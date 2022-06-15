ДЕТИ "ВЫПАЛИ В НОЛЬ": РЕАЛЬНЫЙ ИТОГ ДИСТАНЦИОНКИ В ШКОЛАХ ПОДВЕЛА ПСИХОЛОГ

Реальный итог дистанционки в школах подвела психолог Светлана Смирнова. По её мнению, многие дети "выпали в ноль". Удалённое обучение негативно сказалось и на качестве знаний среди подростков, и на процессе поступления выпускников в вузы.

Педагог-психолог, семейный психолог Светлана Смирнова в эфире программы "Царьград. Сегодня" подвела реальный итог дистанционки в школах.

Антиковидные ограничения, которые повлекли за собой, в частности, удалённое обучение, показали, что ученикам очень сложно качественно воспринимать информацию в такой системе.

Эксперт подчеркнула, что увидела это на примере и собственных сыновей, и историй клиентов. Результат этого печального опыта вновь говорит о том, насколько велика роль живого учителя в образовательном процессе.

Дети, особенно те, для которых человеческий фактор очень важен, просто выпали в ноль. Мы получили ужасный провал по качеству обучения подростков, если честно, - указала собеседница "Первого русского".

Это видно и по тому, что многие выпускники не смогли поступить туда, куда стремились, или вообще хоть куда-то, добавила специалист.

Она резюмировала, что уже давно напрашивается серьёзная реформа образования с поворотом в сторону личности учителя.

Он должен восприниматься не только как носитель знаний, но и как авторитетный наставник.