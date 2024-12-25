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Чему я буду учить свою дочь: 5 правил от эксперта по личным финансам

Светлана Шишкина — автор блога о личных финансах и автор книги «Любить считать» — делится пятью принципами здоровых отношений, построенных на материальной независимости партнеров. Все это Светлана планирует рассказать и своей дочери, когда та подрастет.
Мама
Источник: ru.freepik.com

Имей свои деньги

Пусть у тебя всегда будет личная подушка безопасности.

Не на черный день. Просто на всякий случай. Если все будет хорошо, ты найдешь, куда потратить эти деньги. А в сложной ситуации они спасут семью или лично тебя.

Имей свой источник дохода

Профессиональная реализация — важнейшая (хотя и не самая важная) часть в жизни человека. Иметь профессию, уметь зарабатывать деньги — жизненно важно для женщины. Твой муж будет уважать тебя за это. В ваших отношениях не будет места манипуляциям. Ты будешь материально независима. У тебя не будет страха остаться без денег.

Никто не сможет шантажировать тебя тем, что оставит без средств к существованию, и диктовать, как себя вести. Это путь к равноправному партнерству.

Создай свою группу поддержки

Многие женщины вынуждены терпеть недостойное поведение мужа, потому что боятся остаться одни. Друзья, подруги, близкий круг — те, кто будут с тобой всегда, даже в периоды расставания с партнером. Если у человека есть личный круг общения, он никогда не будет одинок. А значит, сможет построить отношения, в которых не будет места болезненной привязанности. Не станет поддерживать разрушающую его связь из страха одиночества.

Думай наперед

Принимая решение о покупке материальных вещей, думай не только о том, что приобретаешь, но и о тех возможностях, которые теряешь. Любая покупка — это отказ от покупки чего-то еще, возможно, более важного и полезного.

Взвешивай плюсы и минусы. Это удержит тебя от неразумных трат.

Планируй доходы и расходы на год, 5, 10 и 20 лет вперед. Включай в свой личный финансовый план долгосрочные цели: создание пенсионного капитала, построение финансовой безопасности семьи.
Не забывай о себе и своих интересах. Обеспечить себе благополучную старость важнее, чем купить квартиру для каждого ребенка. Они сами разберутся — особенно, если ты избавишь их от необходимости содержать тебя на пенсии.

Будь честна с собой и с партнером

Не стесняйся говорить с партнером о деньгах, обсуждать ваши финансовые планы, договариваться о стратегии поведения на годы вперед.

Сохраняй справедливое распределение ресурсов в семье. В здоровых отношениях нет места корысти любой из сторон. Однако нет ничего стыдного в том, чтобы подписать брачный контракт. Или защитить свои материальные интересы, выделив личное имущество из массы совместно нажитого. Будь справедлива и честна, но помни о себе.

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