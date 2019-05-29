Как выбрать качественные детские подгузники?

Российская система качества запускает исследование детских подгузников, в ходе которого проверит 29 популярных торговых марок, которые представлены на отечественном рынке. Перед тем как огласить его результаты, эксперты Роскачества дали родителям советы о том, как выбрать безопасные и наиболее подходящие их детям памперсы, как еще называют это средство гигиены.

Как должен выглядеть «правильный» подгузник?

Согласно ГОСТ Р 52557-2011, классический подгузник должен состоять из пяти слоев: верхнего покровного, который непосредственно соприкасается с кожей; распределительного, проводящего влагу внутрь; абсорбирующего, который поглощает жидкость и удерживает ее внутри; защитного, цель которого — не позволить вытечь влаге; и нижнего покровного. Также памперс по бокам имеет резинки, защищающие от влаги кожу в области паха.

Кроме того, большинство моделей подгузников имеют застежки-липучки и эластичный пояс: они обеспечивают лучшее прилегание и свободу движения ребенка. На рынке также можно встретить памперсы, пропитанные специальным кремом или лосьоном, успокаивающим кожу.

Какие подгузники нужно выбирать детям разных возрастов?

Эксперты Роскачества советуют покупать новорожденным недорогие подгузники: у младенцев довольно частый стул, поэтому менять памперсы также приходится часто. А вот уже более взрослым детям можно приобретать более надежные подгузники с большим количеством абсорбента (вещества, которое преобразует жидкость в гель): они будут особенно незаменимы на прогулках, при походе в гости и во время ночного сна.

Размер памперсов определяется по весу малыша: «нью-беби» (до 5 кг), «мини» (до 6 кг), «миди» (до 9 кг), «макси» и «макси +» (до 20 кг) и «юниор» (от 20 кг). Также при выборе подгузников следует иметь в виду особенности фигуры ребенка. Можно взять два разных размера, представленных в линейке, и в процессе носки определить, какой подходит лучше. Если памперс быстро переполняется и натирает кожу, он слишком маленький. Если недостаточно прилегает — большой.

Подгузник, который хорошо подходит ребенку, должен доставать до пупка, его пояс должен плотно прилегать к талии, боковые резинки — плотно облегать ноги, а застежки — застегиваться симметрично.

Ребенку может не подойти та или иная марка подгузников, поэтому запасать впрок несколько пачек незнакомого бренда не стоит. Эксперты советуют родителям остановить выбор на марке, продукция которой не вызывает покраснений и аллергии.

Что должно быть указано на упаковке подгузников?

При покупке следует обратить внимание на упаковку товара. Она должна быть без повреждений и содержать хорошо читаемую маркировку. На маркировке указываются возраст ребенка, его предельно допустимый вес, размеры памперса, количество штук в упаковке, указания по утилизации и другие параметры. Перед покупкой нужно также проверить срок годности подгузников и дату изготовления, так как абсорбент со временем теряет свои свойства.

На что обратить внимание перед использованием?

Перед тем как надеть памперс на ребенка, рекомендуется тщательно рассмотреть товар. Качественный продукт не имеет пятен, разрывов или разрезов. Все изображения, нанесенные на подгузники, должны быть четкими, без искажений и пробелов, швы на изделиях — непрерывными. Слой наполнителя должен быть плотным и равномерным: его можно увидеть, рассматривая подгузник на свет. Кроме того, подгузник не должен иметь отдушки, так как она может вызывать у малыша аллергию

Далее нужно пощупать подгузник: все поверхности (как внутри, так и снаружи) должны быть мягкими. Они не должны иметь клеенчатую текстуру, иначе кожа малыша будет плохо дышать. Также можно проверить липучки, нанеся на них небольшое количество крема, масла или присыпки: качественные выдержат «испытание» и хорошо скрепят памперс.

Где лучше покупать подгузники и как их хранить?

Специалисты Роскачества рекомендуют покупать подгузники в местах, в которых соблюдаются правильные условия их хранения. Пока ребенку не исполнится год, желательно приобретать памперсы исключительно в аптеках. Затем можно покупать их в магазинах детских товаров, супермаркетах. Подгузники нужно хранить в сухом и прохладном месте, в котором не происходит перепадов влажности. Не следует оставлять их в ванной, на кухне или на балконе. Памперсы в открытой упаковке нельзя хранить долго.

Как часто нужно менять подгузники детям?

Роскачество советует менять подгузники малышам не реже чем раз в четыре часа. Обязательно это нужно делать после сна, прогулок и стула. На некоторых памперсах есть полоски-индикаторы, которые окрашиваются при наполнении.