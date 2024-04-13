Почему малыши всегда говорят «нет»

Например, вместо того чтобы спросить малыша, что он хочет на ужин, просто скажите ему, что у него есть две опции – спагетти или куриные наггетсы. И все. Вместо того чтобы сказать: «Что ты сегодня хочешь делать?», произнесите: «Ты хочешь играть в мячик во дворе или рисовать?» Если малыш начнет требовать еще какой-то опции, важно сохранять твердость. Есть только два занятия – выбирай. В этом случае баланс будет соблюден – ребенок почувствует, что контролирует ситуацию, а мама и папа продемонстрируют ему, что они не бесхребетные создания.