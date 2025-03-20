Маффины - очень популярный вид выпечки в наше скоростное время.

Любая хозяйка может очень быстро приготовить маффины, имея в арсенале проверенный рецепт теста и формочки. У меня имеется и то, и другое.

Маффины с колбасой и сыром - палочка-выручалочка для меня. Маффины готовятся очень быстро и просто, из продуктов, которые практически всегда имеются в холодильнике, получаются очень сытными, красивыми в разрезе, румяными снаружи и очень вкусными. Безусловно, от того, какие сорта колбасы и сыра вы будете использовать, будет зависеть и вкус маффинов в целом.

Я готовлю маффины с колбасой и сыром к праздничному столу и подаю их в качестве горячей закуски. Очень хороши такие маффины для перекуса или к завтраку.

Итак, подготовим все продукты.

Фото 1

Приготовим тесто для маффинов. Для этого в миске взобьем венчиком яйца, добавив щепотку соли.

Фото 2

Растопим сливочное масло в микроволновой печи и добавим масло к яйцам, вольем молоко и хорошо перемешаем все жидкие ингредиенты.

Фото 3

В миске бОльшего размера смешиваем муку и разрыхлитель теста.

Фото 4

Добавляем к муке жидкие ингредиенты и хорошо вымешиваем тесто.

Фото 5

По консистенции тесто получается как густая сметана.

Фото 6

Нарезаем колбасу небольшими кусочками.

Фото 7

Две трети сыра нарезаем кубиком, одну часть сыра натираем на средней терке.

Фото 8

Выкладываем в тесто для маффинов нарезанные колбасу и сыр. Зелень петрушки и укропа также нарезаем очень мелко и добавляем к остальным ингредиентам.

ВАЖНО: из личного опыта скажу, что добавлять соль в тесто не стоит, поскольку обычно сыр и колбаса уже соленые.

Фото 9

При помощи ложки выкладываем тесто порционно в формы. Следует заполнить две трети формы по высоте, поскольку в процессе выпекания маффины увеличатся в размере. Отправляем форму с маффинами в духовку, разогретую до 170 градусов С, на 25-30 минут.

Фото 10

Готовые маффины достаем из духовки, даем им остыть немного в форме и затем легко достаем их из формы.

Фото 11

Подаем маффины с колбасой и сыром горячими к чаю-кофе, в качестве перекуса, а детям - с молоком к завтраку.

Приятного аппетита!

Фото 12