Отношения с подростком: реальные проблемы и поводы для недовольства

У вас в семье... подросток? Это не страшно. Главное — спокойствие.

Наверное, каждая мама и каждый папа задавали себе вопрос: "Что делать, если мы недовольны своим подростком?"

Возможные поводы для недовольства поведением подростка

За поводами для недовольства далеко ходить не надо, проблем хватает. Но если задуматься, то очень многие проблемы можно успешно решить просто-напросто тем, что не считать их проблемами.

Девочка ходит в школу в боевой раскраске индейца на тропе войны. Мне как маме это не нравится. Но, если честно, разве это проблема? Она же меня не заставляет на работу в таком виде ходить. Я могу один раз сказать, что это не в моем вкусе, но портить отношения из-за этого не стоит. Это внешность, это преходящее.

Девочка плохо учится. Если так будет продолжаться, то очень скоро окажется под сомнением ее учеба в университете. Это, безусловно, проблема, которую надо решать.

Мальчик не занимается спортом. Если он ничем не увлекается и целый день играет в компьютер, это проблема. Но если у него есть другие увлечения, и нет проблем со здоровьем, то бог с ним, со спортом.

Девочка не любит читать книжки. Да, жаль. Но это не та проблема, которую надо кидаться решать. К книжкам приучать надо раньше, сейчас остается подавать положительный пример, время от времени что-то подсовывать и надеяться, что когда-нибудь она откроет для себя книги.

Девочка непрерывно ходит в кино и всякий раз с разными мальчиками. По-моему, это проблема мальчиков. По крайней мере, если дело ограничивается кино и поцелуями.

Мальчик не общается с родителями. Сидит в своей комнате, на дверь повесил табличку: "Не входить!". А вы хотите с ним общаться? Тогда это проблема, и решить ее можно.

Я не знаю вас и вашего ребенка, и не мне решать, что для вас проблема, а что нет. Я вас только призываю к тому, чтобы вы разочек посмотрели на своих детей без критических очков, а скорее, через розовые: посмотрите, какие чудесные дети, какие они взрослые, интересные, красивые, полные юности! Мы же их любим безумно! Разве наша любовь зависит от их одежек и даже оценок? Разве нам надо, чтобы они были идеальными? Разве мы недостаточно умны и не понимаем, что идеальными быть невозможно?! Да, конечно, у них куча недостатков, как и у нас, как и у всех. Да, конечно, нам бы хотелось это все исправить для их же блага. Но мало ли чего нам хочется! Это их жизнь, их характер. Они тоже имеют право выбирать, какими им быть. Мы должны найти в себе силы и дать им такую возможность. Оставьте ребенка в покое, разрешите ему быть таким, какой он есть. Поверьте, дети это оценят и ответят доверием и толерантностью к вашим недостаткам.

И последний аргумент: если мы будем делать проблему из любого пустяка, то дети привыкнут, что нам все равно не угодишь, и в момент, когда возникнет настоящая проблема, они просто не поверят и не поймут, что на этот раз дело серьезно.

Проблема есть. Что дальше?

Возьмем серьезную проблему, хотя бы те же плохие оценки. Проблема ясна. А чтобы ее решить, надо понять, чего же конкретно мы хотим добиться. Иными словами, надо поставить задачу. В математике хорошая формулировка задачи — это уже половина решения. Задача должна удовлетворять двум требованиям: она должна быть конкретная и выполнимая. Часто, чтобы решить большую проблему, ее полезно разбить на ряд маленьких. Задачи могут быть самые разные, но естественнее всего разделить их на задачи простые и сложные. Простые задачи — те, которые не требуют сотрудничества подростка. В этом смысле исправить плохие оценки — задача сложная, потому что над ней надо работать в команде с ребенком, а это, прямо скажем, так себе команда. Вспомните, как десять лет назад этот компаньон помогал вам мыть посуду! Насколько легче было быстренько все сделать самому! Поэтому любая задача, которую мы, опытные и мудрые взрослые, можем решить без помощи ребенка — задача простая. Приведу примеры.

Простые задачи

Проблема. Девочка непрерывно клянчит деньги на одежки, дорогие игрушки и развлечения. На это бесконтрольно уходит уйма денег, и конфликтам нет конца.

Задача. Прекратить бесконечные споры. Или сделать так, чтобы ее расходы укладывались в сумму X.

Обе эти задачи — простые. Они решаются без помощи подростка элементарным административно-командным методом. Когда дочка в очередной раз попросила денег на что-то "очень нужное, что у всех давно есть", мама и папа спокойно отвечают примерно так: "Мы тебя очень любим и готовы тебе покупать все, что ты хочешь. Но, к сожалению, мы не можем себе этого позволить. Нам надо платить за квартиру, копить на отпуск, помогать бабушке. Мы подумали и решили, что мы выделяем тебе в месяц на твои расходы и развлечения сумму X. Это самое большее, что мы можем себе позволить с нашими доходами. Но это совсем не мало. Пожалуйста, выбирай, что ты хочешь, трать эти деньги, как считаешь нужным. Но, как только они закончатся, мы не дадим ни рубля до следующего месяца. А если тебе хочется что-то, что стоит 2Х, значит, придется два месяца ничего не покупать или копить постепенно. Это — как наша зарплата, мы все так живем". Дальше все расходы записываются в тетрадку, и ноль значит ноль, никаких авансов. И если сумма X действительно достаточно щедрая по вашим доходам, то ребенок не может не согласиться со справедливостью предложенной системы.

Проблема. Девочка не любит ездить на дачу, ей там скучно.

Чтобы решить большую задачу, нужно ее разбить на ряд маленьких.

Задача. Чтобы в эти выходные она поехала на дачу добровольно.

Это элементарная задача. Чтобы ее решить, надо пригласить на дачу подружку. Если у вас нет места в машине, то пусть девочки приедут на автобусе, а вы их встретите на остановке. Вам придется прокормить один лишний рот, зато и у вас, и у ребенка будут прекрасные выходные на даче. Вам ведь тоже веселее, когда к вам приезжают гости. Многие для этого и строят дачу!

Проблема. Мальчик совсем не общается с родителями, ничего им не рассказывает, отвечает односложными предложениями.

Задача. Хочу, чтобы он подробно рассказал мне обо всех своих девочках. М-да, конкретно, но, боюсь, нереально. Как вам понравится такая задача: хочу, чтобы мы каждый день разговаривали, хотя бы пять минут. Или: хочу, чтобы за ужином он ответил на мой вопрос двумя предложениями.

Надеюсь, вам понятно, что пойти и отругать ребенка на тему "Поговори со мной хоть пять минут" или заставить его делать это административным путем — настолько глупо, что даже не смешно! Нет, пять минут общения — это задача ваша! Он даже не должен и догадываться об этой задаче, а то ведь на смех поднимет. Придумайте заранее вопрос, на который нельзя ответить "да", "нет", "не знаю" или "нормально". Получили ответ развернутым предложением — маленькая победа, развивайте тему. Завтра подумайте снова. Найдите интересные для ребенка новости в Интернете, расскажите про смешной случай на работе, посоветуйтесь с ним, что вам надеть! Не получилось — не беда, завтра новый день, новые шансы.

Ребенок должен верить, что родители всегда на его стороне.

Сложные задачи

Я хочу, чтобы моя дочь закончила год без троек. Я хочу, чтобы мой сын играл на компьютере не больше часа в день. Я хочу, чтобы моя дочь ходила на дискотеки не больше двух раз в месяц. Я хочу, чтобы мой ребенок взял на себя хотя бы какие-нибудь домашние обязанности. Я хочу, чтобы моя дочь читала как минимум одну книжку в месяц.

Все эти задачи конкретные и зачастую выполнимые. Но все эти задачи — сложные, потому что для их выполнения от ребенка требуются конкретные и порой немалые усилия. Как же подступиться к сложной задаче?

Еще один принцип: чтобы решить задачу, которая требует усилий от ребенка, необходимо, чтобы ребенок был с этой задачей согласен!

Конечно, сейчас вам покажется, что в большинстве случаев ребенок не согласится решать задачи, поставленные родителями и требующие от него каких-то усилий. Но у меня для вас хорошие новости. Во-первых, если проблема действительно есть и она настоящая, а не высосанная из пальца, то ребенок тоже это видит. Во-вторых, дети (как и взрослые) хорошо понимают язык конкретики. Никогда не забуду бабушку в Турции, которая прикрикнула на шестилетнего внука: "Если ты сейчас же не изменишь свое поведение, то мы немедленно пойдем обратно в номер!" Изменить поведение — это королева неконкретных задач, и ни один ребенок не подумает ее решать, ни маленький, ни большой. Зато если бы бабушка сказала: "Немедленно прекрати брызгать водой в глаза сестренке!" — то мальчик, скорее всего, послушался бы.

Что конкретно, то понятно. Что понятно, то легко сделать. Если ваша задача действительно конкретная, выполнимая и помогает решить возникшую проблему, то ребенок будет вынужден с ней согласиться. Вы, как в фильме "Крестный отец", должны "сделать предложение, от которого он не сможет отказаться".

И еще один очень важный момент. Ребенок должен видеть, что вы всегда на его стороне. Не только в том смысле, что поставленная задача должна быть решена для его же блага. Но и в том смысле, что вы не будете к нему цепляться, а наоборот, будете изо всех сил помогать в решении задачи. Вы найдете все возможные секции в городе и оплатите ту, какую он захочет. Вы наймете репетиторов и поможете со сложным материалом. Вы защитите его от нападок учителей. И если девочка согласится пореже ходить на дискотеки, то, когда она туда пойдет, вы не будете психовать и звонить ей каждые пять минут, а просто положите телефон у подушки на случай, если вы ей понадобитесь.

Ну а если ребенок все-таки не согласен? Трудно сказать. Мы добрались до деталей, где все уже очень-очень индивидуально. Я думаю, что если ребенок все-таки не согласен, то надо, не доводя дело до конфликта, отложить этот разговор, взять тайм-аут. Надо подумать денек-другой: чего же я, как родитель, на самом деле хочу добиться в этой ситуации? Действительно ли так жизненно важно решение именно этой задачи?

Если вы в задаче уверены, придется провести второй раунд переговоров, сформулировать задачу в виде прямой просьбы, убедить или надавить родительским авторитетом.

Пример прямой просьбы. "Я знаю, что ты не согласна, но я просто с ума схожу, когда ты пропадаешь в клубах каждую субботу. Я знаю, что там охрана, и что тебя провожают, но я ничего не могу с собой поделать, я мама, мы все такие ненормальные. Я не сплю, пока ты не вернешься. Пожалуйста, я тебя очень прошу, давай найдем компромисс. Я тебе предлагаю: раз в две недели. Я не могу не спать каждую субботу. Пожалуйста, сделай, как я прошу". Подростки уже во многом походят на взрослых. Им нравится и льстит, когда взрослые достойно просят их снисхождения. И если вы не злоупотребляете этим приемом, а пользуетесь им крайне редко, то у девочки должно быть железное сердце, чтобы не пойти на уступку.

Убедить подростка очень сложно. Но попытаться все-таки стоит!

Одна опасность при прямой просьбе — это начать бить на жалость. Подростки не очень умеют жалеть. На них не произведет никакого впечатления то, что у вас заболело сердце, что вы пьете валерьянку. Но потребовать уважения к вашему праву хоть иногда выспаться в выходные — это вы, безусловно, можете.

Пример давления родительским авторитетом. "Я знаю, ты не любишь зубрить, но у тебя достаточно способностей, чтобы учиться в университете. Это совсем не то, что школа, и очень обидно себя этого лишать. Давай хотя бы попробуем исправить оценки. Я не буду тебя пилить и буду помогать любыми способами. Не получится, значит, не получится. Но я уверена, что надо попробовать. Пожалуйста, дай мне скопировать расписание, с этого дня я буду проверять твои домашние задания. И неси дневник. Да, сейчас. Мы выберем предметы, которые надо подтянуть в первую очередь, и наймем репетиторов. Согласен?" Последний вопрос, конечно, риторический. Ответить на него отрицательно нельзя, это ясно. Почему это может сработать? Потому что подростки во многом еще дети. И поэтому неосознанно они испытывают облегчение, когда родители берут на себя решение таких вот щекотливых вопросов.

Еще можно ребенка убедить. Но длинными нотациями убедить нельзя! Поэтому прочитайте их себе, пока стоите под душем, а ребенка от них уберегите. Убедить можно аргументом продуманным, коротким и сильным. Убедить можно шокирующим примером или тем, что с вашим мнением согласится кто-то, кого ребенок уважает и чьим мнением дорожит. В общем и целом, убедить подростка очень сложно. Гораздо проще и зачастую полезнее пересмотреть задачу.

Очень может быть, что ваша задача была-таки слишком близка к задаче-максимум, направленной на решение проблемы одним махом. Возможно, решить вашу проблему в конце концов удастся, но делать это нужно постепенно. Например, не ставить целью закончить год без троек, а постараться избежать тройки по математике. Исправится математика — на следующий год исправим пару других предметов. После первого раунда переговоров вам понятно, по какому именно по воду взвился ребенок. Значит, задачу надо переформулировать так, чтобы ребенок все-таки с ней согласился. Нужно искать компромисс. Полезно, например, сформулировать задачу вместе. "Ты согласен с тем, что полезно заниматься спортом? Но ты не хочешь ходить в секцию. Что ты предлагаешь?" или "Ты согласна, что твои оценки так себе и что их хорошо бы подтянуть? Но ты считаешь, что учиться без троек ты не в состоянии... Тогда какие предметы ты, по-твоему, могла бы исправить в этом году?"

В любом случае нужно, чтобы ребенок признавал существование проблемы и был согласен с поставленной задачей. Иначе он не будет работать над ее решением!

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А если у меня ничего не получится?

Получается не все и не всегда. Что же делать, если не получилось? Если вам так и не удалось продержать ребенка разговором те пресловутые пять минут? Если ребенок не следовал договоренностям? Если все-таки все закончилось скандалом? Во-первых, успокойтесь, ребенок по-прежнему жив и здоров. Возьмите тайм-аут. Может, вы все просто устали жить в обстановке решения проблем? Отвлекитесь. Дождитесь, когда ребенок хоть раз вам дружески улыбнется. И, когда обстановка разрядится, подумайте, что вы сделали не так, и начните сначала.

В заключение

Под конец хочу воззвать к вам в последний раз: не увлекайтесь чересчур воспитанием своего подростка!