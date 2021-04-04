Елена Мильская: ИНОСТРАННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕФОРМУ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Всемирный банк дал России рекомендации по тотальной цифровизации, и мы их качественно исполняем.



Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» совместно с другим активным участником реформы образования - Высшей школой экономики - в 2020 году выпустил доклад "Универсальные компетентности и новая грамотность". Соавторы доклада в основном - иностранные граждане;

17 марта 2020 г. экс-замминистра просвещения Марина Ракова (была главой проектного офиса нацпроекта "Образование") назначена вице-президентом Сбера, отвечает там за "дивизион" по трансформации образования;

Доклад проникнут необходимостью следовать оценкам международных систем, например, PISA при реформе образования в Российской Федерации;

В докладе заложена модель сегрегации людей;

Смысл доклада - продвижение инициатив, разрушающих традиционную школу с примерами из зарубежной практики, в частности, внедрение системы обучения т.н. «универсальным компетентностям» (это метапредметные или надпредметные навыки - антоним фундаментальных знаний).



Выводы:



1. следует срочно принять меры к выявлению и блокированию механизмов деструктивного влияния иностранных структур на реформу образования (самостоятельно или через агентов) в нашей стране;



2. поддержать законодательные инициативы, предложенные юристом по исключению подмены традиционного обучения цифровым суррогатом.



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