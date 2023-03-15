10 вещей, которые не нужно ждать от подростков

Скажем прямо, подростки обычно вообще не обращают внимания на то, что их не заботит. Это не значит, что его не волнуете лично вы, — просто ему наплевать на вашу лекцию о том, как правильно загружать тарелки и вилки в посудомойку или развешивать полотенца. Школа — другое дело. Подросток знает, что там нужно быть сосредоточенным. Но в свободное от школы время подростковый мозг отключается, и ребенок способен только играть в видеоигры, бесконечно скроллить экран своего смартфона и сидеть в соцсетях. Будем надеяться, что он это перерастет.