Хочу предложить Вашему вниманию рецепт котлет из индейки.

За счёт того, что котлеты готовятся на пару, они получаются менее жирными, более мягкими, сочными и полезными. Такое блюдо отлично подходит для детского питания. Никаких лишних продуктов в фарш я не добавляла, в качестве специй - только соль, но если Вы готовите для взрослых можно добавить немного чёрного молотого перца. Подавать котлеты нужно тёплыми с отварным картофелем или рисом, также они отлично сочетаются со свежими овощами и зеленью.

Чтобы приготовить котлеты из индейки для детей, подготовьте необходимый набор ингредиентов.

Фото 1

Филе индейки хорошо помыть под проточной водой и обсушить. Порезать на небольшие кусочки. Почистить и помыть лук.

Фото 2

Мясо индейки прокрутить в мясорубке вместе с луком.

Фото 3

В фарш вбить яйцо, добавить соль и манную крупу.

Фото 4

Фарш хорошо перемешать и оставить на 10 минут, чтобы манная крупа набухла.

Фото 5

Мокрыми ладонями сформировать небольшие котлеты одинакового размера. Выложить в чашу пароварки, которую предварительно нужно смазать тонким слоем растительного масла. Из этого количества фарша получилось восемь небольших котлет.

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Готовить котлеты из индейки на пару 30 минут.

Фото 7

Котлеты из индейки для детей готовы. Аккуратно, чтобы не обжечься паром, выложить их на блюдо, и можно подавать на стол.

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Такие котлетки понравятся многим. Они очень вкусные и полезные, отлично подойдут для детского и диетического питания. Приятного аппетита!