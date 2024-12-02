Главный плод ноября: 10 полезных свойств фейхоа

Эти ягоды — превосходный источник витаминов и микроэлементов.

Невысокое вечнозеленое дерево семейства миртовых было открыто европейскими ботаниками на юге Бразилии в конце XX века, и получило свое название в честь португальского ученого-натуралиста Жоао да Силва Фейхо.

Кроме Бразилии, дикорастущее фейхоа встречается в Уругвае, Парагвае и на севере Аргентины. В конце XIX — начале XX века фейхоа завезли в Европу, и с тех пор его начали культивировать по всему Средиземноморью, а также в Крыму, на Кавказе и в Закавказье.