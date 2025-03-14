Нужны ли ребенку весной витамины?

«В настоящее время съестного изобилия массовых авитаминозов не бывает, — уверен педиатр Федор Катасонов. — Практически все необходимые витамины (а нужны они в крошечных количествах) мы получаем с пищей. Поэтому если нет отягчающих обстоятельств (например, болезней внутренних органов или веганской диеты), до авитаминоза дойти практически невозможно. Диета наша не зависит от времени года, поэтому понятие «весенний авитаминоз» тем более архаично. Единственный витамин, которого большинству из нас не хватает, и особенно после зимы — это витамин D, который нужно добавлять в пищу во все сезоны, когда нет солнца. Поливитаминные добавки не только бесполезны — они могут нанести вред, поэтому их применение не рекомендуется. В случае если врач выявляет признаки какого-то гиповитаминоза, назначается конкретный витамин, которого не хватает, в лечебной дозе».