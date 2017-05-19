Петербургские чиновники готовят электорат для Навального

Чиновники Комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга уничтожают систему бесплатных подростково-молодежных клубов, каким-то чудом сохранившихся со времен СССР. Сеть таких клубов, объединяющая более 200 учреждений (по 10-20 в каждом районе), до недавних пор входила в систему дополнительного образования и была для десятков, если не сотен тысяч питерских подростков, «светом в окошке»—где можно было бесплатно заниматься спортом после школы, посещать кружки и т.п. Однако около года назад ПМК передали в ведение комитета по молодежной политике, который решил перевести работающих в ПМК педагогов в разряд «специалистов», что на практике означает значительное сокращение зарплаты и увеличение нагрузки. В результате педагоги массово уходят в отпуск с последующим увольнением. К 1 сентября, когда школьники вернутся с каникул, погром системы ПМК может завершиться—и сотни тысяч подростков останутся без присмотра—чем вполне могут воспользоваться такие деятели как Навальный и ему подобные.



Изначально система ПМК относилась к системе образования, в клубах работали в основном педагоги, получавшие соответствующие выплаты и надбавки за категорию и т.п. Уровень клубов был разным, но во многих из них действительно работали фанаты своего дела, а средний охват подростков составлял 500—1000 человек на клуб (речь идет в п.о. о детях 7-- 18 лет). Когда ПМК передали в ведение Комитета по молодежной политике, подходы городских властей к этой сфере изменились. Во-первых, чиновники расширили понятие «молодежи» до 30 лет (что само по себе отдает бредом: 30-летние люди вряд ли в массовом порядке будут посещать ПМК), а во-вторых, с 01.01.17 из клубных программ изъяли слова "учебная или образовательная деятельность", заменив ее на «досугово-развлекательную». Параллельно, с весны—осени 2016 года, глава комитета по молодежной политике Смольного Рената Абдулина писала губернатору служебные записки с предложением модернизировать систему ПМК—и в результате добилась разрешения провести реформу.



























Результатом этой переписки стало распоряжение Комитета по молодежной политике №99-р от 31.10.2016 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию штатной численности работников государственных учреждений по делам молодежи, подведомственных Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и администрациями районов Санкт-Петербурга», на основании которого руководители ПМК стали утверждать новое штатное расписание. Документы говорят сами за себя. К примеру, вот приказ об утверждении штатного расписания ПМЦ «Кировский»:















Как видим, суть приказа состоит в том, чтобы «вывести» ставки педагогов (более 135 единиц) и на их место «ввести» чуть более 60 ставок «руководителей клубного формирования». Точно такая же ситуация имеет место и в других клубах других районов города: по словам опрошенных РИА Катюша работников системы дополнительного образования, всем педагогам еще зимой дали подписать уведомления о переходе с 1 января на новые условия и новые планы работ—которые на практике повлекут существенное сокращение и без того невысокой зарплаты и увеличение нагрузки. Результатом таких распоряжений уже стало то, что педагоги дополнительного образования, и в первую очередь, наиболее профессиональные и востребованные из них, в массовом порядке уходят в отпуска с последующим увольнением. Это означает, что уже 1 сентября, когда школьники вернутся с каникул, они окажутся в новой реальности, в которой уже не будет бесплатных кружков и секций в привычных ПМК. В лучшем случае, место клубов займут кружки при школах и ДДЮТ (именно там остаются ставки педагогов дополнительного образования)—но, во-первых, далеко не во всех школах есть возможность организации такой внеклассной жизни, а во-вторых, психологи говорят, что большинство людей, не исключая и подростков, нуждаются в смене обстановки. И вряд ли будут посещать, скажем, кружок мягкой игрушки в своей школе. А ДДЮТ на всех просто не хватит—особенно если учесть что сейчас во многих таких учреждениях прочно прописались хозрасчетные кружки и секции.



Приведем цитату из коллективного письма педагогов дополнительного образования нескольких районов, поступивших в нашу редакцию (подписи есть в распоряжении редакции, но не публикуются так как это действующие работники сферы дополнительного образования):



«ПМК изначально создавались как клубы по месту жительства, т.е. учреждения «шаговой доступности», где дети после учебного процесса в школе могли безопасно провести свободное время, в то время, когда родители находятся на работе. Неоценимы задачи клубов по социализации воспитанников. В клубе дети и подростки приобретали новых друзей, само реализовывались в различных направлениях, раскрывали таланты и способности. Без оценочная система посещения ПМК, воспитание подрастающего поколения на основе нравственности и гуманизма в противовес системе образования способствовала личностном росту воспитанников. Клубные и районные мероприятия с участием родителей способствовали укреплению семейных ценностей и оптимизации отношений «ребенок-родитель».



Сейчас же распоряжением № 99 – Р от 31.10.2016 Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями правительства Санкт – Петербурга в работу ПМК внедряются «рекомендации» , буквально разваливающие налаженную в течение десятилетий успешную работу ПМК . В результате проводимой реорганизации :



- многие талантливые педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования увольняются;



- увеличилось количество отчетной документации., вследствие чего ПМК «погрязли» в бумагах;



- грубо нарушаются права сотрудников ПМК;



- уменьшилась заработная плата сотрудников , а количество рабочих часов увеличилось вдвое;



-результаты аттестации работников, проведенной до 2017 г. не учитываются, что также привело к снижению заработной платы;



- изменения в штатном расписании и введение должности руководитель клубного формирования (вместо педагогов дополнительного образования) нарушают саму суть процесса воспитания подрастающего поколения;



- возникла угроза закрытия большинства кружков и занятий для подростков в следующем учебном году;



Методические рекомендации опираются на понятие молодежи , согласно концепции о молодежной политике возраст которой от 14 до 30 лет, т.е. дети с 7 до 18 лет уже не будут иметь возможность посещать ПМК. Основываясь на многолетнем опыте работы в системе ПМК, заявляем, что подростки и молодежь до 30 лет никогда не являлись основными посетителями ПМК. В этом возрасте в приоритете – учеба, выбор профессии, создание семьи, воспитание детей, трудовая деятельность и материальное обеспечение семьи.



Учитывая психологию детей и подростков, с уверенностью заявляем, что вовлечь в досуговую деятельность 18-летнего человека практически невозможно, если в раннем возрасте не сформированы привычки к какой-либо внешкольной деятельности, основанной на личном интересе детей.



Кроме того, в Санкт-Петербурге для молодежи от 18 до 30 лет открыты Дома молодежи, которые призваны работать именно с этой частью молодежи и получают неплохое финансирование для этих целей. Для молодежи не так актуальны клубы по месту жительства, так как они способны самостоятельно доехать до районного Дома молодежи.



Повсеместное открытие УДОД при школах и зачастую насильственное приобщение школьников к досуговой деятельности в стенах школы нередко вызывает протест. Постоянное пребывание в школе создает напряженность, усталость и раздражение у учащихся. Это все равно, что после работы взрослые проводили бы свободное время в том же помещении, где работают, не имея возможности переключить свое внимание на людей, не связанных жесткой регламентацией в отношениях. Таким образом, данная реорганизация может привести к следующим трагическим последствиям:



- отток из ПМК ценных педагогических кадров;



- ПМК превратятся в пустующие помещения, - увеличится количество неорганизованных детей и подростков во внеурочное время.



В результате реформы системы ПМК по Абдулиной значительная часть петербургских подростков (речь идет о десятках и даже сотнях тысяч юношей и девушек в масштабе города! ) окажутся предоставлены сами себе. Не воспользуются ли этой ситуацией деятели типа Навального—которые по всем прогнозам, как раз в сентябре—октябре начнут массированную артподготовку к выборам Президента, с выводом на улицу своих сторонников? Что это за сторонники и как организуется эта массовка , «Катюша» рассказывала уже неоднократно – равно как и о том, почему власть фактически потеряла большую часть молодежи.



Петербургские чиновники, отвечающие за молодежную политику, похоже, так ничего и не поняли. И продолжают «оптимизировать расходы» вместо того чтобы заняться реальной работой с подрастающим поколением.



Эксперты Гражданского комитета возрождения образования и науки и Общественного уполномоченного по защите семьи готовят обращения губернатору Георгию Полтавченко и в контролирующие органы с требованием отмены распоряжения Комитета по молодежной политике №99-р от 31.10.2016 и пересмотра самой стратегии реформы системы дополнительного образования, которая, на наш взгляд, в сложившихся условиях представляет прямую угрозу государственной безопасности.



РИА Катюша