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Маффины с колбасой и сыром

Ингредиенты

Колбаса копченая - 50 г

Колбаса вареная - 50 г

Сыр твердый - 100 г

Мука - 300 г

Яйца куриные - 3 шт.

Сливочное масло - 100 г

Разрыхлитель теста - 2 ч.л.

Молоко - 150 мл

Соль - по вкусу

Зелень петрушки и укропа - 10 г

  • 293 кКал
  • 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Маффины - очень популярный вид выпечки в наше скоростное время.

Любая хозяйка может очень быстро приготовить маффины, имея в арсенале проверенный рецепт теста и формочки. У меня имеется и то, и другое.

 

Маффины с колбасой и сыром - палочка-выручалочка для меня. Маффины готовятся очень быстро и просто, из продуктов, которые практически всегда имеются в холодильнике, получаются очень сытными, красивыми в разрезе, румяными снаружи и очень вкусными. Безусловно, от того, какие сорта колбасы и сыра вы будете использовать, будет зависеть и вкус маффинов в целом.

 

Я готовлю маффины с колбасой и сыром к праздничному столу и подаю их в качестве горячей закуски. Очень хороши такие маффины для перекуса или к завтраку.

 

Итак, подготовим все продукты.

 

Ингредиенты для маффинов с колбасой и сыром
Фото 1

 

 

Приготовим тесто для маффинов. Для этого в миске взобьем венчиком яйца, добавив щепотку соли.

 

Взбить яйца с солью
Фото 2

 

 

Растопим сливочное масло в микроволновой печи и добавим масло к яйцам, вольем молоко и хорошо перемешаем все жидкие ингредиенты.

 

Влить масло и молоко
Фото 3

 

 

В миске бОльшего размера смешиваем муку и разрыхлитель теста.

 

Смешать муку с разрыхлителем
Фото 4

 

 

Добавляем к муке жидкие ингредиенты и хорошо вымешиваем тесто.

 

Соединить жидкую и сухую смеси
Фото 5

 

 

По консистенции тесто получается как густая сметана.

 

Размешать тесто
Фото 6

 

 

Нарезаем колбасу небольшими кусочками.

 

Порезать колбасу
Фото 7

 

 

Две трети сыра нарезаем кубиком, одну часть сыра натираем на средней терке.

 

Сыр потереть и порезать
Фото 8

 

 

Выкладываем в тесто для маффинов нарезанные колбасу и сыр. Зелень петрушки и укропа также нарезаем очень мелко и добавляем к остальным ингредиентам.

 

ВАЖНО: из личного опыта скажу, что добавлять соль в тесто не стоит, поскольку обычно сыр и колбаса уже соленые.

 

Положить в тесто колбасу, сыр и зелень
Фото 9

 

 

При помощи ложки выкладываем тесто порционно в формы. Следует заполнить две трети формы по высоте, поскольку в процессе выпекания маффины увеличатся в размере. Отправляем форму с маффинами в духовку, разогретую до 170 градусов С, на 25-30 минут.

 

Разложить тесто по формочкам
Фото 10

 

 

Готовые маффины достаем из духовки, даем им остыть немного в форме и затем легко достаем их из формы.

 

Фото маффинов с колбасой и сыром
Фото 11

 

 

Подаем маффины с колбасой и сыром горячими к чаю-кофе, в качестве перекуса, а детям - с молоком к завтраку.

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт маффинов с колбасой и сыром
Фото 12

 

 

 

Готовые маффины с колбасой и сыром
Фото 13

 

 

Маффины с колбасой и сыром, рецепт с фото
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