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Котлеты из индейки для детей

Вкусные паровые котлеты из индейки, которые подойдут для большинства диет и для детского питания.

Ингредиенты

Филе индейки - 0,5 кг

Лук - 1 шт.

Яйца - 1 шт.

Манная крупа - 2 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л. (или по вкусу)

Растительное масло - для смазывания чаши пароварки

  • 99 кКал
  • 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Хочу предложить Вашему вниманию рецепт котлет из индейки.

За счёт того, что котлеты готовятся на пару, они получаются менее жирными, более мягкими, сочными и полезными. Такое блюдо отлично подходит для детского питания. Никаких лишних продуктов в фарш я не добавляла, в качестве специй - только соль, но если Вы готовите для взрослых можно добавить немного чёрного молотого перца. Подавать котлеты нужно тёплыми с отварным картофелем или рисом, также они отлично сочетаются со свежими овощами и зеленью.

 

Чтобы приготовить котлеты из индейки для детей, подготовьте необходимый набор ингредиентов.

 

Ингредиенты для котлет из индейки для детей
Фото 1

 

 

Филе индейки хорошо помыть под проточной водой и обсушить. Порезать на небольшие кусочки. Почистить и помыть лук.

 

Порезать мясо
Фото 2

 

 

Мясо индейки прокрутить в мясорубке вместе с луком.

 

Перекрутить мясо на мясорубке
Фото 3

 

 

В фарш вбить яйцо, добавить соль и манную крупу.

 

Добавить манку и яйцо
Фото 4

 

 

Фарш хорошо перемешать и оставить на 10 минут, чтобы манная крупа набухла.

 

Размешать фарш
Фото 5

 

 

Мокрыми ладонями сформировать небольшие котлеты одинакового размера. Выложить в чашу пароварки, которую предварительно нужно смазать тонким слоем растительного масла. Из этого количества фарша получилось восемь небольших котлет.

 

Положить шарики из фарша в пароварку
Фото 6

 

 

Готовить котлеты из индейки на пару 30 минут.

 

Фото котлет из индейки для детей
Фото 7

 

 

Котлеты из индейки для детей готовы. Аккуратно, чтобы не обжечься паром, выложить их на блюдо, и можно подавать на стол.

 

Рецепт котлет из индейки для детей
Фото 8

 

 

Такие котлетки понравятся многим. Они очень вкусные и полезные, отлично подойдут для детского и диетического питания. Приятного аппетита!

 

Котлеты из индейки для детей, рецепт с фото
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