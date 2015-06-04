Трудоустройство подростка: о чем нужно знать родителям

Порядочный работодатель не возьмет на работу несовершеннолетнего, не получив согласия родителей. Если такого разрешения нет, то прием на работу будет считаться незаконным. Вправе ли родители запрещать ребенку подработку, почему работодатели притесняют молодежь, какое производство считается вредным для подростков? На эти вопросы ответила юрист Анна Тарасенкова.





Когда родители против

Как показывает практика, письменное разрешение на работу часто провоцирует жестокий конфликт отцов и детей. Родители часто задают такой вопрос: «Мой сын (или дочь) – подросток. Он помешан на компьютерах, нашел работу системщиком. Я против, ведь работа вредная, а у него и так полно хронических заболеваний. Могу ли я запретить ему трудоустроиться?»

Безусловно, можете. Только послушаются ли вас?

Не исключен вариант того, что если вы не дадите согласия на трудоустройство ребенка, то он все равно пойдет работать, только уже неофициально: без трудового договора и социальных гарантий.