Как удалось сломать Советскую систему образования, которая была одной из лучших в мире

Советские школьники

Преимущества системы образования СССР

Образование было свободно для всех национальных и языковых меньшинств.

Народное уважение к образованию. Уважение к профессии учителя. Нередко люди, способные и отличающиеся особенным уровнем знанием шли в учителя. Данную профессию наиболее ценили и уважали

Хороший уровень подготовки студентов в большинстве ВУЗов. Высокое качество образования, даваемое в технических ВУЗах. На это указывают в первую очередь блестящие открытия и технические изобретения, которыми была насыщена советская эпоха.

Эффективная и результативная система спортивного образования. Данный факт доказывается огромным количеством советских спортсменов, получивших золотые медали на Олимпийских Играх.

Достаточно высокие стипендии, являющиеся почти третью от среднестатистической заработной платы в стране.

Бесплатные кружки и секции.

Но сменилась власть – сменилось и образование

В 90-е годы значительно изменилась система образования в России. На первый взгляд, произошла ликвидация идеологизация духовной жизни, государственных норм и правил во всех сферах культуры. Были установлены принципы устранения монополии государства на образование; усиление участия местных властей в управлении образованием; самостоятельного выбора учебных заведений при определении направлений учебной деятельности, перехода в педагогических отношениях к системе сотрудничества учителей, учащихся и родителей.

Однако недостаток денег, выделенных государством, для развития образовательных учреждений привёл к убытку в средней и высшей школ искусных преподавателей, к кризису науки учебного процесса и снижению позиций образования.

С тех пор, как произошёл распад СССР образование в России как основной части территории Советского Союза кардинально изменилось: ввелось 11-ее обучение в школах, появились различные государственные экзамены, не сдав успешно которые невозможно теперь поступить в какие-либо высшие учебные заведения.