О ведре, венике и воспитании

Год 2009-й. «Страшный» скандал в сфере образования. В Минобрнауки и прокуратуру стали массово поступать жалобы от родителей, дети которых (школьники), как те сами сообщали, учителями были «вопиющим образом ущемлены в правах». Этих детей, о ужас, учителя «принуждали» мыть полы в классах.

Помнится, как тогда отдельные СМИ, многочисленные крикуны-правозащитники и даже государственные чиновники заявляли, что сие есть «учительский беспредел», ибо нарушаются права ребёнка, который в школу пришёл, понимаешь, учиться, учиться и ещё раз учиться, но никак не убирать за собой...

По этому поводу в уральском издании «Комсомолки» в сентябре упомянутого 2009 года вышел материал, в котором рассказывалось, как прокуратура Екатеринбурга выявила те самые «вопиющие нарушения». В материале сообщалось, что учителя нескольких школ Верх-Исетского района Екатеринбурга (а потом стали появляться похожие сообщения о других школах страны) «нарушали законодательство», заставляя школьников «отбывать повинность» (это, кстати, цитата ) по уборке учебных кабинетов. «Повинность» – это убрать за собой своё рабочее место...

Вот несколько комментариев в том же материале – комментариев от тех, кто посчитал уборку кабинетов самими школьниками «страшным преступлением законов Российской Федерации».



Елена Роот (мать семерых детей):

Это антисанитария! Дети моют полы без перчаток, потом идут домой, а по пути грязными руками едят чипсы и мороженое. Пусть мытьём полов занимаются уборщицы за зарплату.

Юрий Охочинский (заслуженный артист России):

Опять возвращаемся в советские времена. За чистотой полов должна следить уборщица. А учеников с первого класса нужно приучать к аккуратности. Учителя должны говорить им: «Вы пришли в чистый класс, из чистого и должны уйти домой».

В общем, после жалоб родителей в прокуратуру школы получили предписания, а некоторые директора и педагоги «за многочисленные нарушения» были уволены. Родители чад, которых в правах «ущемили», видимо, остались довольны, ибо с тех пор чада ели чипсы с идеально чистыми руками и помыслами...

Материалов подобного характера в последние годы можно найти немало. В итоге в нашей стране ситуация свелась к чуть ли не обожествлению школьника, при котором он настолько бел, пушист и светел, что его ни в коем разе нельзя привлекать даже к банальному общественно полезному труду.

Директора школ получали указивки сверху относительно того, что привлекать детей к уборке школьных территорий и пришкольных участков – страшное табу. После эти указивки «спускались» на педагогов, которые стояли перед выбором – попадать в зону внимания прокуратуры, мыть полы в кабинете самим или нанимать за отдельную плату технический персонал.

Казалось бы, а почему техперсонал для уборки, к примеру, учебных аудиторий нужно нанимать за отдельную плату? – ведь есть же штатное расписание, ставки и всё такое... Но, как выяснилось, дело снова оказалось гладким только на бумаге, ибо государство обязало школы привлекать к уборке исключительно техничек, но, видимо, забыло штат техничек элементарно увеличить. Ибо не может одна уборщица за одну ставку в 6-7 тыс. рублей превратиться в «мистер мускул», который отдраит полы не только в коридорах, на лестницах, в учительской и кабинете директора, но ещё и в десятках учебных кабинетов быстро, качественно и с рекламным блеском...

Прогнозируя вопрос, « а что этот материал делает на «ВО»?», хочется сразу же заметить одну деталь. С некоторых пор в нашей стране стало очень модно вспоминать о гражданско-патриотическом воспитании детей и молодёжи (лет 20 с лишним, к сожалению, было немодно...). Так вот. На фоне громогласных заявлений чиновников о том, что нужно культивировать патриотизм, любовь к Родине и уважение к старшим – с молодых ногтей, прокуратура продолжала стоять на страже более чем удивительного законодательства, на основании которого любое привлечение школьника к общественно-полезному труду должно проводиться на основании его личного согласия и непременного согласия его родителей и опекунов. А лучше – не проводиться вообще... Не согласен – не с..ы, малец, демократия на твоей стороне...

Они тогда не знали, что их права "ущемлены"...

В общем, в понимании отдельных чиновников и кривозащитников, гражданско-патриотическое воспитание школьника никак не может и не должно стыковаться с элементарным понятием содержания в чистоте своего рабочего места. Если чадо в кабинете намусорило, то и здесь, руководствуясь представленным выше комментарием заслуженного артиста, виноват учитель, ибо, понимаешь, не втолковал чаду, что мусорить в кабинете нельзя... Ну, а «дитё», осознавая, что за ним в любом случае уберут, и то, что за грязь под его столом спросят не с него, а с учителя или уборщицы, решало, что развозить грязь – это даже забавно – пусть «училке» влетит за то, что я налепил жвачку под парту, нагрыз семечек и «удобрил» шелухой кактус в горшке.

Откровенно говоря, сложно понять тех родителей, которые с пеной у рта пытаются доказать, что, казалось бы, обычное дело по уборке своего рабочего места не должно касаться их ребёнка. Не понятно, чем такие родители руководствуются, и кого они вообще намереваются воспитать?.. На самом деле сложно себе представить, что чадо, которое так оберегают от банальной школьной уборки, ещё лет 30 назад являвшейся неотъемлемой частью школьного быта (и даже неплохим элементом воспитания), может вырасти в порядочного, отзывчивого человека, уважающего интересы других людей. А вот вероятность выращивания из такого ребёнка эгоиста и полноценного субъекта общества безудержного потребления, которому наплевать на всё и вся, вплоть до семьи и уж тем более страны – весьма велика... Наблюдения последних лет дают повод делать именно такие выводы.

Ну, а теперь о новости от нового главы Минобрнауки. Ольга Васильева заявила, казалось бы, об уже невозможном. По словам министра, уборка детьми школьных помещений должна снова стать обычной практикой.

Не потребитель маленький, а созидатель, который в этой школе созидает вместе с нами, с учителями и родителями. Нужно, кстати, постараться изменить регламент общения школы и родителей, потому что за последнее время в этом плане у нас всё встало с ног на голову.

Позволю себе поаплодировать такому заявлению нового министра, хотя бы потому, что это заявление обнажает простую истину: патриотизм и гражданственность – это вовсе не только гвоздика встреченному в сквере 9 мая ветерану, но и понимание своей общественной ответственности. Ответственности хотя бы за чистоту в квартире, в подъезде, во дворе, в школьном классе. Ведь как там у классика: разруха не в клозетах, а в головах. И если саму суть гражданско-патриотическое воспитания рассмотреть под призмой этой крылатой фразы, то и задача о том, как воспитывать и где взять методики, получит одно из простых и эффективных решений.