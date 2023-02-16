У Дарьи Владимировны, замечательного детского психолога Владивостока, опыт работы с детьми очень большой, причем с ребятами разных возрастов. И как она сама говорит: "сердце кровью обливается, когда мама ругает малыша, произнося ужасные фразы, которые могут остаться в его памяти на всю жизнь."

Ребенка можно назвать чистым листом бумаги. А вот взрослые – это чернила, которые пишут на этом чистом листе.

Известный детский психолог рассказал о том, чего НЕЛЬЗЯ говорить детям

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Ведь ребенок растет, внутри него накапливается много переживаний, комплексов. А потом он задает вопрос сам себе, почему я такой скромный? Ведь я взрослый, самодостаточный человек, но ощущение такое, будто я тряпка половая…

А почему же это произошло? А все потому, что его не правильно воспитывали. Вот за что боролись, на то и напоролись. И знаете, это касается не только родителей. Виновниками могут быть все те, кто окружал его в детстве.

Итак, то, что никогда нельзя говорить детям!

1. "Что за глупость, хватит фантазировать."

Дарья Владимировна с уверенностью может сказать, что ребенок никогда не скажет глупости. Если ваш ребенок озорной, много шутит и фантазирует, радуйтесь, ведь он счастлив!

Дети отличаются от взрослых, их мировосприятие иное, они не могут быть сухими и черствыми. Если он такой жизнерадостный, то лучше поучиться этому, а не говорить, что он глупый!

2. "Слушай взрослых, они знают больше."

Уверены ли вы в этом? Дарья Владимировна – нет. Она много раз может повторить, что ребёнок – это чистый лист. Не каждый взрослый может мыслить так креативно, а ребенка выдумки – это очень большой плюс.

Если произносить эту фразу своему ребенку, то он и будет расти с мыслью о том, что можно не думать, ведь все давно придумано за него. Он будет считать всю жизнь себя маленьким и не захочет добиваться успехов.

3. "Доживешь до моих лет – узнаешь, я в детстве тоже много фантазировал."

Таким образом, ребенок видит вашу неудачу и приписывает её себе. Если не получилось у вас, это не значит, что ваш ребенок такой же. Дети совершенно другие! Нельзя вкладывать в них негатив и неудачу, нужно настраивать на истинный и хороший путь. Их жизнь должна быть в сотню раз лучше нашей.

4. "Я сам все сделаю, не нужно трогать, а то вдруг сломаешь."

Вы хотите, чтобы ваш ребенок был лидером? Да? Тогда зачем говорить такое?!

После такой фразы любой ребенок сомневается в своих возможностях. Ведь ему с детства говорили, что не стоит трогать, а то мало ли что. Если попытаться сделать что-то самому, то не получится, да еще и ругать будут… Ребенок будет сидеть тихонько в стороне, чтобы все делали другие, ведь их будут ругать, а его нет.

Надеемся, что вы не говорите эти фразы своим детям. Вкладывайте в своих детей только самое лучшее. Пусть зернышко растет!