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Час прогулки в день и отдых без ТВ. Что делать, чтобы школьник реже болел

Как часто необходимо проветривать помещение, почему нельзя отдыхать у телевизора и как стрессы подрывают иммунитет ребенка, «АиФ-Черноземье» рассказал врач-педиатр.

Традиционно с началом учебного года и похолоданием дети начинают чаще болеть. По просьбе «АиФ-Черноземье» о том, как защитить ребенка от нежелательных вирусов и какими способами поддерживать его иммунитет, рассказывает врач-педиатр Воронежской городской клинической поликлиники №1 Галина Анцупова.

Необходимо проводить не менее часа-полтора в день в активных прогулках, чтобы у ребенка была физическая нагрузка. Это способствует развитию мышечной массы и поддержанию иммунитета.

Соблюдайте гигиену

«Нужно помнить, что бактерии передаются не только воздушно-капельным путем, но еще и контактным – через грязные руки, волосы, одежду. Поэтому, как только приходим домой с улицы, моем лицо и руки и переодеваемся в домашнюю одежду. Волосы девочки должны быть собраны, чтобы меньше бактерий передавалось».

Проветриваем комнаты

«Обязательно проветривайте помещение. Ребенка нельзя держать постоянно в «тепличных условиях», иначе у него будет снижен иммунитет. Причем кондиционирование и проветривание – это не одно и то же. В дешевых кондиционерах, наоборот, скапливаются вирусы и бактерии. Только благодаря проветриванию в комнате не только не скапливаются инфекции, но и поступает кислород. Если летом форточки открыты постоянно, то зимой стараемся проветривать помещение каждые три-четыре часа. Обязательно нужно открывать окно за полчаса до сна, хотя бы на 10 минут».

Чтобы школьник не ходил на занятия уже утомленным, спать ему нужно не менее девяти часов.

Ежедневные прогулки

«Если с маленькими детьми родители гуляют каждый день и довольно долго, то школьники, чаще всего, проводят на улице недостаточно времени. В основном они живут в режиме «школа, дом и, возможно секции». Но этого мало. Необходимо проводить не менее часа-полтора в день в активных прогулках, чтобы у ребенка была физическая нагрузка. Это способствует развитию мышечной массы и поддержанию иммунитета. Если раньше дети больше времени проводили на улицах, то сегодня все чаще они сидят дома с планшетами и телефонами».

Телевизор не отдых

«Если ребенок израсходовал свою энергию на компьютер или телевизор, то на рост и созревание ее остается намного меньше. Но родители не связывают одно с другим. Многим кажется, что за телевизором ребенок отдыхает. Но это далеко не так. Отдыхать лучше всего активно. Сидеть за компьютером или у телевизора лучше по минимуму. По медицинским показаниям, здоровому ребенку до 12 лет можно пользоваться электронными устройствами 40 минут–час в день, но обязательно с перерывами. После 12 лет – полтора-два часа. Если у ребенка есть проблемы со здоровьем, то о таком времяпровождении лучше забыть совсем».

Правильная осанка

«Периодически толкать ребенка и говорить ему, чтобы он ровненько ходил и сидел, недостаточно. Если ему сказать 20 раз за день: «Держи спину», ребенок поставит барьер и перестанет вас воспринимать. Самое простое упражнение, которое поможет приучить ребенка сидеть прямо – это держать за спиной палку, «продев» ее между рук. Если выполнять систематически, мышцы ребенка привыкнут, и у него выработается рефлекс держать спину прямо».

Семейный пример

«К сожалению, сегодня многие родители заняты зарабатыванием денег, и на воспитание ребенка у них остается мало времени. А ведь дети во всем опираются на личный пример. В семье должно быть понимание физической активности, правильного питания и т.д.»

Сбалансированное питание

«Иммунитет зависит, в первую очередь, от кишечника. Поэтому нельзя злоупотреблять фастфудом и сладостями. Правильное, сбалансированное питание – это залог здоровья. Лучше всего делать упор на приготовленную в домашних условиях пищу, а не замороженную или купленную в магазине. По возможности старайтесь не хранить долго приготовленное блюдо. Чем дольше оно лежит, тем меньше от него пользы».

Меньше стрессов

«Состояние здоровья ребенка зависит и от стрессов. Я всегда советую учителям не запугивать детей. Если дома родители стараются поддержать ребенка, то в школе очень часто говорят: «Не будете учиться на отлично, не сдадите ЕГЭ». Конечно, надо хорошо учиться, но запугивание – это не метод воздействия на ребенка. В школе и в семье не должно быть эмоционального давления на ребенка. Отношения должны быть доверительными с самого юного возраста».

Лекарственная терапия

«Один из методов профилактики простудных заболеваний – это лекарственная терапия. Это могут быть поливитамины (особенно группы B и C), противовирусные препараты, которые используются не только для лечения, но и для профилактики, а также лекарства, влияющие на иммунную систему».

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