ОПАСНОСТЬ ТОТАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ: КТО ХОЧЕТ ПЕРЕВЕСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА "ВЕЧНУЮ УДАЛЁНКУ"

Седьмого апреля на пресс-конференции, посвящённой качеству отечественного школьного образования, чиновники рассказали об улучшении показателей. Однако оценки родителей гораздо менее радужные. Прозвучало главное: удалёнка никогда не заменит очного обучения, а дистанционные технологии – живого общения ученика с учителем. Несмотря на это, приверженцам традиций и здравого смысла, пожалуй, рано праздновать победу: у идеи тотальной цифровизации образования в России много сильных лоббистов.

На пресс-конференции рассказали об итогах исследования качества школьного образования, проведённого по международной программе PISA (Programme for International Student Assessment). В нём, по словам министра просвещения России Сергея Кравцова, приняли участие порядка 6 тысяч 15-летних школьников и студентов колледжей из 43 регионов страны. Подобные исследования проводятся во многих странах, ну а их результаты дают возможность сравнивать качество образования.

Альтернативы нет

Итоги исследования таковы: у школьников нашей страны вырос уровень читательской грамотности. Так, в 2019 году он составлял 488 баллов, в 2020-м – 492 балла. По этому показателю Россия в мировом рейтинге поднялась с 26-го места на 24-е.

С 483 до 494 баллов вырос уровень математической грамотности, и Россия здесь заняла 27-е место, переместившись с 33-го в позапрошлом году. А вот с естественными науками дела обстоят хуже: здесь наша страна спустилась с 33-го на 36-е место – результат по набранным баллам снизился с 479 до 472.

До базового уровня читательской грамотности при этом недотягивают 12-13% школьников.

По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, результаты исследования говорят о том, что математическая и читательская грамотность могут развиваться и в дистанционном режиме, а вот с естественными науками всё обстоит иначе.

Здесь огромное значение имеют практикумы, это и работа в лабораториях. С естественно-научной грамотностью очень часто и справедливо связывают также проектную деятельность. То есть это какая-то практическая работа, которая требует иногда коллективной деятельности, иногда смены обстановки, выезда куда-то на природу,

– считает министр.

Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко также отметил позитивную динамику, несмотря на то что школьники долгое время находились на дистанционном обучении. При этом чиновник произнёс очень важные слова:

Конечно, мы понимаем, что домашнее обучение никогда не заменит очного обучения. Я ещё раз подчёркиваю: никакие дистанционные технологии не заменят общения учителя с учениками.

Наверное, именно это хотели услышать от высоких чиновников миллионы родителей, буквально замордованные "дистантом". Миллионы человек все эти месяцы были вынуждены разрываться между работой и необходимостью следить за тем, чтобы их чада присутствовали на виртуальных уроках и выполняли домашние задания. И родительские оценки качества образования во время дистанционки кардинально отличаются от чиновничьих.

Беспрецедентное отставание

В конце 2020 года РБК, ссылаясь на результаты исследования группы сервисов "Актион Образование", сообщило: 53% родителей отметили беспрецедентное отставание учеников по образовательной программе. При этом 54% участников опроса предположили, что причиной этого отставания стал именно "дистант".

https://vk.com/video-75679763_456261077

Директора школ, также участвовавшие в опросе, по большей части не согласны с родителями: 47% руководителей образовательных учреждений считают, что отставание было минимальным, а 22% директоров уверены, что в их школах ученики идут вровень с программой.

В исследовании приняли участие порядка 1,6 тысячи директоров школ и около 1,4 тысячи родителей из 65 субъектов России.

Кому больше верить – решайте сами…

Беспрецедентным оказалось не только отставание от программы. Царьград писал об исследовании влияния "дистанта" на здоровье школьников, проведённом специалистами Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России. Более чем у 80% школьников, принявших участие в исследовании, отмечались те или иные негативные психические реакции пограничного уровня.

Так, у 55,8% констатировали нарушения сна, у 26,8% – головные боли. У 42,2% участников исследования можно предположить проявления депрессии, у 41,6% респондентов заподозрили астению.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также говорила о негативном влиянии дистанционного обучения на здоровье детей, в числе прочих патологий отметив развитие близорукости.

Неумолимая статистика

Впрочем, было бы несправедливо обвинять в снижении качества подготовки наших школьников лишь дистанционку: проблемы фиксировались задолго до неё. Так, ещё в 2018 году ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, из которого очевидно, что 37% респондентов (родителей) имеют серьёзные претензии к содержанию школьных учебников и качеству преподавания. То есть каждый третий родитель оказался недоволен тем, как учат его детей!

А 72% мам и пап заявили, что откладывают деньги на услуги репетиторов, так как, по их убеждению, школа не даёт знаний для получения высоких баллов при сдаче ЕГЭ, что крайне необходимо для поступления в более-менее приличный вуз.

Уже через год, в 2019-м, довольными качеством обучения детей остались 52% респондентов. А 51% участников исследования заявили, что в последние пять-десять лет ситуация в сфере школьного образования ухудшилась.

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То есть можно предположить, что пресловутый "дистант" лишь обнажил и обострил давно назревшие проблемы. В чём их причина? Многие скажут о недофинансировании системы образования, мизерных зарплатах педагогов в регионах, снижении качества подготовки учителей, отсутствии мотивации у школьников – и будут, конечно, правы. Однако существует мнение, что перечисленные проблемы – это лишь следствие того, что за реформой школьного образования в России могут стоять иностранные организации. Которые, вероятнее всего, вряд ли заинтересованы в том, чтобы наши школьники получали глубокие и всесторонние знания.

Авторы и вдохновители

И 30 марта 2021 года на круглом столе в Совете Федерации председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская попыталась в подробностях рассмотреть вопрос о вдохновителях и лоббистах образовательной реформы – и, надо сказать, наткнулась на нешуточное сопротивление.

То, что повальная цифровизация в России запущена по инициативе Всемирного банка, в общем-то, ни для кого не секрет. В процессе изучения доклада Всемирного банка о развитии цифровой экономики в нашей стране Мильская обнаружила прямые рекомендации по государственной политике. Например, такую:

Определить как приоритет цифровую трансформацию сферы образования, здравоохранения и культуры…

И, судя по развитию событий, эти рекомендации воспринимаются как руководство к действию.

Есть и другие участники образовательного процесса в России, например Сбербанк, НИУ ВШЭ, всевозможные "институты развития". В совместном докладе Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" и ВШЭ Мильская выявила интересную деталь: множество его соавторов – граждане, мягко скажем, недружественных нам государств – Польши, Канады, США, Великобритании...

Когда изучаешь документ, который называется "Будущее образования: глобальная повестка", представляются очень интересные перспективы. Так, преподаватели-симулякры (искусственный интеллект) будут неотличимы от живых и вполне реальных учителей. "Будут развиваться протоколы взаимодействия нервных систем напрямую", а человеческому телу суждено стать "интерфейсом для взаимодействия с цифровой средой".

https://vk.com/video-75679763_456256895

Вам хочется в такое будущее?

Авторы упомянутого труда – спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и профессор практики МШУ "Сколково" Павел Лукша. Создан он при участии некоммерческой организации из США Project Harmony Inc., деятельность которой, кстати говоря, признана в России нежелательной.

Успокаиваться рано

Модератор круглого стола сенатор Любовь Глебова несколько раз прерывала Елену Мильскую во время доклада, заявляя, что она политизирует вопрос, говорит не по теме и переходит на личности. Однако, по мнению Мильской, без понимания того, откуда берутся вышеупомянутые формулировки и почему они используются в документах национального проекта "Образование", вряд ли можно разобраться в вопросе:

Там очень много говорится о тех программах, которые нам предлагает нацпроект "Образование". Карты, к составлению которых причастны зарубежные соавторы, указывают на ряд изменений, которые предполагается внести в образовательный процесс. Человек должен перестать отличать искусственный интеллект от живого вообще. Вот что пугает людей – и родителей, и общественность.

После этого доклад Мильской был свёрнут окончательно.

Из всего вышесказанного напрашивается один вывод: вряд ли слова чиновников о незаменимости очного образования могут быть поводом для успокоения. Уж больно много интересантов у цифровой реформы образовательного процесса – как зарубежных, так и отечественных. И они, судя по всему, будут стоять за неё горой. От этого напрямую зависит их прибыль, ведь государство выделяет на цифровизацию колоссальные средства (вспомним рекомендации Всемирного банка). Ну а где огромные деньги – там нет места рассуждениям о здоровье детей или о том, правильно ли они будут писать "не" с глаголами.