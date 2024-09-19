Осенний поход с детьми: 4 способа сделать его интересным

Собирать листья, шишки, желуди и необычные камешки можно не только в формате игры, но и для того, чтобы пополнить ими свою коллекцию и устроить дома выставку. Во время похода предложите детям найти и сложить в рюкзак самые красивые и необычные «трофеи». По возвращении домой вы сможете вместе их рассмотреть и устроить творческий вечер — раскрасить найденные камни, создать картины из листьев, соорудить забавных зверюшек из шишек, желудей и каштанов.