Почему малыши всегда говорят «нет»

Если спросить любого родителя ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, какое слово чаще всего можно услышать из его уст, то, скорее всего, ответ будет – «неть». Причем это «нет» звучит в любых ситуациях — вне зависимости от того, каковы истинные желания ребенка.
Почему так происходит?
Обычно измученные этими постоянными «нет» родители произносят по этому поводу фразу: «Он просто испытывает мое терпение». Как бы избито эта фраза ни звучала, в большинстве случаев она совершенно точно описывает ситуацию.
В этом возрасте дети начинают осознавать, что у них есть желания.
И очень часто их «хочу» совершенно не совпадают с тем, что хотят родители. «Нет» – самый простой способ для ребенка понять, до каких пределов простирается его независимость.
Недаром специалисты по детской психологии называют возрастной период от года до трех «периодом турбулентности». Ребенок уже сам ходит и начинает говорить, поэтому процесс изучения окружающего мира переходит в активную фазу. Каждую секунду в головном мозге ребенка появляется примерно 700 новых нейронных связей, ведь ему нужно разобраться, как себя вести в противоречивой ситуации. С одной стороны, он хочет быть самостоятельным, а с другой – еще так нуждается в родительской любви и поддержке.
Как сделать так, чтобы ребенок сказал «да»
Во-первых, полностью исключите из вашего лексикона фразу «Что ты хочешь... (съесть, надеть, и так далее)». Никакого безграничного выбора: такая ситуация пагубно отражается на ребенке. Выбор всегда должен быть ограниченным.
Например, вместо того чтобы спросить малыша, что он хочет на ужин, просто скажите ему, что у него есть две опции – спагетти или куриные наггетсы. И все. Вместо того чтобы сказать: «Что ты сегодня хочешь делать?», произнесите: «Ты хочешь играть в мячик во дворе или рисовать?» Если малыш начнет требовать еще какой-то опции, важно сохранять твердость. Есть только два занятия – выбирай. В этом случае баланс будет соблюден – ребенок почувствует, что контролирует ситуацию, а мама и папа продемонстрируют ему, что они не бесхребетные создания.
Такая тактика имеет еще одно преимущество – она позволяет исключить классическую ошибку, совершаемую всеми родителями: переговоры и торг.
Пытаться договариваться о чем-то с ребенком в истерике – это значит учить его, что такое поведение – верный путь к успеху.
Подробнее о том, как вести себя, если у ребенка истерика, читайте здесь.
Можно попытаться применить метод отвлечения и переключения – начать напевать смешную песенку или шутить. Вполне возможно, что такое неожиданное поведение мамы или папы сдвинет малыша с мрачного тупикового «нет» на хохочущее «да». Это, конечно, непросто. Но с большой степенью вероятности, когда он развеселится, то уже и не вспомнит, из-за чего спорил с родителями пару минут назад.
Еще один способ – использовать правильные слова. Исследователи из Университета Сан-Диего пришли к выводу, что, если родители просят детей о помощи, те гораздо более активно реагируют на существительные, а не на глаголы.
Поэтому лучше попросить ребенка быть помощником («Хочешь сегодня быть моим помощником?»), вместо того чтобы сказать ему: «Хочешь мне помочь?»
Важно также учить малыша тому, что у его «нет» есть и альтернативы, например «да». Не исключено, что «нет» стало его любимым словом потому, что он постоянно слышит его в свой адрес. Поэтому старайтесь заменять «нет» в своей речи, обращенной к малышу, какими-то фразами, подходящими к ситуации, например: «Давай не будем играть на лестнице, это опасно» или «Кошка не любит, когда на ней лежат».
Чтобы сделать ответ «нет» не таким автоматическим, можно почаще использовать юмор.
К примеру, вы предлагаете малышу вкусную и полезную, на ваш взгляд, еду, а он категорически отказывается. Здесь в дело идут смешные вопросы. «Как думаешь, что скажет птичка, если ее спросить: "Ты любишь червячков?"» Когда ребенок будет вынужден ответить за птичку «Да!», продолжайте: «А что скажешь ты, когда я спрошу тебя: "Ты любишь тост с яйцом?"» Если повезет, малыш будет слишком доволен собой, чтобы сказать привычное «нет». Сопротивление будет сломлено.
Еще один существенный момент, помогающий ребенку перейти от полного отказа к более разумному подходу к жизни – умение выражать свои чувства, сообщать родителям, что, собственно, он хочет. Поэтому старайтесь каждый раз, когда малыш отчаянно сопротивляется каким-то обстоятельствам, проговаривать ему, что тот сейчас чувствует. Например, вытаскивая орущего ребенка из супермаркета, попробуйте спокойно объяснить ему, что происходит – ты кричишь, потому что ужасно хочешь съесть те пирожные. Скорее всего, поначалу он вас просто не услышит, но со временем ребенок начнет понимать сам себя.
По материалам сайта fatherly.com
Фото на обложке: Freepik
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