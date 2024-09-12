Булочка «Свердловская»

Ингредиенты
Дрожжи сухие - 11 г (или 30 г свежих)
Вода - 120 мл
Молоко - 130 мл
Мука - 450 г
Яйцо - 65 г
Ванильный сахар - 1 пакет
Соль - 5 г
Сахар - 60 гНачинка:
Масло сливочное - 120 г
Сахар - 100 гШтрейзель:
Масло сливочное - 20 г
Сахар - 30 г
Мука - 30 г
Яйцо - для смазки
- 316 кКал
- 3 ч. 45 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Помните ли вы эти булочки?
У меня эти булочки точно ассоциируются с детством, потому что сейчас их не видно в продаже, тем более в Средней Азии. А в детстве мы как-то не очень часто их покупали... Очень жаль.
«Свердловские» булочки мягкие, сладкие, благоухающие сливочным маслом и ванилью, с хрустящим штрейзелем - мечта сладкоежки. Но должна предупредить, что это самый долгий рецепт дрожжевого слоеного теста, который я когда-либо делала. Вообще, я раньше не готовила слоеное дрожжевое тесто, его же всегда можно купить в магазине, но здесь не тот случай. Если решитесь приготовить свердловскую слойку не совсем по ГОСТу, вам в помощь этот рецепт.
Почему мой рецепт не совсем по ГОСТу? Я увеличила количество дрожжей в тесте и сахара в начинке, а также взяла больше молока и меньше воды (общее количество жидкости не должно превышать 250 мл). Отступления не слишком существенные, но рецепт уже нельзя назвать ГОСТовским. В общем, смотрите сами, как вам поступить. Но все ваши усилия окупятся сторицей и вы будете вознаграждены нежнейшей выпечкой.
Для приготовления булочки «Свердловской» подготовьте продукты по списку.
Отлейте от общего количества немного теплого молока, добавьте щепотку сахара и разведите в нем сухие или свежие дрожжи. Обратите внимание, что сухие дрожжи иногда смешиваются с мукой, тогда пропустите это действие и смешивайте дрожжи с мукой. Как только дрожжи станут пузыриться, вылейте их в удобную емкость для теста и добавьте взболтанное яйцо. Размешайте, добавьте соль, сахар, воду и остальное молоко. Всыпьте муку.
Замесите мягкое тесто и месите его не менее 10 минут, затем дайте подойти в теплом месте. На это может уйти более 2 часов. Да, это долгий процесс, вот поэтому я и увеличила количество дрожжей, вместо 7 граммов сухих взяла 11 г. Что касается муки, то здесь тоже нужно ориентироваться на свой сорт муки, ее может уйти немного больше.
Все тесто раскатайте в тонкий пласт, понемногу подпыляя стол и тесто мукой. Сливочное масло комнатной температуры и сахар для начинки разделите на три части. Именно столько раскаток нужно сделать. Смажьте поверхность теста частью размягченного сливочного масла и посыпьте 1/3 частью сахара.
Сверните тесто втрое, как показано на фото.
По ГОСТу нужно смазывать только две трети поверхности теста, а я смазывала всю поверхность.
Тесто скрепите по краям, тщательно защипнув их. Накройте пленкой и положите тесто в холодильник на час. Я положила на 15 минут в холодильник, а затем на 15 минут в морозилку и сократила время охлаждения.
Достаньте тесто из морозилки и снова раскатайте. Повторите весь процесс три раза. Смазывайте маслом и посыпайте сахаром, складывайте втрое и - в холодильник.
В третий, последний раз тщательно скрепите края теста после смазывания и складывания и снова поместите в холодильник, как я описывала выше.
Далее раскатайте тесто и нарежьте на одинаковые квадраты.
Скрепите уголки теста крест накрест, хорошенько прижимая края. Сначала скрепите два конца, потом - противоположные концы. Выложите полученные булочки на противень и дайте им подняться от 40 минут до часа.
Пока булочки поднимаются, подготовьте штрейзель. Для этого перетрите все необходимые ингредиенты, чтобы получилась мелкая крошка.
Как только булочки увеличились в объеме, смажьте их яйцом и посыпьте штрейзелем. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Румяные булочки «Свердловские» не совсем по ГОСТу готовы. Быстренько ставим чайник и зовем всех к столу, да они и сами сбегутся на запах))))
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