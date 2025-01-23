Ценные навыки для современных детей

К сожалению, школьная система во многом основывается на вере в то, что мир, в котором она существует, кардинально не меняется, в нем происходят лишь незначительные изменения определенных предпочтений. Зачастую школа обучает набору навыков, предназначенных для овладения наиболее востребованными специальностями не столько будущих, сколько прошлых лет.

В некотором смысле это оправдано, учитывая то, что никто не может знать, какой на самом деле будет жизнь лет через 20–30. Вспомните 1980-е годы, когда персональные компьютеры были еще довольно «молодыми», когда факсы были передовой технологией связи и когда о высокоскоростном Интернете можно было только мечтать.Мы тогда понятия не имели о том, что нам предстоит пережить спустя несколько десятилетий. Более того, мы по-прежнему этого не знаем. И не узнаем, поскольку не умеем предсказывать будущее. А значит, воспитывать и учить наших детей, основываясь на каких-либо идеях о будущем, не совсем правильно.Как же тогда готовить дочерей и сыновей к миру, который так непредсказуем? Просто нужно учить их адаптироваться к любой ситуации, справляться с переменами, быть готовыми ко всему, а не к чему-то конкретному. Это требует совершенно другого подхода к образованию наших детей и означает, что нужно отказаться от старых стереотипов и изобретать что-то новое.Нужно учить детей дома, в семье, преподавая им предметы, отличные от школьных. Нужно учить их добывать знания самостоятельно, а не кормить ими с ложечки.Да, для родителей это сложный вызов, и большинство из тех, кто экспериментирует с внешкольным образованием, признают, что у них нет ответов на все вопросы, связанные с такого рода обучением. К тому же не существует «идеальных приёмов». Но мы ведь тоже учимся вместе с нашими детьми, и наше незнание может быть хорошей возможностью изобретать, находить, открывать, не опираясь на распространенные методы, которые, возможно, и не являются для нас оптимальными.И вообще, сами методы порой менее важны, чем идеи. Если у вас есть интересные идеи, для их воплощения вы можете придумать неограниченное количество методов, поэтому чужие методы могут иметь излишне ограничивающий вас характер.Вместо этого давайте рассмотрим набор основных навыков, которыми дети должны овладеть, чтобы лучше подготовиться к любой ситуации в будущем. Эти навыки основаны на понимании того, что мир, в котором мы учимся, работаем и живем, никогда не стоит на месте и непрерывно меняется.Больше всего мы хотим от наших детей как учащихся, чтобы они могли– сами учили бы себя чему-либо. Ведь, если у них получится, нам не нужно будет постоянно учить их, поскольку все то, что им предстоит выучить в будущем, они смогут осваивать самостоятельно. И первый шаг в процессе самообучения – это умение задавать вопросы. К счастью, дети делают это естественным образом, нам лишь нужно поощрять их. Конечно, здесь важен и собственный (родительский) пример. Когда вы и ваш ребенок сталкиваетесь с чем-то для себя новым, задавайте вопросы, а также выясняйте возможные варианты ответов. Делайте это непременно вместе. Когда ребенок задает вопросы, награждайте его, а не наказывайте (вы, наверное, удивитесь, узнав, как много взрослых не любят детских вопросов).Если ребенок может решать проблемы , он справится с любой работой. Новый навык, новая среда, новая потребность, новое требование – все это просто задачи, требующие решения. Научите ребенка этому, демонстрируя простые подходы, а затем позвольте справиться с несколькими задачами самостоятельно. Не решайте все его проблемы – пусть ребенок повозится с ними и поэкспериментирует с различными вариантами решения. Вознаградите его за вложенные усилия. Постепенно ваш ребенок будет развивать уверенность в своих способностях решать проблемы, и в итоге для него не останется ничего невозможного.Для детей не должно существовать невыполнимых проектов просто потому, что дети должны обладать большим опытом их выполнения. Любое задание можно расценивать как проект и относиться к его выполнению соответствующим образом, проявляя смекалку и творческий подход. Работайте над проектами вместе, пусть ребенок видит, как это делается правильно, и постепенно добивайтесь того, чтобы со временем ребенок выполнял все большую и большую часть работы сам. Когда он обретет уверенность, пусть выбирает и выполняет проекты самостоятельно. Вскоре все его обучение превратится в серию захватывающих проектов.Побудительным мотивом учиться должны быть не цель, не дисциплина , не внешняя мотивация, не награда... а увлеченность, азарт при приобретении знаний. Когда ребенок так взволнован заданием, что не может перестать думать о нем, он всецело в него погружается и в большинстве случаев выполняет добросовестно, с любовью. Помогайте ребенку найти для себя то, чем он действительно будет увлечен, – это предполагает занятия различными видами деятельности , выбор самых захватывающих из них и помощь ребенку при получении реального удовольствия от их выполнения. Не препятствуйте интересам ребенка – поощряйте их. Не лишайте такие занятия удовольствия – делайте их плодотворными.Детей нужно обучать самостоятельности. Постепенно, конечно. Понемногу приучайте их самостоятельно справляться с выполнением заданий. Учите их этому, в том числе на своем примере, сначала помогайте им, затем начните уменьшать свое участие и в итоге позвольте им совершать собственные ошибки . Развивайте у детей уверенность в себе , которая приходит вместе с успешно выполненными заданиями, и позволяйте им самим справляться со своими неудачами. Когда они станут самостоятельными, то поймут, что им не нужен учитель, родитель или начальник для того, чтобы непрерывно рассказывать о том, что им нужно делать. Они смогут управлять собой и быть свободными, смогут самостоятельно определять направление своего развития.Слишком многие из нас, родителей,и контролируют своих детей, что заставляет их полагаться на присутствие родителей даже для достижения счастья . Когда ребенок взрослеет, он не знает, как ему быть счастливым. Он должен немедленно присоединиться к девушке или друзьям. В противном случае он начинает получать удовольствие от других (второстепенных) занятий – походов в магазин, еды, видеоигр, Интернета. Но если уже с самого раннего возраста ребенок учится тому, что может быть счастлив сам по себе, играя, читая или фантазируя в одиночестве , то приобретает один из самых ценных из существующих навыков. Предоставьте детям личное пространство и время (например, вечером) побыть наедине с собой и приучайте их к этому с раннего детства.Это один из наиболее существенных навыков. Нам нужно сочувствие , чтобы уметь хорошо взаимодействовать с другими людьми, чтобы заботиться о других людях и самим становиться счастливыми, делая счастливыми других. Ключевую роль в этом играет родительский пример сострадания. Всегда проявляйте сочувствие к вашему ребенку и другим людям. Демонстрируйте его, спрашивая детей о том, что, по их мнению, могут чувствовать другие люди, и высказывая вслух свое мнение по этому поводу. При каждом удобном случае рассказывайте детям о том, как облегчать страдания других людей, как сделать их немного счастливее с помощьюи как это, в свою очередь, может сделать счастливее самого ребенка.Зачастую мы растем в изолированной среде, где люди в основном похожи друг на друга (по крайней мере, внешне), а когда вступаем в контакт с теми, кто отличается от привычного нам образа, такое общение может вызвать у нас чувство дискомфорта, шокировать или напугать. Пусть ваши дети общаются с разными людьми, с людьми разных рас, разного интеллектуального или физического развития. Покажите им, что отличаться от других – это не просто нормально, это должно приветствоваться, ведь разнообразие – это то, что делает жизнь такой прекрасной.Когда дети вырастают, адаптивность становится одним из основных навыков, потому что мир постоянно меняется, и уметь принимать изменения , справляться и управлять ими – это большое конкурентное преимущество. Если человек умеет адаптироваться к изменяющейся ситуации, это помогает ему, особенно по сравнению с теми людьми, кто сопротивляется изменениям и боится их, кто устанавливает цели и планы и пытается строго придерживаться их, несмотря на ухудшающееся здоровье и отсутствие объективных возможностей для их реализации. Такая ригидность менее полезна в изменяющейся окружающей среде, чем гибкость и умение приспосабливаться. Очень важно при каждом удобном случае демонстрировать детям пример использования этого навыка. Приоритетом должна стать демонстрация ребенку понимания того, что изменения – это нормально, что вы можете адаптироваться к ним, что можете найти и использовать вновь появившиеся возможности, которых не было раньше.Жизнь – это приключение, и она иногда идет «неправильным» курсом, нарушая любые наши планы, в ней происходит что-то совсем иное, нежели то, чего мы от нее ожидали. В этом и состоит прелесть жизни.Мы не можем дать нашим детям нужный набор информации, необходимой для тех уникальных особенностей карьеры, которая их ждет, ведь мы не знаем, что принесет с собой будущее. Но мы можем подготовить их в умении адаптироваться к чему угодно, изучать что угодно, решать какие угодно проблемы, а к двадцати годам поблагодарить нас за это.