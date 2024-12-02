Главный плод ноября: 10 полезных свойств фейхоа

Невысокое вечнозеленое дерево семейства миртовых было открыто европейскими ботаниками на юге Бразилии в конце XX века, и получило свое название в честь португальского ученого-натуралиста Жоао да Силва Фейхо.
Небольшие зеленые ягоды яйцевидной формы не только обладают удивительным вкусом, напоминающим смесь ананаса, гуавы и клубники, и тонким ароматом, но и являются настоящим кладезем полезных для человеческого организма веществ. Прежде всего, это витамин С, калий, кальций, магний, фолиевая кислота (витамин В9), йод и клетчатка.
200 граммов ягод фейхоа содержат:
- 125 калорий;
- 31 грамм углеводов;
- 13 граммов клетчатки;
- 67 миллиграммов витамина С (более половины суточной нормы);
- 353 миллиграмма калия;
- 35 миллиграммов кальция;
- 18 миллиграммов магния;
- 47 микрограммов фолиевой кислоты (примерно четверть суточной нормы).
Уровень содержания йода в плодах колеблется в зависимости от места произрастания дерева — чем ближе к морю, тем он выше.
Полезные свойства фейхоа
Во многом польза фейхоа для человеческого здоровья определяется уникальным составом витаминов, минералов и антиоксидантов. Причем кожура плодов, которую зачастую счищают и выбрасывают, обладает даже более мощным эффектом, чем мякоть. Полезны даже листья фейхоа — в традиционной медицине приготовленный из них чай использовали при холере и дизентерии.
Вот некоторые доказанные преимущества фейхоа:
1. Антибактериальная и антигрибковая активность
Лабораторные исследования показали, что эфирные масла, содержащиеся в кожуре плодов, способны убивать бактерии, даже такие опасные, как золотистый стафилококк, а также некоторые виды патогенных грибов.
2. Антираковые свойства
Содержащиеся в экстракте ягод фейхоа биологически активные вещества подавляют рост некоторых опухолевых клеток, в частности клеток рака желудка, говорят результаты лабораторных экспериментов.
3. Противовоспалительные свойства
Полифенолы, содержащиеся в фейхоа, снижают уровень воспаления в организме. В частности, как показывают исследования, экстракт плодов фейхоа помогает при хроническом воспалительном заболевании кишечника, обычно плохо поддающемся лечению.
4. Польза для иммунной системы
Высокое содержание в фейхоа витамина С стимулирует выработку лейкоцитов — клеток первой линии иммунной защиты организма.
5. Польза для сердечно-сосудистой системы
Высокое содержание калия в плодах фейхоа способствует расширению кровеносных сосудов, нормализации артериального давления и сердечного ритма, и в целом снижению нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, клетчатка, в изобилии присутствующая в фейхоа, помогает уменьшить уровень «плохого» холестерина в крови, что снижает риск инфарктов и инсультов.
6. Польза для системы пищеварения
Высокое содержание в плодах фейхоа клетчатки помогает стимулировать перистальтику кишечника, снижает риск запоров, вздутия, и других проблем с пищеварением.
7. Поддержание здорового веса
Пища, богатая клетчаткой, помогает дольше ощущать чувство сытости и меньше есть.
8. Польза при диабете
Исследования показывают, что фейхоа помогает контролировать уровень сахара в крови. Это происходит благодаря низкой калорийности и низкому содержанию углеводов в плодах, что способствует регулированию выработки и выброса в кровь гормона инсулина.
9. Польза при беременности
Высокое содержание в фейхоа фолиевой кислоты снижает риск развития внутриутробных дефектов нервной трубки у плода.
10. Защита от деменции
Антиоксиданты, присутствующие в плодах фейхоа, защищают клетки мозга от повреждения свободными молекулами кислорода. Это улучшает работу мозга, способствует улучшению памяти и других когнитивных способностей, тормозит развитие нейродегенеративных заболеваний.
По материалам сайтов webmd.com, nutritionandinnovation.com, organicfacts.net
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