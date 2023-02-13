Стакан кефира и два яйца: гора вкусняшек из доступных продуктов

Сегодня приготовим простое домашнее блюдо для завтрака или перекуса. Приготовление сырных палочек на кефире не займет у вас много времени. Такие вкусняшки разлетаются очень быстро и оставляют ощущение, что нужно приготовить их завтра снова.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления сырных палочек на кефире:

Для приготовления понадобится:

✅кефир 250 мл ( стакан)

✅яйца 2 шт.

✅мука 400-450 г

✅соль 1 ч.л.

✅сахар 2 ч.л.

✅сода 1 ч.л.

✅сыр 100-150 г

✅лук,укроп

✅растительное масло для обжаривания

Приготовление:

ШАГ 1: В глубокую тарелку разбиваем яйца. Вливаем кефир комнатной температуры.

ШАГ 2: Добавим соль, сахар и соду. Хорошо перемешаем массу венчиком.

ШАГ 3: Сыр трем на терке, зелень мелко рубим (можно взять заморозку). Соединяем все продукты и перемешиваем.

ШАГ 4: Добавляем муку. Вымешиваем тесто сначала в посуде, а затем на припыленной мукой рабочей поверхности.

ШАГ 5: Раскатаем тесто примерно 0,5-0,7 см в толщину и разрежем, как на фото.

ШАГ 6: Обжариваем полоски на сковороде с достаточным кол-вом растительного масла до румяной корочки.

Подаём вкусняшки с соусом или просто так. Приятного аппетита!