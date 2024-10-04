Национальный календарь прививок для детей в России

Большую часть основных прививок ребенку делают в первые 12 месяцев жизни, когда его организм особенно уязвим перед инфекциями. Все рекомендации собраны в календаре прививок для детей. Давайте вместе с экспертом разберемся, какие прививки нужно сделать до 18 лет, и чем опасен отказ от вакцинации.
Что такое национальный календарь прививок
Это официальный график, в котором указано, в каком возрасте, от каких болезней и как часто делать прививки детям. Там же есть противопоказания для вакцинации. Все прививки можно сделать бесплатно по полису ОМС. Национальный календарь прописан в приказе Министерства Здравоохранения № 1122н (1). Расскажем о нем подробнее.
Приказ 1122н
Принят 6 декабря 2021 года, в нем прописаны:
- график вакцинации против тяжелых болезней;
- прививки по эпидемиологическим показаниям — защита от заболеваний, распространенных в конкретном регионе;
- правила проведения вакцинации.
От чего вакцинируют детей: список обязательных прививок
Министерство здравоохранения рекомендует обязательно сделать прививки от 12 болезней (1):
Календарь профилактических прививок
Вакцинацию от некоторых болезней проводят не один раз. Подробные рекомендации для каждого возраста указаны в таблицах.
График прививок для детей с рождения до года в таблице
Первую вакцинацию детям делают практически сразу после рождения, если нет противопоказаний. Затем — с определенной периодичностью.
|Возраст
|От каких болезней вакцинируют
|Первые 24 часа
|Вирусный гепатит B
|3—7 день
|Туберкулез (БЦЖ)
|1 месяц
|Вирусный гепатит B (повторно)
|2 месяца
|Вирусный гепатит B (третья прививка)
Пневмококковая инфекция
|3 месяца
|Дифтерия, коклюш, столбняк (одна прививка)
Полиомиелит
Гемофильная инфекция типа b — для детей из группы риска
|4,5 месяца
|Дифтерия, коклюш, столбняк (повторно, одна прививка)
Полиомиелит (повторно)
Пневмококковая инфекция (повторно)
Гемофильная инфекция типа b — для детей из группы риска (повторно)
|6 месяцев
|Дифтерия, коклюш, столбняк (третья вакцинация, одна прививка)
Полиомиелит (третья вакцинация)
Гепатит B (третья вакцинация)
Гемофильная инфекция типа b — для детей из группы риска (третья вакцинация)
|С 6 месяцев
|Ежегодная вакцинация от гриппа
|12 месяцев
|Корь, краснуха, эпидемический паротит
Гепатит B — для детей из группы риска (четвертая вакцинация) (1)
График прививок для детей от года до 18 лет в таблице
Начиная с полуторагодовалого возраста интервалы между прививками увеличиваются (подробнее — в таблице). При этом важно учитывать, что если дети и подростки своевременно не прошли первичную вакцинацию против кори или гепатита B, ее проводят и после 18 лет.
|Возраст
|От каких болезней вакцинируют
|15 месяцев
|Пневмококковая инфекция (ревакцинация)
|18 месяцев
|Ревакцинация:
полиомиелит;
дифтерия, коклюш, столбняк;
гемофильная инфекция типа b — для детей из группы риска
|20 месяцев
|Полиомиелит (вторая ревакцинация)
|6 лет
|Корь, краснуха, эпидемический паротит (ревакцинация)
|6—7 лет
|Дифтерия, столбняк (вторая ревакцинация);
туберкулез (ревакцинация)
|14 лет
|Третья ревакцинация: полиомиелит, дифтерия, столбняк
|От 1 года до 18 лет
|Для ранее непривитых детей — гепатит B (вакцинация)
Для непривитых и неболевших — краснуха (вакцинация и ревакцинация)
|С 1 по 11 класс
|Ежегодная вакцинация от гриппа (1)
Если произошло отставание от национального календаря, педиатр составляет для ребенка индивидуальный план вакцинации.
Профилактические прививки, которые не входят в национальный календарь
Такие прививки не входят в национальный календарь, но педиатры рекомендуют сделать их. Это защита от:
- ротавируса;
- менингококка;
- ветрянки;
- клещевого вирусного энцефалита;
- гепатита A;
- папилломавирусной инфекции;
- коклюша (дополнительная ревакцинация).
Важно: перед любой прививкой обязательно проконсультируйтесь с педиатром!
Чем опасен отказ от вакцинации детей
Вакцинация — лучшая профилактика большинства инфекционных заболеваний. Родители имеют право самостоятельно решать, делать ли ребенку прививку или нет. Но важно знать о возможных последствиях отказа от вакцинации.
Чем младше ребенок, тем сложнее его организму переносить болезни, поэтому первые прививки делают еще в роддоме (если нет противопоказаний). Инфекционные заболевания опасны не только сами по себе — они могут вызвать тяжелые осложнения, которые оставят след на всю жизнь. Национальный календарь прививок разработан так, чтобы максимально защитить детей от опасных инфекций.
Вакцины защищают от болезни не только конкретного ребенка, они снижают уровень заболеваемости в стране и мире в целом. Благодаря прививкам человечество победило оспу и контролирует опасные болезни: дифтерию, корь, туберкулез. Вакцинация минимум 95% населения предупреждает вспышки опасных заболеваний. Если этот показатель снижается до 80—90%, может возникнуть эпидемия.
В каких случаях вакцинацию проводить нельзя
Противопоказания к вакцинации указаны в рекомендациях Минздрава. Они бывают абсолютными и относительными (2).
Абсолютные противопоказания
- Постоянный запрет на вакцинацию из-за индивидуальных особенностей:
- тяжелая реакция на предыдущую прививку;
- иммунодефицит, злокачественные опухоли — для живых вакцин;
- вес менее 2 кг при рождении, ВИЧ — для БЦЖ;
- прогрессирующие болезни нервной системы — для прививки от коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС);
- индивидуальная непереносимость компонентов вакцины.
Относительные противопоказания
Это временные ограничения, при которых прививку откладывают по решению врача:
- различные заболевания в острой форме (вакцинацию проводят после нормализации состояния ребенка);
- недавняя хирургическая операция или переливание крови.
Рекомендации родителям перед вакцинацией детей
Перед прививкой родители подписывают письменное согласие на медицинское вмешательство. Важно правильно подготовиться к процедуре, чтобы снизить вероятность возможных побочных эффектов.
1. Проконсультируйтесь с педиатром
Врач осмотрит ребенка и спросит, какие болезни он переносил в последнее время. Если у ребенка есть склонность к аллергии и непереносимости лекарств или пищевых продуктов, родители обязательно должны о ней рассказать педиатру. Можно также спросить его о возможных побочных эффектах прививки.
2. Не меняйте рацион ребенка
Эта рекомендация особенно касается детей-аллергиков. За неделю до вакцинации не вводите в меню новые продукты.
3. Не посещайте людных мест
За три дня до вакцинации желательно не ходить в торговые центры, на детские площадки и другие места с большим скоплением людей.
Отзывы врача
Айгуль Адельмурзина, педиатр, неонатолог, детский гастроэнтеролог напоминает родителям:
— Этап разработки вакцины проходит двойное слепое рандомизированное исследование. Это говорит о самой высокой степени доказательства эффективности вакцинации. Вокруг этой темы есть много мифов. Один из них — связь вакцинации и аутизма. В ходе многочисленных исследований она не выявлена. Родителей также часто беспокоит содержание консервантов в вакцинах. Эти добавки в минимальных дозах есть и в других лекарственных препаратах, они совершенно безопасны для организма.
Вопросы и ответы
На популярные вопросы о вакцинации отвечает педиатр и неонатолог Айгуль Адельмурзина.
Можно ли из-за прививки заболеть той болезнью, против которой она сделана?
Нет, это невозможно. Есть вид живых вакцин, в которых присутствует вирус, но он очень ослаблен и не сможет вызвать заболевание.
Почему некоторые прививки есть в календаре обязательной вакцинации, а других нет?
В национальный календарь внесены прививки от опасных инфекций, которые могут стать причиной инвалидности и даже летального исхода. Создание или закупку таких вакцин финансирует государство, они бесплатны.
Что делать, если потерял сертификат о прививках?
Все отметки о прививках заносятся в электронную карту пациента. Нужно обратиться в медицинское учреждение, в котором вы проходили вакцинацию, для восстановления сертификата.
1. Приложение №1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122н.
2. Медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок препаратами национального календаря прививок.
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