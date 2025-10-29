5 главных опасностей, которые угрожают ребенку дома

Рано или поздно дети получают первые ушибы, царапины и синяки – и это нормально. Но могут случиться и более тяжелые происшествия, причем даже дома. Сайт Romper.com перечислил самые распространенные домашние травмы у детей и предложил способы, которые помогут их избежать.