К школе ближе. Репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет

Список бесплатных обследований детей для раннего выявления нарушений здоровья расширится. Соответствующие нововведения прописаны в новом приказе Минздрава, регулирующем порядок прохождения детьми профилактических медицинских осмотров.

Какие новые обследования появятся?

С 1 сентября 2025 года всем детям от 6 лет будут проводить медицинские осмотры для диагностики репродуктивного здоровья. Подростки с 13 лет станут проходить такие профосмотры ежегодно.

Помимо этого, у малышей в возрасте 1 месяца и 1 года появится обязательный осмотр офтальмолога: специалист проведет офтальмоскопию под мидриазом — это метод исследования глазного дна, сетчатки, зрительного нерва при расширенном зрачке.

В 1 год и в 6 лет дети будут проходить плановый осмотр у отоларинголога с использованием такого метода оценки слуха как отоакустическая эмиссия.

Детям 6 и 10 лет из группы риска проведут исследование уровня холестерина в крови, оценят, насколько масса тела отклоняется от нормальных значений.

Еще одно дополнительное обследование — на выявление риска нарушений психического развития. Тестирование пройдут малыши в возрасте 1,5 лет. Детей, попавших в группу риска, осмотрит врач-невролог.