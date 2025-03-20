Ингредиенты
Колбаса копченая - 50 г
Колбаса вареная - 50 г
Сыр твердый - 100 г
Мука - 300 г
Яйца куриные - 3 шт.
Сливочное масло - 100 г
Разрыхлитель теста - 2 ч.л.
Молоко - 150 мл
Соль - по вкусу
Зелень петрушки и укропа - 10 г
- 293 кКал
- 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Маффины - очень популярный вид выпечки в наше скоростное время.
Маффины с колбасой и сыром - палочка-выручалочка для меня. Маффины готовятся очень быстро и просто, из продуктов, которые практически всегда имеются в холодильнике, получаются очень сытными, красивыми в разрезе, румяными снаружи и очень вкусными. Безусловно, от того, какие сорта колбасы и сыра вы будете использовать, будет зависеть и вкус маффинов в целом.
Я готовлю маффины с колбасой и сыром к праздничному столу и подаю их в качестве горячей закуски. Очень хороши такие маффины для перекуса или к завтраку.
Итак, подготовим все продукты.
Приготовим тесто для маффинов. Для этого в миске взобьем венчиком яйца, добавив щепотку соли.
Растопим сливочное масло в микроволновой печи и добавим масло к яйцам, вольем молоко и хорошо перемешаем все жидкие ингредиенты.
В миске бОльшего размера смешиваем муку и разрыхлитель теста.
Добавляем к муке жидкие ингредиенты и хорошо вымешиваем тесто.
По консистенции тесто получается как густая сметана.
Нарезаем колбасу небольшими кусочками.
Две трети сыра нарезаем кубиком, одну часть сыра натираем на средней терке.
Выкладываем в тесто для маффинов нарезанные колбасу и сыр. Зелень петрушки и укропа также нарезаем очень мелко и добавляем к остальным ингредиентам.
ВАЖНО: из личного опыта скажу, что добавлять соль в тесто не стоит, поскольку обычно сыр и колбаса уже соленые.
При помощи ложки выкладываем тесто порционно в формы. Следует заполнить две трети формы по высоте, поскольку в процессе выпекания маффины увеличатся в размере. Отправляем форму с маффинами в духовку, разогретую до 170 градусов С, на 25-30 минут.
Готовые маффины достаем из духовки, даем им остыть немного в форме и затем легко достаем их из формы.
Подаем маффины с колбасой и сыром горячими к чаю-кофе, в качестве перекуса, а детям - с молоком к завтраку.
Приятного аппетита!
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