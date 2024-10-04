Национальный календарь прививок для детей в России

— Этап разработки вакцины проходит двойное слепое рандомизированное исследование. Это говорит о самой высокой степени доказательства эффективности вакцинации. Вокруг этой темы есть много мифов. Один из них — связь вакцинации и аутизма. В ходе многочисленных исследований она не выявлена. Родителей также часто беспокоит содержание консервантов в вакцинах. Эти добавки в минимальных дозах есть и в других лекарственных препаратах, они совершенно безопасны для организма.