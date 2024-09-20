Смаженка с колбасой

Ингредиенты
Мука - 300-350 г
Вода - 200 мл
Сухие дрожжи - 1 ч.л.
Сахар - 1,5 ч.л.
Соль - 1 щепотка
Растительное масло - 1-2 ч.л. для рукДля начинки:
Колбаса - 150 г
Яйцо - 1 шт.
Сметана - 2 ст.л.
Кетчуп - до 3 ч.л. по желанию
Соль - 1 щепотка
- 214 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления смаженки с колбасой подготовьте ингредиенты по списку к рецепту.
Для опарного способа приготовления теста на сухих дрожжах первым делом нужно прочитать на их упаковке способ применения. Бывают сухие дрожжи для смешивания с мукой, а бывают - для растворения в воде.
Соедините воду с сахаром и солью. У меня дрожжи - для перемешивания их в муке. Поэтому сначала наливаю воду, затем кладу примерно половину муки, сверху добавляю дрожжи и перемешиваю их сначала с мукой.
Затем перемешиваю все ингредиенты, получается консистенция примерно как тесто на оладьи. Укрываю и оставляю тесто на подъем в теплом непродуваемом месте. Если у вас в какой-то комнате или в санузле теплый пол, то очень удобно поставить прямо на него. У меня весь первый этаж - теплый пол, так что проверила лично этот способ. Годится!
На сухих активных дрожжах процесс подъема идет очень быстро. Буквально через несколько минут на жидком тесте появились пузыри и оно увеличилось в объеме. Можно переходить к следующему шагу.
Порциями добавляйте остальную муку.
Затем хорошо смажьте руки растительным маслом и замесите мягкое податливое тесто. Укройте его и оставьте на подъем в посуде, смазанной растительным маслом.
Пока готовьте начинку, тесто в тепле быстро и хорошо поднимется.
Для заливки соедините и перемешайте яйцо со сметаной, посолите эту массу.
Подошедшее тесто разделите на две или три части. У меня - на три. Сформируйте круглые заготовки с бортиками, по желанию смажьте поверхность кетчупом или другим томатным соусом. Уложите колбасу, нарезанную соломкой.
Полейте начинку заливкой так, чтобы колбаса немного виднелась. Запекайте смаженки в разогретой духовке при 200 градусах до готовности, ориентируйтесь на время 15 минут и на свойства своей духовки.
Смаженка с колбасой готова.
На мой вкус это очень классный вариант "пиццы", а уж как были довольны те домочадцы, которые обожают дрожжевую выпечку и которым поприелась пицца на тонком тесте ... Приятного аппетита!
Свежие комментарии