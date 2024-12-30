Торт новогодний с фруктами

Это мой последний рецепт в этом году. Возможно, он будет полезен для тех, кто еще не определился со сладкой частью Новогоднего стола.

Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю мира и добра вашему дому. Пусть новый год будет ярким и эмоциональным, богатым на кулинарные открытия. Пусть исполнятся все желания и мечты.

Бисквит для торта можно взять любой, какой нравится. Испечь его заранее. Я выпекала по этому рецепту, полпорции.

Фрукты также подойдут любые, но раз у нас Новогодний торт, обязательны для него мандарин, апельсин и ананас. Они придадут не только сочность, но и яркость нашему десерту.

Фото 1

Желатин залить водой (2 ст.л.). Йогурт смешать с сахарной пудрой. Сладость регулируйте по вкусу.

Фото 2

Бисквит нарезать крупными кубиками. У меня ушла половина бисквита.

Фото 3

Апельсин очистить, нарезать кружочками. Банан и ананас нарезать. Мандарин очистить и разделить на дольки.

Фото 4

Дно и бока разъемной формы застелить пленкой. У меня тортик - небольшой, диаметр формы - 16см. Красиво разложить часть фруктов и бисквита. Кружочки апельсина поставить к стенкам.

Фото 5

Желатин распустить и остывшим вылить в йогурт, перемешать. Вылить половину йогурта в форму. Сверху выложить оставшиеся фрукты и бисквит.

Фото 6

Залить йогуртом. Убрать в холодильник до полного схватывания крема. Извлечь торт из формы. Перевернуть на плоскую тарелку или блюдо. Снять пленку.

Фото 7

Я украсила торт шоколадными елочками.

Фото 8

Приятного аппетита и сладкого праздника.