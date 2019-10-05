Всё, что нужно знать, прежде чем проколоть уши дочке

Фото с сайта https://tipsboard.ru

Томас Вудсум, врач Universal Pediatric Associates в Уэлсли, штат Массачусетс, который делает пирсинг ушей для детей, ответил на все вопросы, касающиеся прокалывания ушей.

Как часто вы прокалываете детские уши?

В среднем мы делаем от 35 до 40 пирсингов в месяц, самой младшей из детей - два месяца.

Что должны знать родители о прокалывании ушей своих детей?

"Полное заживление" может занять от 4 до 12 месяцев.

Возраст от двух до пяти лет - самый сложный для прокалывания. Такие дети достаточно взрослые, чтобы хотеть серьги, но не всегда достаточно взрослые, чтобы выдержать сам процесс прокалывания.

Дети младшего школьного возраста более подвержены осложнениям из-за контакта с другими детьми, микробов на дверных ручках, а также множества других проблем

Поймите, что большинство детей плачет, когда им прокалывают уши.

Какие серьги выбрать для своих детей?

Примечание: Вудсум и команда прокалывают уши только вакцинированным детям.

Мы используем медицинские серьги, которые продаются только в медицинских кабинетах. Важно избегать недорогие серьги; они часто сделаны из дешевых металлов и могут вызвать аллергическую реакцию и дольше заживать. В отношении серёжек качество имеет значение.

Вы советуете родителям прокалывать уши в тату-салоне?

Салоны татуировки/пирсинга должны проходить особую инспекцию, поэтому я уверен, что большинство салонов в порядке. Люди должны прочитать отзывы о салоне и убедиться, что клиенты в целом довольны обслуживанием в данном заведении.

Что еще должны знать родители о пирсинге уха?

Родители должны проконсультироваться со своим педиатром по поводу прокалывания ушей и должны прочитать, что связано с уходом за ушами ребенка.

Решение

Вы хотите проколоть уши своего ребенка? Действуйте. Проведите исследование о том, куда пойти: к врачу, в местный тату-салон... у вас есть множество вариантов. Просто убедитесь, что место проведения санитарно и безопасно.

С другой стороны, если вы думаете, что это решение, которое ребенок должен принять самостоятельно, когда он подрастёт, это совершенно нормально.