Следственный комитет возбудил дело в отношении чиновников, отдавших детей на усыновление педерастам

В России создан важный прецедент. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников отдела соцзащиты Марьино (Юго-Восточный округ Москвы) который согласовал усыновление двух детдомовцев педерастом, сожительствовавшим с другим извращенцем—работником Высшей школы экономики.



Итак, справедливость восторжествовала. РИА Катюша подробно освещало эту историю. Суть ее в слеждующем: в одну из больниц Москвы обратился 12-летний подросток, ранее изъятый из пьющей семьи, и усыновленный извращенцем. Ребенок жаловался на боли в животе и рассказал, что у него два «папы», которые спят в одной кровати в том числе с ним и его братом. Врачи заподозрили педофилию и обратились в полицию. История вызвала мощный резонанс, тем более что одним из «пап» оказался преподаватель Высшей школы экономики.



Институт Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге потребовал наказать и самих педерастов и работников органов соц.защиты, допустивших усыновление детей извращенцами.

















Возможно, кроме питерских общественников в прокуратуру обращались и другие доброхоты. И вот, первая «награда» нала «героев». Как сообщает пресс-служба СК, «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отдела социальной защиты населения района Марьино Юго-Восточного административного округа города Москвы по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов государства (ч. на установление всех обстоятельств произошедшего».



Фамилии негодяев, допустивших передачу малышей открытым педерастам, мы пока не называем по просьбе следствия. Также, к сожалению пока не можем порадовать читателей РИА Катюша информацией о привлечении к уголовной ответственности самих «пап»--в отношении них продолжается доследственная проверка, которая должна установить, были ли факты насилия. Мало того, извращенцев до сих пор даже не лишили родительских прав.



Возможно, это связано с тем, что у извращенцев есть покровители в органах власти. Подтверждением такого предположения может служить интервью пресс секретаря Уполномоченной по правам ребенка при Президенте Анны Кузнецовой Марины Талагаевой газете «МК». Талагаева заявила журналистам буквально следующее:





Я знакома с усыновителем Артемом достаточно давно. Сначала мы познакомились через общих друзей еще до появления детей, а потом столкнулись по работе где-то в 2013 году. Он рассказал, что усыновил двоих мальчиков, показывал фотографии. Его родители сначала были против, однако Артем их возил в детдом, показывал условия проживания детей, и тогда они согласились.



- Он усыновлял ребят один, без партнера?



- Да, его бывший молодой человек, по его словам, не любил детей, они расстались, и он усыновил мальчиков будучи одиноким – законы РФ этого не запрещают, а далее уже целенаправленно искал молодого человека, готового к жизни с детьми. Насколько я понимала по его рассказам, семья приняла его выбор, и родственники активно помогали ему с детьми. Он производил впечатление ответственного отца – покупал детям одежду, возил на отдых, занимался лечением. Давайте честно скажем - многие ли биологические гетеросексуальные отцы такие? При этом еще Артем хорошо зарабатывал.



- Почему именно сейчас, спустя 9 лет после усыновления вокруг этой семьи возник скандал?



-С чего сейчас поднялась шумиха - я не пойму. Детей развращали? Нет. У нас половина опекунш – как бы одинокие женщины, которые в реальности сожительствуют с судимыми мужиками, которые убивают и насилуют как мальчиков, так и девочек. Я знаю историю в Москве, когда муж и жена взяли подростков - мальчика и девочку, при этом муж спал с девочкой, а жена с мальчиком. Еще одна история была в Хакасии, где кучу детей на себя оформила дама в возрасте под 60 лет, а живет она со взрослой дочерью и именно ее зовут дети мамой. Чем это не однополая семья? Я уж молчу про случаи, где приемные дети спят друг с другом и рожают новых детей как в Краснодарском крае. А в истории пресловутой семьи Дель, например, третий год шепчутся в кругах приемных родителей, что старшие мальчики развращали младших девочек – однако мы не видим пока никакого результата, кроме бесконечного следствия и изменения статей УК.



- У Артема могут отобрать детей?



- К сожалению, да. Сейчас промелькнула информация от ЛГБТ-сообщества, что готовится процедура разусыновления детей Артема. Ну, дети 9 лет считали именно этих людей родными, а теперь их куда? В уральский детдом, где их будут насиловать и убивать на рыбалке, а потом даже никого толком не накажут? Давайте честно скажем, за детьми старше 10 лет да еще с проблемами со здоровьем очередь в детдомах не стоит. Каким образом собираются запретить геям усыновлять и брать под опеку детей – мне непонятно. Будут ходить и проверять по постелям, кто с кем спит? А если муж и жена, например, свингеры - им можно или нельзя детей давать?».



После этого интервью у любого нормального человека должны появиться вопросы насчет ориентации самой этой Талагаевой, а равно насчет профессионализма Анны Кузнецовой, которая держит при себе особу, явно оправдывающую содомию и растление детей—ибо любой грамотный криминолог знает что между педерастией и растлением существует прямая связь. Лишенные возможности размножаться естественным путем больные гомосексуализмом увеличивают свою популяцию либо с помощью пропаганды (гей-парады, фестивали, каминг ауты и т.п) либо с помощью совращения. В данном случае—совращения детей, изъятых из нормальных, пусть и пьющих семей. Именно поэтому содомиты являются главными заказчиками и лоббистами ювенальных антисемейных технологий, всевозможных законопроектов о шлепках и семейно—бытовом насилии и т.п. Странно что этого не понимает уполномоченная по детям Кузнецова, которая сама является женой священника и многодетной матерью.



РИА Катюша