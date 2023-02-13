Стакан кефира и два яйца: гора вкусняшек из доступных продуктов

Сегодня приготовим простое домашнее блюдо для завтрака или перекуса. Приготовление сырных палочек на кефире не займет у вас много времени. Такие вкусняшки разлетаются очень быстро и оставляют ощущение, что нужно приготовить их завтра снова.
Смотрите пошаговый рецепт приготовления сырных палочек на кефире:
Для приготовления понадобится:
✅кефир 250 мл ( стакан)
✅яйца 2 шт.
✅мука 400-450 г
✅соль 1 ч.л.
✅сахар 2 ч.л.
✅сода 1 ч.л.
✅сыр 100-150 г
✅лук,укроп
✅растительное масло для обжаривания
Приготовление:
ШАГ 1: В глубокую тарелку разбиваем яйца. Вливаем кефир комнатной температуры.
ШАГ 2: Добавим соль, сахар и соду. Хорошо перемешаем массу венчиком.
ШАГ 3: Сыр трем на терке, зелень мелко рубим (можно взять заморозку). Соединяем все продукты и перемешиваем.
ШАГ 4: Добавляем муку. Вымешиваем тесто сначала в посуде, а затем на припыленной мукой рабочей поверхности.
ШАГ 5: Раскатаем тесто примерно 0,5-0,7 см в толщину и разрежем, как на фото.
ШАГ 6: Обжариваем полоски на сковороде с достаточным кол-вом растительного масла до румяной корочки.
Подаём вкусняшки с соусом или просто так. Приятного аппетита!
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