5 главных опасностей, которые угрожают ребенку дома

Рано или поздно дети получают первые ушибы, царапины и синяки – и это нормально. Но могут случиться и более тяжелые происшествия, причем даже дома. Сайт Romper.com перечислил самые распространенные домашние травмы у детей и предложил способы, которые помогут их избежать.
Ожоги
Если у вас на полу в кухне ползает, ходит или играет малыш, старайтесь не готовить на самых близких к краю плиты конфорках.
Никогда не оставляйте детей и плиту, на которой что-то готовится, один на один.
- Ручки посуды на плите и на столе должны быть повернуты к стене, чтобы ребенок не мог до них дотянуться и схватить.
- Сковородки, кастрюли, тарелки с горячей едой должны быть вне досягаемости детей.
- Если вы пьете горячий чай или кофе, едите горячий суп, не берите ребенка на руки.
- Следите, чтобы шнуры от электрического чайника, фритюрницы, тостера, утюга и т.п. не свисали так, чтобы за них мог потянуть ребенок.
- Всегда проверяйте температуру воды в ванне, прежде чем погрузить в нее малыша.
- Никогда не оставляйте ребенка в наполненной ванне одного, он может не только утонуть, но и обжечься, если самостоятельно решит включить горячую воду.
- Не оставляйте без присмотра горящие свечи.
- Не храните в доме легко воспламеняющиеся жидкости.
- Если вы решили воспользоваться грелкой, помните, что у маленьких детей кожа более нежная, чем у взрослых.
- Поставьте защитные заглушки на электрические розетки.
Падения
- Никогда не оставляйте малыша одного на пеленальном столе или на поверхности любой другой мебели.
- Максимально обезопасьте пространство внутри дома (установите блокираторы на окна, специальные воротца, если у вас есть лестница, подложите под напольные ковры противоскользящие покрытия.
- Убедитесь, что шкафы, стеллажи и другие массивные предметы мебели накрепко прикручены к стене, так как дети любят на них карабкаться. То же самое касается больших телевизоров, которые дети могут на себя опрокинуть.
Утопление
Возьмите в привычку всегда опускать крышку унитаза и вообще держать дверь туалета закрытой.
- Никогда не оставляйте детей без присмотра вблизи любой воды, даже на несколько минут в наполненной ванне, а уж тем более – в бассейне или в открытом водоеме. И не просто присутствуйте поблизости, параллельно смотря в телефон или в книжку, а внимательно следите за тем, что происходит.
Удушение
- Не давайте детям младше четырех лет продукты, которыми они могут подавиться: орехи, семечки, горох, попкорн, сырую морковку, карамельки и т.п. Чтобы снизить риск, виноград, яблоки, груши, сосиски лучше резать на мелкие кусочки.
Не разрешайте детям бегать с набитым ртом.
- Храните пуговицы, кнопки, бусины и другие мелкие предметы в недоступном для детей месте.
- Укладывая спать малыша, уберите из его кровати все лишние подушки, одеяльца, пеленки, простынки, мягкие игрушки. Матрас должен быть достаточно жестким, а простыня – натяжной. Эти меры помогут исключить вероятность случайного удушения во сне и снизить риск синдрома внезапной детской смерти.
- Следите, чтобы в доме не было каких-либо свисающих шнуров или веревок. Ни в коем случае не пользуйтесь жалюзи с шнурками или цепочками.
Отравление
- Всегда держите лекарства, витамины, добавки и токсичные продукты, такие как жидкие чистящие средства, капсулы со стиральным порошком, антифриз и т.п. в их оригинальной упаковке и там, где они не могут попасться на глаза детям. То есть – не на столе и не под раковиной, а на высоких закрытых полках. К несчастью, эта продукция имеет тенденцию выглядеть как конфеты или сладкие напитки, и потому очень привлекают детей.
- Никогда не называйте таблетки конфетками.
