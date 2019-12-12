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Как удалось сломать Советскую систему образования, которая была одной из лучших в мире

Советское образование всегда считалось лучшим в мире. Именно оно позволило достичь в стране грамотности во всех её сословиях : от сотрудника и представителя власти до самого обыкновенного и простого жителя советского союза .

 
Советские школьники

Преимущества системы образования СССР

  • Образование было свободно для всех национальных и языковых меньшинств.
    Отсутствовали какие-либо ограничения по сословиям. Любой ребенок был в праве получить начальное и среднее образование
  • Народное уважение к образованию. Уважение к профессии учителя. Нередко люди, способные и отличающиеся особенным уровнем знанием шли в учителя. Данную профессию наиболее ценили и уважали
  • Хороший уровень подготовки студентов в большинстве ВУЗов. Высокое качество образования, даваемое в технических ВУЗах. На это указывают в первую очередь блестящие открытия и технические изобретения, которыми была насыщена советская эпоха.
  • Эффективная и результативная система спортивного образования. Данный факт доказывается огромным количеством советских спортсменов, получивших золотые медали на Олимпийских Играх.
  • Достаточно высокие стипендии, являющиеся почти третью от среднестатистической заработной платы в стране.
  • Бесплатные кружки и секции.

Но сменилась власть – сменилось и образование

В 90-е годы значительно изменилась система образования в России. На первый взгляд, произошла ликвидация идеологизация духовной жизни, государственных норм и правил во всех сферах культуры. Были установлены принципы устранения монополии государства на образование; усиление участия местных властей в управлении образованием; самостоятельного выбора учебных заведений при определении направлений учебной деятельности, перехода в педагогических отношениях к системе сотрудничества учителей, учащихся и родителей.

Однако недостаток денег, выделенных государством, для развития образовательных учреждений привёл к убытку в средней и высшей школ искусных преподавателей, к кризису науки учебного процесса и снижению позиций образования.

С тех пор, как произошёл распад СССР образование в России как основной части территории Советского Союза кардинально изменилось: ввелось 11-ее обучение в школах, появились различные государственные экзамены, не сдав успешно которые невозможно теперь поступить в какие-либо высшие учебные заведения.

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