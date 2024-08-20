Михаил Матвеев: Бывает, что из-за детей мигрантов, у нас целые классы «тормозят» Обучение русскому языку, на котором идет преподавание в российских школах, это прежде всего обязанность родителей

Ирина Мишина

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Материал комментируют: Михаил Матвеев

53% опрошенных учителей заявили, что школьникам — детям мигрантов, трудно говорить на русском языке. Это исследование было проведено Центром экономики непрерывного образования РАНХиГС. В нем приняли участие 2064 педагога школ из городов Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.

Численность детей мигрантов (лиц, имеющих иностранное гражданство или без гражданства) в школах России в 2023 г. составила около 181 500 человек. Официальные данные говорят о том, что представители не коренных этносов составляют в школах Центральной части России до 16%. Больше всего в Московской области — 16,2%. Однако, по неофициальным подсчетам, в Москве сегодня учится около 60 тысяч детей мигрантов.

…Классный руководитель 1-го «Ж» класса из Волгоградской области Ирина Плотникова отказалась работать в классе из-за того, что в нем никто, кроме нее, не говорил по-русски.

Целый год учительница билась с детьми приезжих. Однако, когда после летних каникул перешедшие во второй класс ребята сели за парты, оказалось, что целый год трудов учительницы пошёл насмарку: дети мигрантов все забыли.

В итоге учительница отказалась вести уроки в классе, который почти полностью был укомплектован из детей мигрантов. Парадокс заключается в том, что администрация школы нашла учителю замену… И детей мигрантов начали учить вопреки тому, что они практически ничего не понимали.

Трудности обучения детей мигрантов в российских школах — проблема давняя и очевидная. В курсе и правительство, и Госдума, и Минпросвещения. И все предлагают свои меры.

Вот, например, эксперты РАНХиГС придумали для учителей ряд рекомендаций. Например, организовать очные и дистанционные курсы по русскому языку как иностранному на базе школ, увеличить выпуск из вузов учителей, обучающих иностранцев русскому языку. Помимо этого, они предложили создать и продвигать электронные образовательные ресурсы для обучения русскому языку, а также открыть дополнительные занятия для детей мигрантов в целях их «культурной адаптации и мягкого погружения в языковую среду».

А в ноябре 2023 г. министр просвещения РФ Сергей Кравцов на парламентских слушаниях в Совете Федерации заявил, что в российских школах появится диагностика на уровень владения русским языком для детей мигрантов. По ее результатам для школьников могут ввести курсы русского. Кравцов подтвердил, что школьникам-мигрантам могут назначить курсы русского языка в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования.

Вопрос один: кто будет проводить с детьми мигрантов эти самые дополнительные занятия? Наши российские учителя, работающие на полторы-две ставки, чтобы свести концы с концами и прокормить семью? Да что там семью, себя самого.

«Чаще всего, поступая в школу, дети мигрантов либо совсем не говорят по-русски, либо плохо понимают русскую речь. Родители их тоже по-русски понимают едва. Соответственно, учителям надо тратить больше времени на объяснение материала. От этого остальные ученики в усвоении программы начинают отставать. Сильно отставать.

Когда мигранты приезжают, мы им рекомендуем отдавать детей в 1-й класс, потому что надо освоить азы русского языка, но они настаивают на том, чтобы отдавать, например, сразу в третий, потому что на родине ребенок там учился, и никакие аргументы не действуют. В итоге страдают все", — рассказывает учитель из г. Реж Свердловской области Марина Шарова.

Должны ли дети мигрантов сдавать экзамен, поступая в российскую школу? Вправе ли российская система образования проверять навыки и знания приезжих? С таким вопросом мы обратились к заместителю председателя комитета по региональной политике Госдумы Михаилу Матвееву, который поставил такой вопрос перед председателем правительства Михаилом Мишустиным.

— У нас многие классы и целые школы, по сути, парализованы. Там учебный процесс не идет за счет того, что огромное количество детей мигрантов плохо говорит по-русски или вообще не говорит. Или даже не понимает по-русски. Сидят, хлопают глазами. И учитель вынужден по 10 раз одно и то же им повторять. В результате весь класс тормозит в обучении, дети теряют мотивацию, да и сам ребенок-мигрант тоже ничего не понимает.

«СП»: Есть один нюанс. Я переговорила уже с вашими коллегами и, например, зампред комитета по науке и образованию Олег Николаевич Смолин считает, что если ребенок-мигрант не сдаст экзамен на знание русского языка и его не примут в школу, это будет означать нарушение его прав. Не возникнут ли у вас противоречия с коллегами по Госдуме?

— Олег Николаевич очень добрый человек и бывший учитель. На мой взгляд, обучение русскому языку, государственному языку, на котором идет преподавание в российских школах, это прежде всего обязанность родителей.

То есть ребенок, приходя в первый класс, должен знать русский язык. Почему мы должны делать исключение для людей, которые приезжают к нам из Средней Азии?

Ведь они должны были думать, когда приводили в российскую школу ребенка, который не говорит по-русски! Пусть нанимают репетиторов, готовят его. Я сомневаюсь, что, например, в США или во Франции можно привести русского ребенка, который вообще не говорит ни на английском, ни на французском языке, и отдать в местное учебное заведение.

«СП»: Но вы наверняка знаете позицию министра просвещения Сергея Кравцова. Он считает, что школьникам-мигрантам можно назначить курсы русского языка в рамках внеурочной деятельности или дополнительного образования. Это решит проблему?

— Я, простите, не понимаю такую доброту нашего государства. Мне совершенно непонятно, почему дети иностранцев должны обучаться бесплатно в российских школах. Не понимаю, почему наши учителя должны уделять им бесплатно свое личное время.

«СП»: Есть поручение президента, которое касалось необходимости внести предложения по адаптации вот этих детей, не говорящих на русском языке, в наши школы. Что в итоге?

— Я направлял предложения, связанные с необходимостью ввести требования к уровню знания русского языка для приема мигрантов в российскую школу, в правительство, направлял в администрацию президента. Ответа пока нет, но над моим предложением задумались, началась работа.

И еще. Я считаю, надо дать школе право отчислять за плохое поведение детей иностранных граждан. А агрессивное поведение мигрантов в школах вообще может стать основанием для депортации всей семьи из России. Кстати, количество правонарушений среди детей мигрантов в России за последние годы выросло на 70%. Не повод ли задуматься?