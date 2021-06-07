Вслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления

Иногда в голове у человека разумного и думающего рождаются вопросы типа «Кому и для чего все это надо?». И вопросы требуют ответов. Пока возникают и пока еще требуют. Но в нашей стране все идет к тому, что скоро (по историческим меркам) задавать такие вопросы будет некому и незачем.
В этом году мы с тоской и печалью отмечаем 20 лет с того момента, как советская система образования ушла в прошлое и ее заменила ЕГЭ. Система, которую не критиковал только совсем ленивый из числа понимающих.
Да, обсуждений было много и власти даже одно время заигрывали с народом, распуская слухи на тему того, что ЕГЭ отменят и вернут систему с обычными экзаменами.
Не тут-то было. В этом году добили даже саму возможность каких-либо изменений. Если, допустим, ребенок не хочет поступать в ВУЗ, а мечтает о карьере дворника, ЕГЭ он все равно будет обязан сдать. Так будет уже с 2022 года.
Подавалось все это в те годы как просто умопомрачительное средство по борьбе с коррупцией. Дескать, тест – это то, что просто отобьет руки тем, кто за взятки продвигал богатых, но тупых деток в престижные ВУЗы вместо талантливых, но бедных.
На самом деле, реально только поле битвы сместилось. Это знают все. Борьба за места в престижном ВУЗе начинается не после сдачи экзаменов, а за несколько лет до того момента. Если есть деньги, чтобы класса этак с пятого-шестого начать натаскивать ребенка на сдачу тестов – все прекрасно. Если нет – ну извините, у нас такая вот замечательная страна, в которой любой ребенок может при удачном раскладе оказаться в МГИМО на бюджетном месте.
Правда, оказываются почему-то все так же детки дипломатов. Как в ВШЭ учились отпрыски звучных фамилий, так и учатся.
И никаких проблем, просто немного больше денег надо потратить.
Вот вопрос: а на что?
А на то, чтобы правильно сдать тест. Это один в один, как сдача экзаменов на право управления автомобилем. Чему учат в автошколах? Езде? Нет, там учат как сдать экзамен на получение водительского удостоверения.
Точно так же и в школах. Учат не комплексу знаний, а как правильно поставить галочки в тесте.
А потом, как полагается, «беспристрастная» комиссия в ВУЗе рассмотрит результаты прохождения теста и… И да, есть у нас программы «целевого набора», есть и некие дополнительные испытания, которые позволяют с точностью до сотых моля определить количество гениальности в ребенке.
Вот видимо потому у нас на полном ходу эти двадцать лет образуются династии. Судейские, прокурорские, художественные, киношные и так далее.
Складывается впечатление, что талант к дипломатии или эстраде у нас четко передается на генетическом уровне. Или как огурцы, перекрестным опылением. Но передается четко и туда, куда надо.
Еще одна пакость, которую придумали в рамках этого ЕГЭ, и которая многое рубит под корень – это так называемое «портфолио». Да, по сути, опять же, портфолио, состоящее из различных достижений, успехов, заслуг спортивного, научного и прочих направлений – это неплохая мысль. Но одно дело реализовать все это в Москве, и совсем другое – скажем, в Саратове. Или Омске.
Понятно, что Москва – это не совсем Россия, Россия начинается немного подальше. Правда, и в среде ТОЙ России есть отдельные участки, где сдать ЕГЭ на 100 баллов – это раз плюнуть. Но даже с этим федеративным образованием все более-менее понятно и в рамках ситуации.
Но по сути пропасть между Москвой и Россией в целом только углубилась. Но оно, наверное, даже лучше. Нечего холопам из глубинки мечтать о МГИМО, МГТУ имени Баумана, МГУ… Для остальной России есть все оставшиеся буквы алфавита перед ГУ.
Чем дальше от Москвы – тем сложнее доказать/проявить ребенку свою гениальность, да оно, по сути, никому и не надо. Дипломатом должен стать сын дипломата, прокурором – сын прокурора, а судьей – дочь судьи. И вот такая преемственность поколений – самое то, что нужно. И не надо портить стройную схему.
Схема, надо сказать, хороша. Комиссии, «тщательно и беспристрастно» изучив документы, где, судя по всему, главным показателем являются фамилия и отчество кандидата, вынесут вердикт: годен к учебе в том же МГИМО, или пойдет учиться в родной Пензе.
Понятно, что уровень подготовки в разных школах разный. Но в принципе, с таким подходом, какой придумали власти для России, появление «поколения ЕГЭ» - это закономерный результат.
Да, как бы мем, но скорее – ужасный результат, это «поколение». Оно действительно такое, как о нем говорят. И необразованность, точнее, недообразованность этих детей – это результат именно системы ЕГЭ.
Ведь теперь время нужно тратить не на реальную учебу, а на умение правильно поставить крестики или галочки в тесте. Который, как обычно, не имеет ничего общего с нормальными знаниями.
Отсюда и результат: неграмотность, небольшой словарный запас, пробелы в истории и литературе. Потому что некогда. Да и читать сегодня никто не любит. Зачем, если есть Интернет, проклятый и благословенный? Из которого можно быстро и удобно надергать себе всяких помойных фейков, в силу своей необразованности уверовать в них, а потом… Да все что угодно, любая глупость, от митинга за Навального до резни в своей же школе.
Счастливчики могут позволить себе дистанционное обучение. Богатые – элитные школы. Остальная Россия становится поставщиком кадров «поколению ГЭ». И это заложено на государственном уровне.
Сколько петиций было подано родителями, сколько сотен тысяч подписей было поставлено под петициями за отмену системы единого ГЭ?
Уже даже в Госдуме начали задумываться над складывающейся ситуацией. Одно время, после заявлений вице-спикера ГД Петра Толстого, даже показалось, что «вот-вот и взойдет», но нет. Станет только хуже, потому что теперь и выпускники колледжей обязаны будут пройти через этот ГЭ.
А господин Толстой прав в своих высказывания относительно того, что система российской версии ГЭ - копия с западных образцов. Совершенно неэффективная, по его мнению.
А вот тут стоит задуматься, почему она такая. И кому не нужны умные граждане в стране.
Не нужны они в первую очередь нашему государству. Зачем власти люди, которые умеют думать? Анализировать? Спорить? Убеждать?
Нет, это все от беса. Гражданин России, как известно по постулатам, озвученным господином Грефом, должен уметь расписываться в кредитном договоре и знать четыре действия арифметики. Остальное – сомнительные ценности.
Вообще к тому, что говорит господин Греф, надо прислушиваться очень внимательно, ибо Греф – это такая же неуничтожимая данность, как Чубайс или Набиуллина. Он никуда не уйдет ни при каком раскладе, что бы в стране не произошло. Ибо Греф НАЗНАЧЕН. И никуда не уйдет.
Кто не верит – вспомните, как моментально сыграл в «бан» господин Михалков со своим «Бесогоном», стоило ему только тронуть Грефа. Вылетел со всех каналов и прозябал в Интернете. Да, вернули, но осадочек, осадочек какой остался…
Конечно, странновато смотрится, когда глава Сбербанка лезет в вопросы образования, но это такая же данность, как и многое другое.
Но вам лишнее доказательство того, что Греф прекрасно понимает, в чем цели и задачи воспитания. Не так давно Сбербанк объявил об очередном событии: лицом Петербургского международного экономического форума, который проводится под патронажем Сбербанка, был выбран…
А кто должен был бы стать лицом экономического форума? Молодежным лицом?
Может быть, Андрей Есипенко?
Фото: chess24.com
Восемнадцатилетний парень который нанёс поражение действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену на супертурнире в Нидерландах? Получивший звание гроссмейстера в 16 лет?
Нет, не шахматист.
Может быть, подошел кто-то из российской сборной по физике, которая забрала ВСЕ золото на Азиатской школьной олимпиаде?
Нет, не физики.
Тогда, может быть, математик Даниил Фиалковский? Завоевавший в 11 классе премию Grand Award, которую называют «малая Нобелевская премия» за исследование алгоритмов.
Нет, не математик.
Ладно, хватит уже. Лицом международного форума был признан другой Даниил. Милохин. Закомплексованный кривляка-тиктокер. Считающий, что он может связать несколько слов в одну тему и промычать ее в микрофон. Извините, его одухотворенное лицо здесь размещать не буду. Достаточно самого факта.
Вот он какой, герой нашего времени и наше будущее по мнению сильных мира сего. Тиктокер, не осиливший даже профтехколледж в Оренбурге.
В общем, не в обиду господину Грефу, но план «Ост» он явно почитывал на ночь.
Но если государству требуются толпы оболваненных и послушных граждан, у которых в голове только минимальный набор постулатов… Вам это ничего не напоминает? Мне напоминает. Да, Украину. Там было нечто подобное. Сперва деградация образования, потом подмена ценностей, потом мягкая обработка в национальном стиле – и вуаля!
С образованием у нас полный порядок. С подменой ценностей тоже. В новостях что по ТВ, что в Интернете давно не было рассказов про трудовые подвиги и награды для героев. Там больше место скандалам.
Поразило долгое раздумье властей на тему того, надо ли награждать казанских Учителей, закрывавших собою детей. Конечно, какие награды учителям? А вот медальку за заслуги в ознаменовании долгой и плодотворной работы 23-летнему рэперу и по совместительству сыночку одного из сподвижников Самого – это нормально. Для того в этой стране орденки да медальки и существуют – награждать того, кого надо, а не тех, кто достоин.
А учителя… Это так… Низ социальной лестницы.
Вернемся к системе ГЭ. Против системы все: и дети, и родители, и учителя. Если верить сайту SuperJob, который регулярно опрашивает своих пользователей на различные темы, то 68% россиян хотели бы отмены ГЭ. А если взять родителей учащихся выпускных классов, то там процент еще выше: 83.
О чем говорят сами учителя? О том, что ЕГЭ – это просто срез базовых знаний, тест на минимальную грамотность. И ни в коем случае не показатель того, насколько талантлив и развит ученик. Высокий балл ЕГЭ не является гарантией ума и образованности, низкий - не свидетельство глупости и невежества.
Но государству нужна именно такая система отбора. Слишком много учащихся идет в ВУЗы и потом все равно занимается чем угодно, только не освоением своей профессии, полученной в университете. Это факт.
Да, конечно, нужны и люди на рабочих специальностях, которых готовят в колледжах и техникумах.
Но для этого надо поднимать престиж этих специальностей, а не снижать возможность поступления в ВУЗ.
Что касается высшего образования, так оно и так уже ниже плинтуса в стране. Что тут говорить, для того, чтобы продавать мобильные телефоны или заполнять договоры микрозаймов, надо иметь диплом о высшем образовании.
Тестирование, которое предлагают в рамках ЕГЭ – это только тестирование. И два года, убитые на подготовку к прохождению этого тестирования – это бред.
И как можно тестом определить развитие и уровень знаний по гуманитарным предметам?
В целом, можно сказать, что украинский сценарий разыгрывается в нашей стране вполне нормальными темпами. Да, в Украине намешали еще национальной гордости и ненависти к соседям, но уверен, за этим у нас дело не станет. После таких интересных заявлений президента насчет того, что советский народ в одиночку победил фашизм, уверен, за дальнейшим развитием альтернативной истории дело не станет.
Двадцать лет в стране идет эксперимент по оглуплению. Скоро, собственно, уже в школы придут «учителя», которые учились в рамках системы ГЭ. И вот тогда все станет просто прекрасно. И ни о каком возврате к иной системе обучения и экзаменования уже не будет идти речи. Учителя, выращенные системой ГЭ, просто не сумеют по-иному.
Нам же только останется констатировать факт того, что ЕГЭ не выполнил ни одну из заявленных при его введении задач. Коррупция не была ликвидирована, наоборот, она расцвела махровым цветом. Подлогов и искажений не стало меньше. Дети без привилегий не получили никаких преимуществ, наоборот, пропасть между обеспеченными и российским «средним классом» только усугубилась. Образование стало еще дороже, поскольку моментально расплодились репетиторы, которые «правильно готовят к ЕГЭ».
И самое страшное – у нас на выходе поколения, готовые поверить любому бреду из интернета.
В общем, мы очень успешно гонимся за Украиной. Весь вопрос только, в каких целях будут использованы толпы оболваненных и равнодушных ко всему, кроме Интернета. Как их использовали в Украине, мы в курсе. Какое применение им будет найдено в России – увидим и прочувствуем, главное, чтобы не на своей шкуре.
А так – наверное, заданным курсом идем двадцать лет, россияне…
- Автор:
- Роман Скоморохов
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