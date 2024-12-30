Торт новогодний с фруктами

Ингредиенты
Бисквит - 1 шт.
Йогурт - 400 г
Желатин - 12 г
Сахарная пудра - 4 ст.л.
Апельсин - 1 шт.
Мандарин - 2 шт.
Ананас консервированный - 50 г
Банан - 1 шт.
- 103 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Это мой последний рецепт в этом году. Возможно, он будет полезен для тех, кто еще не определился со сладкой частью Новогоднего стола.
Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю мира и добра вашему дому. Пусть новый год будет ярким и эмоциональным, богатым на кулинарные открытия. Пусть исполнятся все желания и мечты.
Бисквит для торта можно взять любой, какой нравится. Испечь его заранее. Я выпекала по этому рецепту, полпорции.
Фрукты также подойдут любые, но раз у нас Новогодний торт, обязательны для него мандарин, апельсин и ананас. Они придадут не только сочность, но и яркость нашему десерту.
Желатин залить водой (2 ст.л.). Йогурт смешать с сахарной пудрой. Сладость регулируйте по вкусу.
Бисквит нарезать крупными кубиками. У меня ушла половина бисквита.
Апельсин очистить, нарезать кружочками. Банан и ананас нарезать. Мандарин очистить и разделить на дольки.
Дно и бока разъемной формы застелить пленкой. У меня тортик - небольшой, диаметр формы - 16см. Красиво разложить часть фруктов и бисквита. Кружочки апельсина поставить к стенкам.
Желатин распустить и остывшим вылить в йогурт, перемешать. Вылить половину йогурта в форму. Сверху выложить оставшиеся фрукты и бисквит.
Залить йогуртом. Убрать в холодильник до полного схватывания крема. Извлечь торт из формы. Перевернуть на плоскую тарелку или блюдо. Снять пленку.
Я украсила торт шоколадными елочками.
Приятного аппетита и сладкого праздника.
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