Как спланировать позднюю беременность? 6 необходимых шагов

Какие обследования нужно пройти, чтобы убедиться, что после 35 ещё можно родить здорового ребёнка?

Отвечает доктор медицинских наук, профессор, президент Российской ассоциации репродукции, генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины Владислав Корсак:

— 35 лет — это пик возраста женской зрелости, за которым начинается снижение детородных возможностей. Новости СМИ2

Если беременность не наступит после первой брачной ночи, тревогу бить рано. Чаще всего это радостное событие происходит в течение первого года совместной жизни. Отсутствие беременности по истечении этого срока должно стать поводом для обращения к врачу.

Рождение здорового ребёнка возможно только у здоровых родителей. Поэтому к беременности нужно готовиться загодя (а не постфактум) — отказаться от вредных привычек, высыпаться, правильно питаться, гулять и не нервничать по пустякам. Все хронические заболевания необходимо до беременности либо вылечить, либо добиться стойкой ремиссии (улучшения).

Наступление беременности во многом зависит от состояния здоровья репродуктивной сферы — как мужской, так и женской.

1. Проверьтесь на нехорошие болезни

Убедитесь в отсутствии инфекций, передаваемых половым путём (герпеса, хламидиоза, уреаплазмы и т. д.). Они часто протекают бессимптомно, но при этом могут стать причиной прерывания беременности или остановки её развития (замершая беременность), плацентарной недостаточности, внутриутробной задержки роста плода, а также возможно инфицирование ребёнка во время родов.

Диагностика: бактериологический посев, который позволяет выявить все грибковые и бактериологические инфекции и/или ПЦР (полимеразная цепная реакция), анализ эффективен для обнаружения любых инфекций — как вирусных, так и бактериальных.

2. Нормализуйте цикл

Одно из главных условий для наступления беременности — нормальный менструальный цикл. Месячные должны быть регулярными — женщина должна знать день начала следующей менструации. «Плавающий» график считается отклонением от нормы.

Менструальный цикл в идеале должен длиться не менее 21 дня (счёт ведётся с первого дня месячных и до прихода следующих) и не дольше 33 дней. Небольшие отклонения (плюс-минус 2-3 дня) могут быть вариантом нормы, значительные должны стать поводом для беспокойства.

Еще два важных показателя — продолжительность менструаций (норма — 3-5 дней) и характер выделений.

Скудные месячные — это, как правило, последствие жёстких диет (на фоне сильного похудения месячные могут пропасть совсем), стрессов и изнуряющих физических нагрузок. Крайне скудными и нерегулярными месячные также становятся из-за истощения запаса фолликулов (это самый неблагоприятный вариант для женщин, планирующих беременность).

Обильные менструации могут быть симптомом заболеваний женской репродуктивной сферы (эндометриоза, миомы матки, полипов или гиперплазии эндометрия), которые могут стать препятствием для наступления беременности.

Болезненные менструации обычно связаны либо с эндометриозом, либо с неправильным положением половых органов.

Диагностика: назначается индивидуально. Задача пациентки — обратиться к врачу, задача врача — собрать полный анамнез и назначить необходимые обследования.

3. При необходимости устраните причины бесплодия

Главные причины, препятствующие беременности в 30-40 лет, — гормональные и спаечные проблемы. На их устранение в среднем требуется около года.

Гормональные проблемы требуют медикаментозного лечения, спаечные (непроходимость маточных труб, патологии матки, спайки в малом тазу) — хирургического вмешательства.

Наступлению беременности препятствует и поликистоз яичников — дисгормональное заболевание, которое приводит к тому, что у женщины не происходит овуляция.

Диагностика: исчерпывающую информацию о состоянии женской репродуктивной сферы даёт лапароскопия, которая проводится через проколы в брюшной полости. Во время операции есть возможность избавить женщину от проблем.

4. Проверьте мужчину...

В 30-40% случаев в том, что у женщины нет детей, виноват мужчина. Поэтому врачи всегда проводят совместное обследование бесплодных пар. Главные причины мужского бесплодия — это перенесённый паротит (свинка), непроходимость семявыносящих протоков, инфекционные заболевания, передающиеся половым путём, воспаление простаты и мочеточников и др.

Диагностика: спермограмма, которая оценивает количество, качество и подвижность сперматозоидов.

5. ...и вашу совместимость

По статистике, 20% случаев бесплодия приходится на иммунологическое бесплодие, при котором организм женщины вырабатывает антиспермальные антитела (они содержатся в слизи шейки матки, поэтому этот вид бесплодия ещё называют шеечным).

Диагностика: посткоитальный тест (ПКТ). Если предположения подтверждаются, проблема решается с помощью искусственной инсеминации — введения спермы непосредственно в полость матки.

6. Узнайте свой репродуктивный рубеж

У 1,6% женщин встречается синдром преждевременного истощения яичников, при котором нормально сформированные и работающие яичники прекращают своё функционирование ранее установленного срока (до 40-45 лет).

Чтобы понять, не входите ли вы в их число, нужно пройти УЗИ для определения овариального резерва яичников, сдать анализы на уровень половых гормонов и антимюллеров гормон (АМГ). Главные признаки досрочного прекращения месячных — высокие показатели гонадотропных гормонов (ФСГ, ЛГ) и низкое значение антимюллерова гормона (АМГ). В таком случае женщинам, мечтающим о детях, желательно реализовывать свою мечту незамедлительно.