Ингредиенты
Филе индейки - 0,5 кг
Лук - 1 шт.
Яйца - 1 шт.
Манная крупа - 2 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л. (или по вкусу)
Растительное масло - для смазывания чаши пароварки
- 99 кКал
- 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Хочу предложить Вашему вниманию рецепт котлет из индейки.
Чтобы приготовить котлеты из индейки для детей, подготовьте необходимый набор ингредиентов.
Филе индейки хорошо помыть под проточной водой и обсушить. Порезать на небольшие кусочки. Почистить и помыть лук.
Мясо индейки прокрутить в мясорубке вместе с луком.
В фарш вбить яйцо, добавить соль и манную крупу.
Фарш хорошо перемешать и оставить на 10 минут, чтобы манная крупа набухла.
Мокрыми ладонями сформировать небольшие котлеты одинакового размера. Выложить в чашу пароварки, которую предварительно нужно смазать тонким слоем растительного масла. Из этого количества фарша получилось восемь небольших котлет.
Готовить котлеты из индейки на пару 30 минут.
Котлеты из индейки для детей готовы. Аккуратно, чтобы не обжечься паром, выложить их на блюдо, и можно подавать на стол.
Такие котлетки понравятся многим. Они очень вкусные и полезные, отлично подойдут для детского и диетического питания. Приятного аппетита!
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