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  • Владимир Акулов
    Из статьи "Как корабль назовешь , - так он и поплывет "... КОММЕНТАРИЙ Корабль *Титаник* назва...Как корабль назов...

Смаженка с колбасой

Для меня смаженка - это довольно-таки популярная выпечка советского общепита. Мне нравилась эта пышная не то ватрушка, не то шаньга с колбасой. Позднее узнала, что это блюдо белорусской кухни. Ещё её готовят с мясным фаршем, но такой вариант я не пробовала... В качестве начинки может быть любая колбаса: вареная или полукопченая, а для заливки вместо сметаны нередко берут майонез. Сыр в составе отсутствует, но некоторый сырный вкус всё равно есть.

Ингредиенты

Для теста:

Мука - 300-350 г

Вода - 200 мл

Сухие дрожжи - 1 ч.л.

Сахар - 1,5 ч.л.

Соль - 1 щепотка

Растительное масло - 1-2 ч.л. для рук

Для начинки:

Колбаса - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 2 ст.л.

Кетчуп - до 3 ч.л. по желанию

Соль - 1 щепотка

  • 214 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления смаженки с колбасой подготовьте ингредиенты по списку к рецепту.

 

Ингредиенты для смаженки с колбасой
Фото 1

 

 

Для опарного способа приготовления теста на сухих дрожжах первым делом нужно прочитать на их упаковке способ применения. Бывают сухие дрожжи для смешивания с мукой, а бывают - для растворения в воде.

 

Соедините воду с сахаром и солью. У меня дрожжи - для перемешивания их в муке. Поэтому сначала наливаю воду, затем кладу примерно половину муки, сверху добавляю дрожжи и перемешиваю их сначала с мукой.

 

Всыпать в воду муку, сахар и дрожжи
Фото 2

 

 

Затем перемешиваю все ингредиенты, получается консистенция примерно как тесто на оладьи. Укрываю и оставляю тесто на подъем в теплом непродуваемом месте. Если у вас в какой-то комнате или в санузле теплый пол, то очень удобно поставить прямо на него. У меня весь первый этаж - теплый пол, так что проверила лично этот способ. Годится!

 

Размешать тесто
Фото 3

 

 

На сухих активных дрожжах процесс подъема идет очень быстро. Буквально через несколько минут на жидком тесте появились пузыри и оно увеличилось в объеме. Можно переходить к следующему шагу.

 

Готовая опара
Фото 4

 

 

Порциями добавляйте остальную муку.

 

Всыпать муку
Фото 5

 

 

Затем хорошо смажьте руки растительным маслом и замесите мягкое податливое тесто. Укройте его и оставьте на подъем в посуде, смазанной растительным маслом.

 

Замесить тесто
Фото 6

 

 

Пока готовьте начинку, тесто в тепле быстро и хорошо поднимется.

 

Готовое тесто
Фото 7

 

 

Для заливки соедините и перемешайте яйцо со сметаной, посолите эту массу.

 

Соединить сметану и яйцо
Фото 8

 

 

 

Взбить сметану с яйцом
Фото 9

 

 

Подошедшее тесто разделите на две или три части. У меня - на три. Сформируйте круглые заготовки с бортиками, по желанию смажьте поверхность кетчупом или другим томатным соусом. Уложите колбасу, нарезанную соломкой.

 

Положить на тесто соус и колбасу
Фото 10

 

 

Полейте начинку заливкой так, чтобы колбаса немного виднелась. Запекайте смаженки в разогретой духовке при 200 градусах до готовности, ориентируйтесь на время 15 минут и на свойства своей духовки.

 

Влить яичную смесь
Фото 11

 

 

Смаженка с колбасой готова.

 

Рецепт смаженки с колбасой
Фото 12

 

 

На мой вкус это очень классный вариант "пиццы", а уж как были довольны те домочадцы, которые обожают дрожжевую выпечку и которым поприелась пицца на тонком тесте ... Приятного аппетита!

 

Фото смаженки с колбасой
Фото 13

 

 

Смаженка с колбасой, рецепт с фото
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