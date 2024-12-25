Чему я буду учить свою дочь: 5 правил от эксперта по личным финансам

Многие женщины вынуждены терпеть недостойное поведение мужа, потому что боятся остаться одни. Друзья, подруги, близкий круг — те, кто будут с тобой всегда, даже в периоды расставания с партнером. Если у человека есть личный круг общения, он никогда не будет одинок. А значит, сможет построить отношения, в которых не будет места болезненной привязанности. Не станет поддерживать разрушающую его связь из страха одиночества.