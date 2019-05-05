Как воспитать НЕ избалованного ребенка: 10 эффективных рекомендаций

Многие специалисты сегодня отмечают тенденцию, подразумевающую формирование целого поколения эгоистичных и избалованных детей. Это явление тесно связано с несколькими современными проблемами. Одной из которых является тот факт, что в большинстве семей работать должны оба родителя, чтобы обеспечить себе и своим детям достойный уровень жизни.

Это часто приводит к повышению уровня стресса в семье. Родители, вынужденные большую часть времени проводить на работе, чувствуют себя уставшими и испытывают вину за то, что не уделяют детям должного внимания. Они пытаются компенсировать это какими-либо материальными ценностями, в результате чего дети часто вырастают избалованными.

Эгоистичного ребенка довольно легко распознать. Такие дети могут быть очень требовательными и не прочь устроить истерику ради достижения желаемого результата. К сожалению, многие родители непреднамеренно поощряют подобное поведение, удовлетворяя их капризы или не предпринимая никаких мер после нарушения ими установленных правил. Как избежать проблем с излишней избалованностью? И что делать, если ребенок уже ведет себя эгоистично? Ниже вы найдете 5 ключевых действий для сохранения родительского авторитета, а также 5 ошибок, которых при этом стоит избегать.

Что нужно делать, чтобы воспитать не избалованного ребенка?

1. Установите четкие границы. Многочисленные предупреждения, касающиеся одной и той же проблемы и не ведущие к каким-либо последствиям, — изначально плохая тактика. Достаточно всего одного предупреждения перед тем, как принимать разумные меры.

2. Примите тот факт, что ваши действия необязательно должны «нравиться» ребенку. Родители часто чувствуют себе виноватыми из-за того, что не оказывают своим детям должного внимания, поэтому они стараются компенсировать его с избытком. Но более правильная стратегия — упорно работать над созданием родительского авторитета.

Иначе дети будут считать, что могут свободно управлять родителями ради собственной выгоды.

3. Разговаривайте с ребенком о его проступках только после того, как вы оба успокоитесь. Если вы будете находиться в состоянии гнева, то ваши наставления перестанут быть эффективными. Только уверенный и спокойный тон может привлечь внимание ребенка и заставить его слушать вас. Объясните ему, в чем именно заключается его вина, а затем предложите способ исправить допущенную ошибку.

4. Научите детей справляться с негативными эмоциями. Простое «Нет!» не сработает, если ребенок после него устроит истерику. Подобная реакция с вашей стороны также может привести к тому, что в будущем ребенок будет чувствовать себя некомфортно при выражении своих эмоций. Лучшее решение — опуститься на уровень глаз ребенка, сделать глубокий вдох и помочь ему принять тот факт, что он расстроен. Это более здоровый способ справиться с разочарованием, к тому же ваша спокойная реакция станет для ребенка отличным примером для подражания.

5. Направляйте детей. Как только вы помогли ребенку признать и принять его чувства, спокойно объясните, каких действий ожидаете от него вместо истерики или другого неприемлемого поведения. Вы должны направлять детей в сторону их обязанностей, поддерживая с ними диалог и объясняя, почему ожидаете от них того или иного поведения.

Чего не следует делать, чтобы ребенок не вырос избалованным?

1. Торговаться. Ваш ребенок не находится на том же авторитетном уровне, что и вы. Поэтому вы не можете заключать с ним сделки, при которых он выдвигает вам какие-либо условия.

2. Занимать оборонительную позицию. Не нарушайте установленных границ в попытке защитить собственные интересы. Правила существуют для того, чтобы их соблюдать, поэтому старайтесь оставаться спокойным и сосредоточенным.

3. Уступать. Когда начинается истерика, очень легко отступиться от принципов и дать ребенку то, чего он хочет (более позднее время сна, больше сладостей или видеоигр). Не поддавайтесь на сильное проявление эмоций. Вы можете проявить сочувствие к его бурной реакции, но при этом важно не отступать от первоначального плана.

4. Продлевать последствия плохого поведения. Меры наказания должны быть действенными в течение короткого периода времени (зависящего от возраста ребенка). Если вы постоянно будете их продлевать или усиливать, то у ребенка просто не будет мотивации вести себя хорошо.

5. Прибегать к излишнему наказанию. Многие родители считают, чем серьезнее последствия плохого поведения, тем менее испорченным будет ребенок. Но здесь, как и везде, необходимо знать меру. Иначе через некоторое время любая форма наказания перестанет быть эффективной, а вы лишитесь рычага давления в случае неприемлемого поведения со стороны ребенка.