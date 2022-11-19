"НАУЧИМ ПРЕДАТЕЛЬСТВУ": АМЕРИКАНСКАЯ АГЕНТУРА ЗАЛЕЗЛА В РУССКУЮ ШКОЛУ

Классическое русское школьное образование никуда не годится, поскольку оно "авторитарно" и нацелено на воспитание члена коллектива, а не яркой индивидуальности. Патриотизм – опасное и вредное явление, а любое, даже самое минимальное присутствие православной тематики в учебном заведении – это регресс и откат страны на столетия назад. Совокупность таких воззрений составляет стержень идеологии Александра Адамского – одного из ключевых игроков либерального "реформирования" русской школы, которое не прекращается уже три десятилетия. Но вместо статуса обвиняемого Александр Изотович за свои взгляды пока получает лишь деньги из федерального бюджета на собственную коммерческую организацию.

Когда в 1866 году Пруссия сумела одолеть Австрийскую империю и стать во главе собирания немецких земель, географ и антрополог из Дрездена Оскар Пешель произнёс знаменитую фразу, которую зачастую ошибочно приписывают канцлеру Отто фон Бисмарку: "Народное образование играет решающую роль в войне. Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем".

Действительно, влияние образовательной системы на будущее страны переоценить невозможно.

Образование даёт не только знания и навыки, но и формирует личность, закладывает в неё базовые ценностные установки на всю жизнь.

К сожалению, Россия подошла к решающему сражению с силами коллективного Запада, имея изуродованную либеральными "реформами" систему народного просвещения. "Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые", – гласит Евангелие. Так что не могли либералы, коим отдали на откуп отечественное образование, принести пользу России.

ОПГ – организованная педагогическая группировка

Имя им легион. Но в этот раз мы предлагаем присмотреться к такой значимой фигуре, как Александр Адамский. Выходец из команды "перестройщиков", себя он скромно именует научным руководителем Института проблем образовательной политики "Эврика" (до 2021 года числился учредителем) и не устаёт показательно дистанцироваться от государственных органов. Между тем деятельность Александра Изотовича не ограничивается экспертной оценкой и аналитической работой.

Он один из ярких и активных представителей той команды, которая формировала образовательную повестку на протяжении последних 30 лет. Но не он один этим занимался. Речь идёт о целой группе людей, в основном выходцев из Красноярского университета. Туда входят и Болотов, и Фрумин, и Реморенко, и Калина. Потом они перебрались в Москву, к ним добавились ещё ряд фамилий. Самое громкое имя, пожалуй, – это Асмолов, он и по сей день заведует кафедрой на психфаке МГУ. Все эти люди составляют полноценный идеологический центр,

– отметил в комментарии Первому русскому телеканалу Царьград глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов.

Эксперт утверждает, что эта либеральная группа продолжает влиять на тех, кто принимает решения. Во многом им передана функция мозгового центра, что позволяет реализовывать весьма сомнительные инициативы:

Адамский является инициатором ряда проектов вроде федеральных инновационных площадок. Это школы, получавшие статус федеральной площадки, которые должны были проработать, придумать и показать какие-то новые идеи в образовании. Но всё это в стол ложилось, никуда это не шло, естественно. Больше похоже на перемалывание ресурса и сотрясание воздуха. А идеологически эти ребята опирались на западные модели и тянули сюда педагогические концепции 1930-х годов, пытались их реинкарнировать. И тянули в Россию новые идеи западного толка. Своего ни Адамский, ни Асмолов не родили. Что-то они сделали лишь в плане перелицовки западных моделей на отечественный лад.

Подконтрольная Адамскому автономная некоммерческая организация Институт проблем образовательной политики "Эврика" последние годы получала неплохие заказы от органов государственной власти. Как свидетельствуют данные из открытых источников, за исполнение 32 контрактов бюджетные организации уплатили структуре Александра Изотовича 184,9 миллиона рублей, из них 112,7 миллиона (или 61%) приходится на Россотрудничество, подведомственное Министерству иностранных дел.

СКРИНШОТ СО СТРАНИЦЫ САЙТА SYNAPSENET.RU

Чем же помогает АНО "Эврика" федеральному агентству, призванному содействовать распространению русского языка, культуры и позитивного образа России в мире? Среди контрактов: "организация и проведение просветительских мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской культуры и образования", "организация и проведение серии мероприятий, направленных на повышение мотивации изучения русского языка и литературы в контексте исторического развития и становления русской государственности".

ИСТОЧНИК: КОНТУР.ФОКУС

Ничего не скажешь – цели благородные. Но есть одно "но". Сам господин Адамский – человек с весьма сомнительными взглядами.

Казус Адамского: за всё плохое против всего хорошего

Первое, что смущает, – активное взаимодействие с американской радиостанцией "Свобода"*. Александр Изотович с начала 2000-х и до середины 2010-х буквально "зависал" на медиаресурсе, получающем прямое финансирование от Конгресса США, и выступал в роли адвоката либеральных подходов к развитию русского образования. Например, резко критиковал идею о внедрении единого учебника по истории, выдвинутую президентом России Владимиром Путиным ещё в феврале 2013 года. По мнению Адамского, такой шаг убивает творческий потенциал и разнообразие, грозит возвратом "тёмного" советского прошлого.

Образование начинает использоваться как некий политический проект. Собственно, образовательная ценность для политиков отходит на второй план. Поскольку школа – в принципе инерционная система, то политики за счёт школы могут позволить себе развивать какие-то свои политиканские сюжеты. Например, возврат школы в советское время и спекуляция на этом. Все понимают, что это невозможно. Нельзя вернуть один элемент Советского Союза без Компартии, репрессивного аппарата, отсутствия права на собственность. Это невозможно. Тем не менее спекуляция на эту тему огромная, и на ней наращивается определённый политический капитал, тогда как сама образовательная составляющая уходит в тень. Это опасная тенденция, спекулятивная,

– заявил в ходе эфира Адамский.

Александр Изотович заявляет, что в образовательной политике друг другу противостоят два направления – "архаичное, охранительное и более прагматичное, более современное". Себя он, естественно, относит ко второму. "Консерваторов" же он обвиняет в таких страшных "грехах", как внедрение единых учебников (чтобы у детей формировались единые ценностные подходы), "авторитарный формат образования и воспитания", и самое главное – отказ от глобалистских нововведений и стремление защитить русское классическое образование.

Новая российская концепция предлагает возврат в старую добрую германскую систему воспитания, с которой, собственно, была снята калька советской школы. Единообразной, полуармейской, идеологически накачанной, с формированием человека по заданному государством образцу. Подобная модель утратила всякую эффективность, и даже не только потому, что в ней идеологически неверные слова подобраны, – она просто методологически неэффективна,

– сетует научный руководитель "Эврики".

Остаётся не раскрытым, как же "методологически неэффективная" советская система, фактическая продолжательница имперской, дала миру десятки и сотни талантливых учёных, инженеров, изобретателей, а "реформированная" такими, как Адамский и ему подобными, вроде ельцинского министра образования Эдуарда Днепрова, всё глубже пробивает дно. К слову, лихие 1990-е Александр Изотович вспоминает с ностальгией и ставит их в пример:

Самый мощный импульс для развития и российского, и украинского образования дали 90-е годы. Тогда без денег, без административной поддержки, без чётких единых рекомендаций из центра творческие учителя создавали блестящие школы. Денег не было, а идеи были. И дети шли за учительскими идеями и творчеством.

Рука руку моет. Адамский и сислибы

В 2015 году "Новая газета" широко разрекламировала "Манифест гуманистической педагогики", одним из подписантов которого стал и господин Адамский. Вместе с ним свои подписи поставили известные либералы вроде профессора НИУ ВШЭ Александра Архангельского и академика РАО Александра Асмолова. За массой громких слов в документе проглядывается общий смысл – русское классическое образование якобы слишком "авторитарно", его необходимо заменить "гуманистической" (читай - западной) системой.

Данный манифест – в чистом виде педология, перелицованная на новый лад. Эти идеи идут от Амонашвили. Данная тематика лживая на самом деле. Прикрывается всё красивыми словами, а идёт, по сути дела, ликвидация отечественной системы образования. То, что манифест опубликовала "Новая газета", – тут, как говорится, рука руку моет, это очень показательно. Одна тусовка,

– считает Михаил Богданов.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА NOVAYAGAZETA.RU

Скептичен в отношении идей манифеста и кандидат исторических наук, публицист Александр Чаусов:

Что касается всяческих манифестов и "авторитарности" системы образования, я могу сказать следующее. Если в вузе нет определённой иерархии, если педагог не является авторитетом для студентов, если его не уважают, а где-то даже и побаиваются, то такой педагог не сможет ничему научить. Студенты просто не будут его воспринимать как авторитетный источник знаний. А следовательно, и знания, которые он даёт, будут считать совершенно неважными. Вот и вся любовь, как говорится. И все эти разговоры про то, что учитель должен "вызвать живой интерес к дисциплине" у детей – это, простите, разговоры в пользу бедных. Потому что этот живой интерес может быть вызван только в том случае, если педагог авторитетен для этих самых детей. Это самый первый шаг на пути к "живому интересу".

Важный момент, по мнению эксперта, – элементарная дисциплина в школьном классе или студенческой аудитории. Если в аудитории стоит ор, а педагог не имеет права повысить голос и успокоить учеников, то какой бы он там "живой интерес" ни вызывал, его в самом буквальном смысле не услышат.

Но Адамского всё, что связано с глобализмом и его активными лоббистами, явно приводит в восторг. Например, Ярослава Кузьминова – бывшего ректора, а ныне научного руководителя Высшей школы экономики, превратившего этот вуз в инкубатор системной оппозиции, – Александр Изотович называет своим товарищем, "настоящим героем" и живо расписывает его "подвиги" на ниве создания постсоветского высшего образования, среди которых – отказ отчислять протестующих либералов и всемерная поддержка, оказанная Егору Жукову, фигуранту "Московского дела" о массовых беспорядках в 2019 году.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА VOGAZETA.RU

О реальных "заслугах" господина Кузьминова в деле разрушения классического русского образования и продавливания западных "рецептов" в реформировании отечественного просвещения, а также о связи научного руководителя Высшей школы экономики с одиозным американским "филантропом" Джорджем Соросом Первый русский телеканал Царьград делал отдельное расследование. Публичное манифестирование своих дружеских отношений с Кузьминовым – ещё один характерный штрих к портрету Александра Адамского.

Русофобия за государственный счёт?

18 марта 2014 года "Радио Свобода"* опубликовало у себя на портале перепечатку из газеты "Вести образования", где научный руководитель "Эврики" резко обрушился на власть предержащих (и, кстати, деньги Адамскому дающих) за решение о воссоединении Крыма с Россией.

Все, кто сегодня принимает решения в России, учились в школе и проходили историю, теперь слепо, бездумно втягивают мир в новую войну. Ни следа рефлексии, анализа, обобщения, внутреннего плана действий, способности понимания ситуации, постановки задачи, поиска средств решения задачи, формирования системы оценки результата действия – вместо этого тупое втягивание двух народов в слепую вражду и кровопролитие. С другой стороны – уровень образования нации: позволить себя оболванить, подчиниться истерии и слепо верить пропаганде. Это, помимо всего прочего, приговор системе образования: чему же люди учились и чему научились?

– сокрушался Адамский на страницах собственной газеты.

Кто прав, а кто виноват, для получателя государственных заказов очевидно. По его мнению, конфликт с Украиной разожгли не страны Запада, спонсировавшие государственный переворот в Киеве, или оголтелые бандеровские шовинисты, свергнувшие легитимную власть вооружённым путём, а сама Россия. Вернее – наши власти ("безумные авантюристы", по определению Адамского). И теперь перед "друзьями и братьями" с Украины отвечать за них стыдно:

Война уже началась в наших головах и в наших душах. Мы уже не знаем, что отвечать нашим друзьям и братьям из Украины, для которых мы часть враждующей стороны. Мы все, а не только власть. И нам всем придётся отвечать за безумие авантюристов, подталкивающих сегодня Россию к вооружённому конфликту.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ SVOBODA.ORG*

Местные либералы в любом конфликте, в любой войне, в любом противостоянии будут на стороне врагов России. Это дано замечено. И точно так же они, будучи глобалистами и приверженцами нового американского порядка, в любом конфликте с участием США будут на стороне мирового гегемона – своего духовного покровителя. В той же статье автор вспоминает историю, причём выворачивает её под совершенно русофобским (и характерным) углом:

Судьба сама даёт знаки, подсказывает: в 1914-м всё начиналось примерно так же – вступились за братьев-славян, в результате потеряли страну и миллионы людей. И в 39-м присоединили Западную Украину и Белоруссию. И в 56-м, и в 68-м "несли свободу братским народам". И в 79-м вошли в Афганистан, по официальной версии, "за несколько часов до того как туда вошли войска НАТО". И в 90-х посылали солдат на смерть в Чечню, бездумно и жестоко.

Необходимость защиты сербов от австро-венгерской агрессии, спасения западных белорусов и западных украинцев от польской и гитлеровской оккупации, разгрома банд международных террористов на Северном Кавказе вызывает у Адамского большие сомнения. Зато сомнений в правомерности американской агрессии в Ираке Александр Изотович не испытывал. В 2003 году в газете "Первое сентября" он выступил с самыми нелестными характеристиками в адрес жертвы нападения – баасистского Ирака. Саддам Хусейн, согласно оценкам педагога Адамского, "опасный" и "коварный" диктатор, угрожающий человечеству. Видимо, театральное представление, устроенное госсекретарём США Колином Пауэллом в ООН, с сотрясанием пробиркой отмело у либерала всякие сомнения:

После 11 сентября стало очевидно, что угроза миру не столько в террористах-одиночках, сколько в их союзе с государствами-террористами. С режимами, которые, с одной стороны, участвуют в мировом правопорядке, пользуются всеми атрибутами государственных контактов, а с другой – готовы в любой момент пренебречь всеми условностями западной демократии и нанести сокрушительный удар, правда, не своими силами, а руками фанатиков-одиночек… Эта война может спасти тысячи, а то и миллионы жизней людей – она не даст повториться 11 сентября. Эта война может унести тысячи, а то и миллионы жизней, если упрямый и жестокий фанатик пошлёт на смерть свой народ ради собственного спасения...

Стоит ли говорить о том, что нынешние события на Украине оцениваются Адамским по типичным либеральным шаблонам? В данном случае мы не услышим из его уст про "упрямого и жестокого фанатика", который посылает на смерть украинцев ради спасения собственной власти. Не услышим про угрозу распространения ядерного оружия, несмотря на публичные заявления Зеленского о планах денонсации Будапештского меморандума. Не услышим про "государство-террорист", хотя о террористической активности украинских спецслужб на территории Крыма и в Донбассе знают все. Как говорится, "это другое". Вместо реальной оценки режима Зеленского – скорбь по тому, что Украина подвергается бомбовым ударам. Скорби по разрываемому на части восемь лет Донбассу при этом отмечено не было.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ АЛЕКСАНДРА АДАМСКОГО В FACEBOOK**,

При этом на своей странице в Facebook** глава АНО "Эврика" призывает всерьёз относиться к угрозе фашизма. Дескать, фашизм нельзя победить единожды навсегда, его нужно уничтожать каждое поколение. "Иначе станут вечными и Холокост, и газовые печи". И, судя по всему, Адамский метит отнюдь не в государство, которое на официальном уровне чествует Степана Бандеру, Романа Шухевича и прочее коллаборантское отребье.

А вот любовь к Родине, по мнению руководителя "Эврики" – в принципе явление вредоносное.

Понимание патриотизма как сражения за благополучие и счастье только моего государства, только моей страны, только моей нации не приведет к счастью, не приведет к благополучию, не приведет к выживанию… Не нужно, нельзя любить государство… Поэтому я не хотел бы воспитывать патриота, не хотел бы становиться патриотом по отношению к государствам,

– заявлял Адамский в интервью американской пропагандистской радиостанции "Свобода"*.

"А золотые купола кому-то чёрный глаз слепили…"

Особые счёты у Адамского с Русской Православной Церковью. Когда шли дискуссии по поводу внедрения в школьное образование "Основ православной культуры", Александр Изотович грудью вставал на защиту "светского характера" школы. Удивительно, как те, кто преклоняется перед Западом и клянёт коммунистов, чаще всего предпочитают ориентироваться не на США и страны Европы, где церкви финансируются государством (в той же Дании или Австрии) и религиозная компонента присутствует в образовательной системе, а на самые кровожадные ленинские декреты и погромную антицерковную политику большевиков.

Объединившись с академиком РАН Александром Чубарьяном, Александр Адамский выступил против введения ОПК и попытался пролоббировать полностью выхолощенный культурологический предмет "Религии мира", чтобы русские дети получали "равное" представление о православии, индуизме, синтоизме, шаманизме и прочих верованиях, как будто бы историю России можно отделить от истории Русской Православной Церкви или понять русскую культуру в отрыве от православия.

Позиция членов Общественного совета при Минобрнауки совершенно неправовая и является верхом циничного беззакония. В нашей стране есть разные мировоззренческие группы, и государство обязано учесть их различия, а не пытаться изменить их под одну гребёнку. Родители лучше, чем господин Адамский, знают, чему учить их детей,

– заявлял по данному поводу в 2007 году ныне покойный протоиерей Всеволод Чаплин.

Свои же религиозные взгляды лидер "эврикианцев" описывает как агностицизм. Однако неприязнь к православной вере сквозит чуть ли не в каждом его интервью. В очередной раз выступая на столь полюбившемся ему "Радио Свобода"*, Адамский назвал Церковь "такой же бюрократической системой, как и другие институты", а представителей священства обвинил в "ожесточённости" и чуть ли не призывах к массовым расправам над инакомыслящими.

Вольно или невольно, "реформатор" ещё в начале 2000-х проговорился о своих подлинных опасениях.

Может быть, деятели церкви хотят показать обществу и власти, что православие в России – это уже больше чем религия? Что влияние церкви на общество перешло какую-то границу и мы вернулись на несколько веков назад? Тогда какую роль во всём этом играет школа? Лаборатории, экспериментальной площадки? И если эксперимент будет успешным, на какую ещё область нашей жизни распространится влияние православия? На семью, науку, искусство, экономику? И горе тем, кто с этим не согласен?

– содрогался от одной только мысли о торжестве православия в обществе Адамский.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА PS.1SEPT.RU

Действительно, возвращение традиционных ценностей – то, что похоронит реализацию глобалистского проекта в России со всеми "прелестями" вроде содомитских шествий, смены пола или астрономическими цифрами абортов. В такой стране места господам адамским попросту не найдётся, и им придётся либо смириться с этим, либо "релоцироваться" в Тбилиси или Ригу. Если пустят.

Что с того?

С большим сожалением мы вынуждены в очередной раз констатировать: несмотря на тяжелейшую внешнеполитическую обстановку и колоссальное давление со стороны коллективного Запада, важнейшими, стратегическими сферами в нашей стране – например, образованием – продолжают рулить адепты американского мироустройства. А русское государство не просто терпит их, но и позволяет зарабатывать огромные деньги.

Русская школа сейчас пытается преодолеть вассальную зависимость от Запада. Это сложный путь, требующий комплексного подхода. Но Адамский и его единомышленники из среды старых либералов явно тормозят процесс формирования суверенной системы образования в России, суверенной школы, свободной от вестернизаторского догматизма. Школы, основанной на многолетней традиции имперского и советского образования, на деле, а не в "теории" доказавшей свою эффективность. Они продолжают играть роль мозгового центра, идеологической фабрики мысли. А рыба, как известно, гниёт с головы…

* Решением Министерства юстиции России признано иностранным агентом

** Корпорация Meta (и её продукты Facebook, Instagram) признаны в России экстремистскими и запрещены

ДЗЕНТЕЛЕГРАМ Подписывайтесь на наши каналыи первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня.