Один в квартире: когда ребенка можно оставить дома без присмотра, и как это организовать?

Универсального возраста, с которого ребенок уже может оставаться в одиночестве – не существует.

Многие мамочки задаются вопросом, со сколькиx лет можно оставлять маленького ребенка дома в одиночестве. Вопрос этот особенно актуален сейчас, когда в большинстве семей работают оба родителя, а значит, маме необходимо приступать к своим обязанностям не только дома. Новости СМИ2

Возрастные ограничения

Универсального возраста, с которого ребенок уже может оставаться в одиночестве – не существует. Все зависит от конкретного малыша. За некоторых детей можно не бояться уже в 4-5-6 лет, а другие и в 8 остаются несамостоятельными. Анализируйте поведение своего ребенка и делайте выводы сами.

Не стоит забывать и о соседях.

Некоторые личности могут быть чрезмерно озабочены вашими делами и негодовать из-за того, что малыш дома один. Они вполне могут обратиться в органы опеки. Конечно, вас вряд ли лишат родительских прав, но даже проверка отнимет немало нервов. Кстати, в некоторых штатах США, детей до 8 лет нельзя оставлять одних по закону.

Подготовительные мероприятия

Прежде, чем оставить малыша одного дома на срок больше, чем требуется, чтобы вынести мусор, вам нужно провести несколько подготовительных разговоров и приучить его к одиночеству. Внимательно проверьте, что все пункты пройдены успешно.

● Научите свое чадо оставаться в комнате в одиночестве, самостоятельно играть и находить себе безопасное занятие. Если у вас однокомнатная квартира, уйдите на кухню или в ванную. Ребенок не хочет играть самостоятельно? Вы практически гарантированно столкнетесь с проблемами, когда решите оставить его дома.

● Позанимайтесь с телефоном и удостоверьтесь, что ваш ребенок знает, как позвонить вам и ближайшим родственникам. Если возможно, настройте функцию быстрого набора или голосового набора.

● Проговорите правила безопасности и убедитесь, что чадо их хорошо запомнило. Среди них должен быть запрет открывать дверь кому-либо. Объясните ребенку, что, пока он один дома, у всех, кто может приходить, есть ключи, и они сами откроют дверь. Остальным придется ждать вас, даже если это друзья, которых ребенок знает.

● Научите ребенка обслуживать себя на минимальном уровне. Он должен знать, где стоит вода, что можно взять перекусить и так далее.

Чем занять ребенка, пока он один

Если все предыдущие пункты выполнены, можно начинать приучать своего ребенка оставаться дома без вашего присмотра. Не стоит сразу уходить на весь день. Начните с получасового интервала и потихоньку увеличивайте время. Каждый раз, отправляясь по делам, договаривайтесь с малышом, на сколько времени вы уйдете, когда вернетесь, и чем он будет заниматься. Никогда не опаздывайте. Если что-то вас задерживает – позвоните и предупредите об этом.

Дети, оставаясь без родителей, часто начинают делать то, что обычно запрещается. Поэтому важно не только проверить, что ничего опасного в доме нет, но и придумать малышу интересное занятие. Например:

● рисование, раскраски, чтение новой книжки (если ребенок уже умеет читать). Также можно подобрать интересные журналы или комиксы. Выбирайте, что вашему чаду больше по душе;

● просмотр мультиков. Даже если вы не очень одобряете мультфильмы и тот факт, что ребенок будет смотреть телевизор, это занятие отлично убережет малыша от лишней любознательности и попыток сделать то, что делать категорически нельзя. Главное – заранее скачайте или купите мультик (детский фильм), не надо просто включать детский канал, там далеко не всегда показывают хорошие вещи;

● моделирование или паззлы (в том числе объемные). Они занимают много времени и довольно увлекательны. Если ваш ребенок уже умеет играть с такими головоломками, то вам стоит предложить их ему на время отсутствия;

● компьютерные игры. За компьютером время летит незаметно даже для взрослых, что уж говорить о детях. Поставьте несколько обучающих программ, или предложите малышу онлайн-флешки. Например, на сайте multoigri.ru есть разделы и для девочек, и для мальчиков, и просто тематические – на любой вкус.

Некоторые считают, что оставлять ребенка одного нельзя даже в 6-7 лет, но это заблуждение. Чем раньше малыш привыкнет к самостоятельности, тем лучше. Сегодня существует не только множество увлекательных занятий, но и огромное количество технических средств, которые помогут обеспечить безопасность вашего малыша. Используйте радионяни или веб-камеры, чтобы быть уверенными в том, что дома ничего не случилось, и смело отправляйтесь по своим делам.