Трудоустройство подростка: о чем нужно знать родителям

Анна Тарасенкова
Когда родители против
Как показывает практика, письменное разрешение на работу часто провоцирует жестокий конфликт отцов и детей. Родители часто задают такой вопрос: «Мой сын (или дочь) – подросток. Он помешан на компьютерах, нашел работу системщиком. Я против, ведь работа вредная, а у него и так полно хронических заболеваний. Могу ли я запретить ему трудоустроиться?»
Безусловно, можете. Только послушаются ли вас?
Не исключен вариант того, что если вы не дадите согласия на трудоустройство ребенка, то он все равно пойдет работать, только уже неофициально: без трудового договора и социальных гарантий.
Велик риск, что подросток попадет к недобросовестному работодателю, который не будет своевременно платить зарплату и не позаботится о правильной организации рабочего пространства. Часто работодатели, взяв на работу ребенка, считают, что на этом их обязанности ограничиваются. При этом они даже не думают начислять молодому сотруднику зарплату, мотивируя тем, что приняли его в качестве стажера.
На какую работу не возьмут подростка
По законодательству, запрещается применение труда несовершеннолетних до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Также подростков нельзя задействовать на подземных работах, в злачных местах (казино, кабаре), в торговле спиртным и табаком.
Кроме того, несовершеннолетних не принимают на работу, связанную с подъемом-перемещением тяжестей, если груз превышает предельные нормы. Точный перечень запрещенных для детей работ указан в постановлении Правительства от 25.02.2000 № 163 (с изменениями и поправками от 20.06.2011).
Кстати, согласно документу, работа за компьютером не может быть признана вредной по умолчанию. Четко определить степень опасности производства позволит только аттестация рабочих мест труда.
Не нарушайте права ребенка
Матери и отцы, которые безосновательно запрещают подростку работать, злоупотребляют своими родительскими правами. По закону, ребенок, которого притесняют, может обратиться за защитой в органы опеки, попечительства или в суд (если подростку уже исполнилось 14 лет, ст. 56 СК РФ).
В этом случае от родителей потребуют доказательств того, что их чадо не способно выполнять работу. Так, нужно будет представить результаты медицинских исследований, доказать, что у ребенка слабое здоровье и работа ему противопоказана.
Нередко обиженные подростки настаивали на признании себя полностью дееспособными. Самые отчаянные регистрировали брак (нередко – фиктивный). Отмечу юридический нюанс: при расторжении брака дееспособность сохраняется.
Также подростки, которым запрещают трудиться, могут делать это тайно, обманывая родителей.
Мой совет родителям: не запрещайте ребенку трудоустраиваться. Если он демонстрирует готовность к труду и дальнейшему саморазвитию, это не повод для конфликтов. Поддержите чадо, направьте его в нужное русло ценными советами. Чем спокойнее и объективнее вы будете, тем выше шанс, что ребенок к вам прислушается.
Полезная информация: образец родительского разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего
«Я, (Ф. И. О., паспортные данные, адрес по месту регистрации), настоящим подтверждаю свое согласие на заключение трудового договора между моим сыном (дочерью) (Ф. И. О., дата рождения, паспортные данные, адрес по месту регистрации) и (наименование организации работодателя) на выполнение работ в должности (указать, в какой). Копия свидетельства о рождении прилагается. Дата, подпись родителя».
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