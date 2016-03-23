Рязанского школьника заставили извиняться за фотографию своего завтрака

Родителей мальчика вызвали в учебное заведение для разъяснительной беседы.

Скандал разгорелся из-за снимка с маленькой котлетой и макаронами. Порция — явно не самая большая. Кто-то из пользователей не поленился и даже подсчитал: макаронин на фотографии – всего 20. Юноша, у которого на странице ВКонтакте появилась эта запись, учится в рязанской школе номер 71. Вот такой сытный завтрак, написал он под фотографией.

Портал «ПроГород Рязань» убедился: ученики в этой школе не доедают в отличие от педагогов, бухгалтера и директора. В комментариях на сайте развернулась бурная дискуссия. Между тем у самого учащегося возникли внезапные проблемы. Вместе с родителями его пригласили в школу для разъяснительной беседы. Мальчик, как отмечает издание, был вынужден извиняться перед поварами. Ученику напомнили, что питание он получает бесплатно.

В руководстве школы заявили, что питание в этом учебном заведении – одно из лучших в Рязани. Все проверки там проходят на отлично.

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