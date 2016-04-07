Ох уж эти мальчики!

На мальчиков мы почему-то возлагаем большие надежды. Наверное, потому, что воспитывать их гораздо труднее.

Моя соседка спрашивает своего сына, ученика четвёртого класса: «Игорь, купишь мне шубу, когда вырастешь?» Тот с важным видом обещает купить не только шубу, но и трёхэтажный коттедж. К дочкам с подобными вопросами обычно не обращаются.

Среди мальчиков меньше «паинек», которые хорошо учатся и не получают замечаний в школе. Зато как много таких, которым ничего не стоит зимой пойти гулять в летних ботинках, забыть сделать уроки и не разогреть себе обед, если мамы нет дома…

Я была поражена, увидев недавно тетрадь одноклассницы сына, исписанную чётким почерком отличницы. Каракули мальчишек напоминают в лучшем случае почерк врачей, который, кроме них самих, никому разобрать невозможно.

И рассеянность, и невнимательность больше свойственны мальчикам, чем девочкам. Многие вещи им надо повторять несколько раз – они слишком заняты своими мыслями, чтобы услышать вас с первого раза.

Истории с перепутанной сменной обувью, забытыми вещами известны всем родителям. У нас в школьной раздевалке стоит несколько больших коробок с потерявшимися кроссовками, футболками, шарфами, перчатками. Класса до шестого я регулярно приходила разыскивать вещи сына, хотя справедливости ради надо сказать, что теперь мне приходится делать это гораздо реже. А вот мама одного первоклассника недавно рассказала мне историю, буквально леденящую душу. Её сын пошёл в школу в одних кроссовках, а в качестве сменки ему дали другие. После уроков он настолько растерялся, какую пару ему надеть, что пошёл домой в одних носках. К счастью, это случилось ранней осенью, да и идти было недалеко. Не представляю, чтобы такая история могла случиться с девочкой.

«Ты почему не делаешь уроки?» – слышу по вечерам крик соседки через тонкую стену. И начинаю понимать, почему она ведёт такие разговоры с сыном – о шубе и трёхэтажном особняке: подумает о блестящих перспективах и меньше переживает из-за неприготовленных уроков. Ведь все знают, что успехи в учёбе ещё не гарантируют успеха в жизни, и троечники порой достигают большего, чем отличники. Так что нам с соседкой ничего не остаётся, кроме как смотреть в будущее с надеждой.