других детей их ребенок будет вынужден сидеть на карантине.

К примеру, прививку от полиомиелита делают в 4,5 и 6 лет, поэтому, как минимум, 2 раза ребенка отстранят от детсада на два месяца.

Что делать, если отказывают в посещении детского сада?

Согласно ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», прививки – это добровольный выбор человека. В ситуации с детьми, не достигшими 18 лет, вся ответственность ложится на родителей.

Если родители столкнулись с тем, что ребенка-безпрививочника не берут в детский сад, то следует:

попросить руководство детского сада обосновать свой отказ.

предложить заведующей детским учреждением оформить свой отказ письменно. Заключение, которое даст заведующая, может служить официальным документом для обращения в департамент образования города.

Чаще всего заведующие не идут на риск и все же принимают ребенка в группу.

Если же родители получили письменный отказ от заведующей МДОУ и департамента образования города, то они могут обратиться с аналогичным заявлением в суд.

Рост числа безпрививочников заставляет руководство детских садов лояльнее относиться к этой категории родителей.

Если раньше ребенок-безпрививочник вызывал резонанс в стенах дошкольного учебного заведения, то сейчас заведующие работают по отработанной схеме, согласованной с департаментом образования.