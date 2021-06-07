Вслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления

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Фото: МФТИ

Иногда в голове у человека разумного и думающего рождаются вопросы типа «Кому и для чего все это надо?». И вопросы требуют ответов. Пока возникают и пока еще требуют. Но в нашей стране все идет к тому, что скоро (померкам) задавать такие вопросы будет некому и незачем.В этом году мы с тоской и печалью отмечаем 20 лет с того момента, как советская система образования ушла в прошлое и ее заменила ЕГЭ. Система, которую не критиковал только совсем ленивый из числа понимающих.Да, обсуждений было много и власти даже одно время заигрывали с народом, распуская слухи на тему того, что ЕГЭ отменят и вернут систему с обычными экзаменами.Не тут-то было. В этом году добили даже саму возможность каких-либо изменений. Если, допустим, ребенок не хочет поступать в ВУЗ, а мечтает о карьере дворника, ЕГЭ он все равно будет обязан сдать. Так будет уже с 2022 года.Подавалось все это в те годы как просто умопомрачительное средство по борьбе с коррупцией. Дескать, тест – это то, что просто отобьет руки тем, кто за взятки продвигал богатых, но тупых деток в престижные ВУЗы вместо талантливых, но бедных.На самом деле, реально только поле битвы сместилось. Это знают все. Борьба за места в престижном ВУЗе начинается не после сдачи экзаменов, а за несколько лет до того момента.Если есть деньги, чтобы класса этак с пятого-шестого начать натаскивать ребенка на сдачу тестов – все прекрасно. Если нет – ну извините, у нас такая вот замечательная страна, в которой любой ребенок может при удачном раскладе оказаться в МГИМО на бюджетном месте.Правда, оказываются почему-то все так же детки дипломатов. Как в ВШЭ учились отпрыски звучных фамилий, так и учатся.И никаких проблем, просто немного больше денег надо потратить.Вот вопрос: а на что?А на то, чтобы правильно сдать тест. Это один в один, как сдача экзаменов на право управления автомобилем. Чему учат в автошколах? Езде? Нет, там учат как сдать экзамен на получение водительского удостоверения.Точно так же и в школах. Учат не комплексу знаний, а как правильно поставить галочки в тесте.А потом, как полагается, «беспристрастная» комиссия в ВУЗе рассмотрит результаты прохождения теста и… И да, есть у нас программы «целевого набора», есть и некие дополнительные испытания, которые позволяют с точностью до сотых моля определить количество гениальности в ребенке.Вот видимо потому у нас на полном ходу эти двадцать лет образуются династии. Судейские, прокурорские, художественные, киношные и так далее.Складывается впечатление, что талант к дипломатии или эстраде у нас четко передается на генетическом уровне. Или как огурцы, перекрестным опылением. Но передается четко и туда, куда надо.Еще одна пакость, которую придумали в рамках этого ЕГЭ, и которая многое рубит под корень – это так называемое «портфолио». Да, по сути, опять же, портфолио, состоящее из различных достижений, успехов, заслуг спортивного, научного и прочих направлений – это неплохая мысль. Но одно дело реализовать все это в Москве, и совсем другое – скажем, в Саратове. Или Омске.Понятно, что Москва – это не совсем Россия, Россия начинается немного подальше. Правда, и в среде ТОЙ России есть отдельные участки, где сдать ЕГЭ на 100 баллов – это раз плюнуть. Но даже с этим федеративным образованием все более-менее понятно и в рамках ситуации.Но по сути пропасть между Москвой и Россией в целом только углубилась. Но оно, наверное, даже лучше. Нечего холопам из глубинки мечтать о МГИМО, МГТУ имени Баумана, МГУ… Для остальной России есть все оставшиеся буквы алфавита перед ГУ.Чем дальше от Москвы – тем сложнее доказать/проявить ребенку свою гениальность, да оно, по сути, никому и не надо. Дипломатом должен стать сын дипломата, прокурором – сын прокурора, а судьей – дочь судьи. И вот такая преемственность поколений – самое то, что нужно. И не надо портить стройную схему.Схема, надо сказать, хороша. Комиссии, «тщательно и беспристрастно» изучив документы, где, судя по всему, главным показателем являются фамилия и отчество кандидата, вынесут вердикт: годен к учебе в том же МГИМО, или пойдет учиться в родной Пензе.Понятно, что уровень подготовки в разных школах разный. Но в принципе, с таким подходом, какой придумали власти для России, появление «поколения ЕГЭ» - это закономерный результат.Да, как бы мем, но скорее – ужасный результат, это «поколение». Оно действительно такое, как о нем говорят. И необразованность, точнее, недообразованность этих детей – это результат именно системы ЕГЭ.Ведь теперь время нужно тратить не на реальную учебу, а на умение правильно поставить крестики или галочки в тесте. Который, как обычно, не имеет ничего общего с нормальными знаниями.Отсюда и результат: неграмотность, небольшой словарный запас, пробелы в истории и литературе. Потому что некогда. Да и читать сегодня никто не любит. Зачем, если есть Интернет, проклятый и благословенный? Из которого можно быстро и удобно надергать себе всяких помойных фейков, в силу своей необразованности уверовать в них, а потом… Да все что угодно, любая глупость, от митинга за Навального до резни в своей же школе.Счастливчики могут позволить себе дистанционное обучение. Богатые – элитные школы. Остальная Россия становится поставщиком кадров «поколению ГЭ». И это заложено на государственном уровне.Сколько петиций было подано родителями, сколько сотен тысяч подписей было поставлено под петициями за отмену системы единого ГЭ?Уже даже в Госдуме начали задумываться над складывающейся ситуацией. Одно время, после заявлений вице-спикера ГД Петра Толстого, даже показалось, что «вот-вот и взойдет», но нет. Станет только хуже, потому что теперь и выпускники колледжей обязаны будут пройти через этот ГЭ.А господин Толстой прав в своих высказывания относительно того, что система российской версии ГЭ - копия с западных образцов. Совершенно неэффективная, по его мнению.А вот тут стоит задуматься, почему она такая. И кому не нужны умные граждане в стране.Не нужны они в первую очередь нашему государству. Зачем власти люди, которые умеют думать? Анализировать? Спорить? Убеждать?Нет, это все от беса. Гражданин России, как известно по постулатам, озвученным господином Грефом, должен уметь расписываться в кредитном договоре и знать четыре действия арифметики. Остальное – сомнительные ценности.Вообще к тому, что говорит господин Греф, надо прислушиваться очень внимательно, ибо Греф – это такая же неуничтожимая данность, как Чубайс или Набиуллина. Он никуда не уйдет ни при каком раскладе, что бы в стране не произошло. Ибо Греф НАЗНАЧЕН. И никуда не уйдет.Кто не верит – вспомните, как моментально сыграл в «бан» господин Михалков со своим «Бесогоном», стоило ему только тронуть Грефа. Вылетел со всех каналов и прозябал в Интернете. Да, вернули, но осадочек, осадочек какой остался…Конечно, странновато смотрится, когда глава Сбербанка лезет в вопросы образования, но это такая же данность, как и многое другое.Но вам лишнее доказательство того, что Греф прекрасно понимает, в чем цели и задачи воспитания. Не так давно Сбербанк объявил об очередном событии: лицом Петербургского международного экономического форума, который проводится под патронажем Сбербанка, был выбран…А кто должен был бы стать лицом экономического форума? Молодежным лицом?Может быть, Андрей Есипенко?Восемнадцатилетний парень который нанёс поражение действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену на супертурнире в Нидерландах? Получивший звание гроссмейстера в 16 лет?Нет, не шахматист.Может быть, подошел кто-то из российской сборной по физике, которая забрала ВСЕ золото на Азиатской школьной олимпиаде?Нет, не физики.Тогда, может быть, математик Даниил Фиалковский? Завоевавший в 11 классе премию Grand Award, которую называют «малая Нобелевская премия» за исследование алгоритмов.Нет, не математик.Ладно, хватит уже. Лицом международного форума был признан другой Даниил. Милохин. Закомплексованный кривляка-тиктокер. Считающий, что он может связать несколько слов в одну тему и промычать ее в микрофон. Извините, его одухотворенное лицо здесь размещать не буду. Достаточно самого факта.Вот он какой, герой нашего времени и наше будущее по мнению сильных мира сего. Тиктокер, не осиливший даже профтехколледж в Оренбурге.В общем, не в обиду господину Грефу, но план «Ост» он явно почитывал на ночь.Но если государству требуются толпы оболваненных и послушных граждан, у которых в голове только минимальный набор постулатов… Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает. Да, Украину. Там было нечто подобное. Сперва деградация образования, потом подмена ценностей, потом мягкая обработка в национальном стиле – и вуаля!С образованием у нас полный порядок. С подменой ценностей тоже. Вчто по ТВ, что в Интернете давно не было рассказов про трудовые подвиги и награды для героев. Там больше место скандалам.Поразило долгое раздумье властей на тему того, надо ли награждать казанских Учителей, закрывавших собою детей. Конечно, какие награды учителям? А вот медальку за заслуги в ознаменовании долгой и плодотворной работы 23-летнему рэперу и по совместительству сыночку одного из сподвижников Самого – это нормально. Для того в этой стране орденки да медальки и существуют – награждать того, кого надо, а не тех, кто достоин.А учителя… Это так… Низ социальной лестницы.Вернемся к системе ГЭ. Против системы все: и дети, и родители, и учителя. Если верить сайту SuperJob, который регулярно опрашивает своих пользователей на различные темы, то 68% россиян хотели бы отмены ГЭ. А если взять родителей учащихся выпускных классов, то там процент еще выше: 83.О чем говорят сами учителя? О том, что ЕГЭ – это просто срез базовых знаний, тест на минимальную грамотность. И ни в коем случае не показатель того, насколько талантлив и развит ученик. Высокий балл ЕГЭ не является гарантией ума и образованности, низкий - не свидетельство глупости и невежества.Но государству нужна именно такая система отбора. Слишком много учащихся идет в ВУЗы и потом все равно занимается чем угодно, только не освоением своей профессии, полученной в университете. Это факт.Да, конечно, нужны и люди на рабочих специальностях, которых готовят в колледжах и техникумах.Но для этого надо поднимать престиж этих специальностей, а не снижать возможность поступления в ВУЗ.Что касается высшего образования, так оно и так уже ниже плинтуса в стране. Что тут говорить, для того, чтобы продавать мобильные телефоны или заполнять договоры микрозаймов, надо иметь диплом о высшем образовании.Тестирование, которое предлагают в рамках ЕГЭ – это только тестирование. И два года, убитые на подготовку к прохождению этого тестирования – это бред.И как можно тестом определить развитие и уровень знаний по гуманитарным предметам?В целом, можно сказать, что украинский сценарий разыгрывается в нашей стране вполне нормальными темпами. Да, в Украине намешали еще национальной гордости и ненависти к соседям, но уверен, за этим у нас дело не станет. После таких интересных заявлений президента насчет того, что советский народ в одиночку победил фашизм, уверен, за дальнейшим развитием альтернативной истории дело не станет.Двадцать лет в стране идет эксперимент по оглуплению. Скоро, собственно, уже в школы придут «учителя», которые учились в рамках системы ГЭ. И вот тогда все станет просто прекрасно. И ни о каком возврате к иной системе обучения и экзаменования уже не будет идти речи. Учителя, выращенные системой ГЭ, просто не сумеют по-иному.Нам же только останется констатировать факт того, что ЕГЭ не выполнил ни одну из заявленных при его введении задач. Коррупция не была ликвидирована, наоборот, она расцвела махровым цветом. Подлогов и искажений не стало меньше. Дети без привилегий не получили никаких преимуществ, наоборот, пропасть между обеспеченными и российским «средним классом» только усугубилась. Образование стало еще дороже, поскольку моментально расплодились репетиторы, которые «правильно готовят к ЕГЭ».И самое страшное – у нас на выходе поколения, готовые поверить любому бреду из интернета.В общем, мы очень успешно гонимся за Украиной. Весь вопрос только, в каких целях будут использованы толпы оболваненных и равнодушных ко всему, кроме Интернета. Как их использовали в Украине, мы в курсе. Какое применение им будет найдено в России – увидим и прочувствуем, главное, чтобы не на своей шкуре.А так – наверное, заданным курсом идем двадцать лет, россияне…