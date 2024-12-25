Чему я буду учить свою дочь: 5 правил от эксперта по личным финансам

Имей свои деньги
Пусть у тебя всегда будет личная подушка безопасности.
Имей свой источник дохода
Профессиональная реализация — важнейшая (хотя и не самая важная) часть в жизни человека. Иметь профессию, уметь зарабатывать деньги — жизненно важно для женщины. Твой муж будет уважать тебя за это. В ваших отношениях не будет места манипуляциям. Ты будешь материально независима. У тебя не будет страха остаться без денег.
Никто не сможет шантажировать тебя тем, что оставит без средств к существованию, и диктовать, как себя вести. Это путь к равноправному партнерству.
Создай свою группу поддержки
Многие женщины вынуждены терпеть недостойное поведение мужа, потому что боятся остаться одни. Друзья, подруги, близкий круг — те, кто будут с тобой всегда, даже в периоды расставания с партнером. Если у человека есть личный круг общения, он никогда не будет одинок. А значит, сможет построить отношения, в которых не будет места болезненной привязанности. Не станет поддерживать разрушающую его связь из страха одиночества.
Думай наперед
Принимая решение о покупке материальных вещей, думай не только о том, что приобретаешь, но и о тех возможностях, которые теряешь. Любая покупка — это отказ от покупки чего-то еще, возможно, более важного и полезного.
Взвешивай плюсы и минусы. Это удержит тебя от неразумных трат.
Планируй доходы и расходы на год, 5, 10 и 20 лет вперед. Включай в свой личный финансовый план долгосрочные цели: создание пенсионного капитала, построение финансовой безопасности семьи.
Будь честна с собой и с партнером
Не стесняйся говорить с партнером о деньгах, обсуждать ваши финансовые планы, договариваться о стратегии поведения на годы вперед.
Сохраняй справедливое распределение ресурсов в семье. В здоровых отношениях нет места корысти любой из сторон. Однако нет ничего стыдного в том, чтобы подписать брачный контракт. Или защитить свои материальные интересы, выделив личное имущество из массы совместно нажитого. Будь справедлива и честна, но помни о себе.
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