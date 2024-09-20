Смаженка с колбасой

Для приготовления смаженки с колбасой подготовьте ингредиенты по списку к рецепту.

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Для опарного способа приготовления теста на сухих дрожжах первым делом нужно прочитать на их упаковке способ применения. Бывают сухие дрожжи для смешивания с мукой, а бывают - для растворения в воде.

Соедините воду с сахаром и солью. У меня дрожжи - для перемешивания их в муке. Поэтому сначала наливаю воду, затем кладу примерно половину муки, сверху добавляю дрожжи и перемешиваю их сначала с мукой.

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Затем перемешиваю все ингредиенты, получается консистенция примерно как тесто на оладьи. Укрываю и оставляю тесто на подъем в теплом непродуваемом месте. Если у вас в какой-то комнате или в санузле теплый пол, то очень удобно поставить прямо на него. У меня весь первый этаж - теплый пол, так что проверила лично этот способ. Годится!

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На сухих активных дрожжах процесс подъема идет очень быстро. Буквально через несколько минут на жидком тесте появились пузыри и оно увеличилось в объеме. Можно переходить к следующему шагу.

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Порциями добавляйте остальную муку.

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Затем хорошо смажьте руки растительным маслом и замесите мягкое податливое тесто. Укройте его и оставьте на подъем в посуде, смазанной растительным маслом.

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Пока готовьте начинку, тесто в тепле быстро и хорошо поднимется.

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Для заливки соедините и перемешайте яйцо со сметаной, посолите эту массу.

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Подошедшее тесто разделите на две или три части. У меня - на три. Сформируйте круглые заготовки с бортиками, по желанию смажьте поверхность кетчупом или другим томатным соусом. Уложите колбасу, нарезанную соломкой.

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Полейте начинку заливкой так, чтобы колбаса немного виднелась. Запекайте смаженки в разогретой духовке при 200 градусах до готовности, ориентируйтесь на время 15 минут и на свойства своей духовки.

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Смаженка с колбасой готова.

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На мой вкус это очень классный вариант "пиццы", а уж как были довольны те домочадцы, которые обожают дрожжевую выпечку и которым поприелась пицца на тонком тесте ... Приятного аппетита!