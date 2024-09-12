Булочка «Свердловская»

Помните ли вы эти булочки?

Увидев фото, я тут же их вспомнила и даже ощутила тот же вкус. С непреодолимой силой мне сразу захотелось попробовать и приготовить свердловскую слойку. Кстати, забегая вперед, скажу, что готовила я их 2 раза.

У меня эти булочки точно ассоциируются с детством, потому что сейчас их не видно в продаже, тем более в Средней Азии. А в детстве мы как-то не очень часто их покупали... Очень жаль.

«Свердловские» булочки мягкие, сладкие, благоухающие сливочным маслом и ванилью, с хрустящим штрейзелем - мечта сладкоежки. Но должна предупредить, что это самый долгий рецепт дрожжевого слоеного теста, который я когда-либо делала. Вообще, я раньше не готовила слоеное дрожжевое тесто, его же всегда можно купить в магазине, но здесь не тот случай. Если решитесь приготовить свердловскую слойку не совсем по ГОСТу, вам в помощь этот рецепт.

Почему мой рецепт не совсем по ГОСТу? Я увеличила количество дрожжей в тесте и сахара в начинке, а также взяла больше молока и меньше воды (общее количество жидкости не должно превышать 250 мл). Отступления не слишком существенные, но рецепт уже нельзя назвать ГОСТовским. В общем, смотрите сами, как вам поступить. Но все ваши усилия окупятся сторицей и вы будете вознаграждены нежнейшей выпечкой.

Для приготовления булочки «Свердловской» подготовьте продукты по списку.

Фото 1

Отлейте от общего количества немного теплого молока, добавьте щепотку сахара и разведите в нем сухие или свежие дрожжи. Обратите внимание, что сухие дрожжи иногда смешиваются с мукой, тогда пропустите это действие и смешивайте дрожжи с мукой. Как только дрожжи станут пузыриться, вылейте их в удобную емкость для теста и добавьте взболтанное яйцо. Размешайте, добавьте соль, сахар, воду и остальное молоко. Всыпьте муку.

Фото 2

Замесите мягкое тесто и месите его не менее 10 минут, затем дайте подойти в теплом месте. На это может уйти более 2 часов. Да, это долгий процесс, вот поэтому я и увеличила количество дрожжей, вместо 7 граммов сухих взяла 11 г. Что касается муки, то здесь тоже нужно ориентироваться на свой сорт муки, ее может уйти немного больше.

Фото 3

Все тесто раскатайте в тонкий пласт, понемногу подпыляя стол и тесто мукой. Сливочное масло комнатной температуры и сахар для начинки разделите на три части. Именно столько раскаток нужно сделать. Смажьте поверхность теста частью размягченного сливочного масла и посыпьте 1/3 частью сахара.

Фото 4

Сверните тесто втрое, как показано на фото.

По ГОСТу нужно смазывать только две трети поверхности теста, а я смазывала всю поверхность.

Фото 5

Тесто скрепите по краям, тщательно защипнув их. Накройте пленкой и положите тесто в холодильник на час. Я положила на 15 минут в холодильник, а затем на 15 минут в морозилку и сократила время охлаждения.

Фото 6

Достаньте тесто из морозилки и снова раскатайте. Повторите весь процесс три раза. Смазывайте маслом и посыпайте сахаром, складывайте втрое и - в холодильник.

Фото 7

В третий, последний раз тщательно скрепите края теста после смазывания и складывания и снова поместите в холодильник, как я описывала выше.

Фото 8

Далее раскатайте тесто и нарежьте на одинаковые квадраты.

Фото 9

Скрепите уголки теста крест накрест, хорошенько прижимая края. Сначала скрепите два конца, потом - противоположные концы. Выложите полученные булочки на противень и дайте им подняться от 40 минут до часа.

Фото 10

Пока булочки поднимаются, подготовьте штрейзель. Для этого перетрите все необходимые ингредиенты, чтобы получилась мелкая крошка.

Фото 11

Как только булочки увеличились в объеме, смажьте их яйцом и посыпьте штрейзелем. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Фото 12

Румяные булочки «Свердловские» не совсем по ГОСТу готовы. Быстренько ставим чайник и зовем всех к столу, да они и сами сбегутся на запах))))