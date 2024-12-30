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Торт новогодний с фруктами

Легкий фруктовый торт с кусочками бисквита. Облегченный десерт для праздничного застолья. Смотрится нарядно, делается просто и быстро.

Ингредиенты

Бисквит - 1 шт.

Йогурт - 400 г

Желатин - 12 г

Сахарная пудра - 4 ст.л.

Апельсин - 1 шт.

Мандарин - 2 шт.

Ананас консервированный - 50 г

Банан - 1 шт.

  • 103 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Это мой последний рецепт в этом году. Возможно, он будет полезен для тех, кто еще не определился со сладкой частью Новогоднего стола.

 

Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю мира и добра вашему дому. Пусть новый год будет ярким и эмоциональным, богатым на кулинарные открытия. Пусть исполнятся все желания и мечты.

 

Бисквит для торта можно взять любой, какой нравится. Испечь его заранее. Я выпекала по этому рецепту, полпорции.

 

Фрукты также подойдут любые, но раз у нас Новогодний торт, обязательны для него мандарин, апельсин и ананас. Они придадут не только сочность, но и яркость нашему десерту.

 

Ингредиенты для новогоднего торта с фруктами
Фото 1

 

 

Желатин залить водой (2 ст.л.). Йогурт смешать с сахарной пудрой. Сладость регулируйте по вкусу.

 

Смешать йогурт с сахарной пудрой
Фото 2

 

 

Бисквит нарезать крупными кубиками. У меня ушла половина бисквита.

 

Порезать бисквит
Фото 3

 

 

Апельсин очистить, нарезать кружочками. Банан и ананас нарезать. Мандарин очистить и разделить на дольки.

 

Порезать фрукты
Фото 4

 

 

Дно и бока разъемной формы застелить пленкой. У меня тортик - небольшой, диаметр формы - 16см. Красиво разложить часть фруктов и бисквита. Кружочки апельсина поставить к стенкам.

 

Выложить в форму бисквит и фрукты
Фото 5

 

 

Желатин распустить и остывшим вылить в йогурт, перемешать. Вылить половину йогурта в форму. Сверху выложить оставшиеся фрукты и бисквит.

 

Выложить все фрукты и бисквит
Фото 6

 

 

Залить йогуртом. Убрать в холодильник до полного схватывания крема. Извлечь торт из формы. Перевернуть на плоскую тарелку или блюдо. Снять пленку.

 

Залить йогуртом с желатином
Фото 7

 

 

Я украсила торт шоколадными елочками.

 

Фото новогоднего торта с фруктами
Фото 8

 

 

Приятного аппетита и сладкого праздника.

 

Рецепт новогоднего торта с фруктами
Фото 9

 

 

Торт новогодний с фруктами, рецепт с фото
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